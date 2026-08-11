കാലിക്കടവ് ലഹരിവേട്ട: പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ പൊലീസ്, വൻകിട മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുമായി ബന്ധമെന്ന് നിഗമനം
ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഒരു വനിത വഴി എറണാകുളത്ത് എത്തിക്കുന്ന എംഡിഎംഎ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്ന മൊത്തവ്യാപാരികളാണ് പിടിയിലായ സംഘം എന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം
Published : August 11, 2026 at 3:19 PM IST
കാസർകോട്: കാലിക്കടവിൽ വൻതോതിൽ എംഡിഎംഎയുമായി പിടിയിലായ കേസിൽ പ്രതികളെ ചന്തേര പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും. ബെംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൻകിട മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയാണ് പിടിയിലായതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഒരു വനിത വഴി എറണാകുളത്ത് എത്തിക്കുന്ന എംഡിഎംഎ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്ന മൊത്തവ്യാപാരികളാണ് പിടിയിലായ സംഘം എന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം.
'കാസർകോട് എത്തിയാൽ ലൊക്കേഷൻ ലഭിക്കും, അവിടെ സാധനം എത്തിക്കണം' എന്നായിരുന്നു നിർദേശം. എന്നാൽ സംഘം അതിർത്തി കടന്നപ്പോഴേക്കും പൊലീസ് പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു. കാസർകോട് പിടിയിലാവുന്നതിന് മുമ്പ് മലപ്പുറത്തും കണ്ണൂരും എംഡിഎംഎ വിതരണം ചെയ്തതായും സംശയിക്കുന്നു.
ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഒരു വനിത വഴിയാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് എംഡിഎംഎ എത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം . ഇത് അറസ്റ്റിലായ നാല് പ്രതികൾ വാങ്ങി കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ എത്തിച്ച് വില്പന നടത്തുന്നതാണ് രീതി. 100 ഗ്രാമിന് മുകളിലുള്ള കച്ചവടം മാത്രമാണ് സംഘം നടത്തുന്നത്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് 500 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പുറപ്പെട്ട സംഘം മലപ്പുറത്ത് 230 ഗ്രാം എംഡിഎയും കണ്ണൂരിൽ 130 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും ഇടനിലക്കാർക്ക് കൈമാറിയെന്നാണ് വിവരം. 140 ഗ്രാം കാലിക്കടവിൽ വിൽപ്പന നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതികൾ പൊലീസിന്റെ വലയിലായത്.
പിടിയിലായ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശികളായ കെ എച്ച് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, പി എ അബ്ദുൾ സലാം, പി എ അബ്ബാസ് എന്നിവർ നേരിട്ടാണ് മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. അസുഖ ബാധിതനായതി യാത്ര ചെയ്യാനാവാത്തതിനാൽ
നാലാമനായി പിടിയിലായ സൈനുലാബ്ദീൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിക്കും.
ബെംഗളൂരു സംഘത്തിൽ നിന്നും ഗ്രാമിന് 900 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന എംഡി എം എ ഗ്രാമിന് 2200 രൂപക്കാണ് മൊത്ത കച്ചവടത്തിൽ ഇവർ വിൽപന നടത്തുന്നത്. ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ഇത് ഗ്രാമിന് 3000 മുതൽ 3500 രൂപ വരെ വിലയിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിക്കുന്നു. 100 ഗ്രാം മുതൽ ഒരു കിലോ വരെ എത്ര അളവിലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കും. സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ സംഘത്തിൽ ഒരാൾ പണം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ എംഡിഎംഎ കൈമാറൂ. പ്രതികൾ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധവും മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി പ്രതികൾ അടുത്തിടപഴകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിനു ഒരുങ്ങുകയാണ് പൊലീസ്.
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