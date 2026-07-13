കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ: മണ്ണ് നീക്കുന്നത് പരിശോധിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതി ഇന്ന് എത്തും
കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചില് പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്താന് വിദഗ്ധ സംഘം, മണ്ണ് മാറ്റുന്നതില് റിപ്പോർട്ട് നല്കും.
Published : July 13, 2026 at 7:45 AM IST
വയനാട്: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്ത പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ വിദഗ്ധ സമിതി ഇന്ന് എത്തും. തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണ് ഏതു വിധത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമിതി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ സംഘം കള്ളാടിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കള്ളാടിയിലെ മണ്ണിടിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് അന്വേഷണങ്ങളാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തുരങ്കപാതയുടെ മണ്ണ് മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സംഘമാണ് ഇന്ന് പ്രദേശത്ത് എത്തുന്നത്. കോഴിക്കോട് എൻഐടി പ്രൊഫസർ ഡോ. സന്തോഷ് ജി തമ്പി, പരിസ്ഥിതി ഡയറക്ടർ ഡോ. ജൂഡ്, എൻസിഎസ് പ്രതിനിധി എന്നിവരാണ് സമിതിയിലുള്ളത്. ഇവർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണ് പ്രദേശത്തുനിന്ന് മാറ്റുക. അതേസമയം, ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ രൂപപ്പെട്ട മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെയും മണ്ണ് മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. ആനക്കാംപൊയിൽ-കള്ളാടി-മേപ്പാടി തുരങ്കപാത നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നത്.
മരണസംഖ്യ എട്ടായി; രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരം
അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ഏഴ് പേരാണ് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ട് പേരുടെ നില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ അവസാനത്തെയാളുടെ മൃതദേഹവും ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ കണ്ടെത്തി. ദിലീപ് ബിൽഡ്കോൺ കമ്പനിയിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജർ ബിക്രം സിങ് റാണയുടെ മൃതദേഹമാണ് ആറാം ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി. അപകടം നടന്ന ദിവസം തന്നെ മൂന്നുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് കാണാതായ അഞ്ചുപേർക്കായി ദിവസങ്ങളോളം നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെയും കണ്ടെത്തിയത്. ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചത് അശാസ്ത്രീയമായ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്.
ദുരന്തം അന്വേഷിക്കാൻ അഞ്ചംഗ സമിതി
കള്ളാടി ദുരന്തം അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക അഞ്ചംഗ സമിതിയെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്തുക, കരാറുകാർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നൽകിയ പരിസ്ഥിതി അനുമതികൾ വിലയിരുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് സമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതലകൾ. ഭൗമശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. സി പി രാജേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന സമിതിയിൽ ജിയോളജിസ്റ്റായ ഡോ. വിഷ്ണുദാസ്, ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഡോ. പി പുഗഴേന്തി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സമിതിയും ദുരന്ത സ്ഥലത്തെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഒരു മാസത്തിനകം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
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