കള്ളാടി ദുരന്തത്തിൽ മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി; മരണം ആറായി, തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു
രാവിലെ ഒമ്പതോടെയാണ് ഒന്നാം സോണിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ എസ്കവേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററായ ബിഹാർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
Published : July 9, 2026 at 7:55 PM IST
വയനാട്: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തത്തിൽ മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നാല് സോണുകളായി തിരിച്ചാണ് തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കാണാതായ രണ്ട് ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരുകയാണ്.
രാവിലെ ഒൻപതോടെയാണ് ഒന്നാം സോണിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ എസ്കവേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററായ ബിഹാർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് രാവിലെ പത്തേമുക്കാലോടെ മൂന്നാം സോണിൽ നിന്ന് എൻജിനീയറായ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സ്വദേശി രാഹുൽ ശർമ്മയുടെയും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടോടെ സർവേയറായ ഉത്തരപ്രദേശ് സ്വദേശി അസ്ഹറുദ്ദീൻ അൻസാരിയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
മൃതദേഹങ്ങൾ വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എംബാമിങ്ങിനായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് ജീവനക്കാർക്കായി പ്രതീക്ഷയോടെ രക്ഷാദൗത്യം
ദുരന്തത്തിൽ കൺസെഷൻ മാനേജരായ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സ്വദേശി വിക്രം റാണയെയും സർവേയറായ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി രാകേഷ് ഗുച്ചൈതിനെയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ എൻഡിആർഎഫ്, ഫയർഫോഴ്സ്, പൊലീസ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനകൾ ചേർന്ന് തുടരുകയാണ്.
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പുഴയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി കൂടുതൽ പേർ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക സംഘവും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡ്രോണുകൾ, കഡാവർ നായ്ക്കൾ, മറ്റ് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തെരച്ചിൽ. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഏഴ് പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
സുരക്ഷാ വീഴ്ച പരിശോധിക്കും, അന്വേഷണം ശക്തം
ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് തുരങ്കപാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശിച്ച സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചിരുന്നോയെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദുരന്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ സംയുക്ത അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസാന രണ്ട് ജീവനക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് രക്ഷാസേനയുടെ പോരാട്ടം തുടരുന്നത്. അതേസമയം, ഈ ദുരന്തത്തിന് വഴിവെച്ച സാഹചര്യങ്ങളും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.
ദുരന്തബാധിത മേഖലയിലേക്ക് അനാവശ്യ പ്രവേശനത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ചൂരൽമല ഭാഗത്തേക്ക് അനിവാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോകേണ്ട പ്രദേശവാസികൾക്ക് തടസമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസം ഉണ്ടാകാതെയും പ്രദേശവാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാതെയും ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
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