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'നീ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ഈശ്വരൻ'; ഭാരത നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ആ മഹാത്ഭുതത്തിന് 100 വയസ്സ്! കളവംകോടം ക്ഷേത്രം ഒരുങ്ങുന്നു

ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ "നീ തന്നെയാണ് നിൻ്റെ ഈശ്വരൻ" എന്ന വിപ്ലവകരമായ സന്ദേശത്തോടെ നിർവ്വഹിച്ച കളവംകോടം ക്ഷേത്രത്തിലെ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്‌ഠ നൂറാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു.

Narayana Guru museum Sivagiri mirror installation Om Shanthi
കളവംകോടം ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 8:33 PM IST

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ആലപ്പുഴ: വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പകരം മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രതിഷ്‌ഠിച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വിപ്ലവം കുറിച്ച കളവംകോടം ശ്രീ ശക്തീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്‌ഠയ്ക്ക് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ നിറവ്. 1927 ജൂൺ 14-ന് (1102 ഇടവം 31) പുലർച്ചെ നാലിന് ഗുരുദേവൻ നിർവ്വഹിച്ച ഈ ചരിത്ര പ്രതിഷ്‌ഠയുടെ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നാടും ദേവസ്വവും ഒരുങ്ങുകയാണ്. അരുവിപ്പുറത്ത് തുടങ്ങി ഗുരുദേവൻ നടത്തിയ പ്രതിഷ്‌ഠാ പരമ്പരകൾക്ക് അവസാന മുദ്ര പതിഞ്ഞത് ഈ പുണ്യഭൂമിയിലാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നിർബന്ധബുദ്ധിക്ക് മുന്നിൽ വഴങ്ങിയ ഗുരുവും ഒം ശാന്തിയും

കളവംകോടം ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)

വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ഇനി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതെന്ന പക്ഷക്കാരനായിരുന്ന ഗുരുവിനെ, പ്രതിഷ്‌ഠയ്ക്കായി കോട്ടയത്ത് ചെന്ന് ക്ഷണിച്ചത് പണിക്കവീട്ടിൽ പത്മനാഭപ്പണിക്കരും കുട്ടൻ വൈദ്യനുമായിരുന്നു. ഗുരു എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാഹൂതി ചെയ്യുമെന്ന പത്മനാഭ പണിക്കരുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് മുന്നിലാണ് ഗുരുദേവൻ സ്നേഹപൂർവ്വം വഴങ്ങിയത്. പ്രതിഷ്‌ഠാദിനത്തിൽ വിഗ്രഹത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ എറണാകുളത്തുനിന്ന് ഒരു കണ്ണാടി കൊണ്ടുവരാൻ ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ചു.

അതിൻ്റെ പുറകിലെ രസം ചുരണ്ടി 'ഓം ശാന്തി' എന്നെഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അശ്രദ്ധയോടെ എഴുതിയപ്പോൾ അത് 'ഒം ശാന്തി' എന്നായി മാറി. എന്നാൽ അക്ഷരപ്പിശക് തിരുത്തേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ചു. കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിലായി ബോധാനന്ദ സ്വാമികളെക്കൊണ്ട് അർദ്ധനാരീശ്വര പ്രതിഷ്‌ഠയും ഗുരു നടത്തിച്ചു. പ്രണവ പ്രതിഷ്‌ഠയിലൂടെ സത്യവും ധർമ്മവും ദയയുമെല്ലാം ഒന്നായിത്തീരുന്ന ശാന്തതയാണ് ഗുരു ഇവിടെ പകർന്നുനൽകിയത്.

ഒരു കോടിയുടെ ഗുരു മ്യൂസിയവും വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങളും

ശിവഗിരി മഠാധിപതി സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികളുടെ പൂർണ അനുഗ്രഹത്തോടും സഹകരണത്തോടും കൂടിയാണ് ശതാബ്‌ദി ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന മഹാസമ്മേളനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഷാജിമോഹൻ അറിയിച്ചു. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ ഒരു കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു മ്യൂസിയം ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ ഉയരും. ഗുരുവിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ, മഹദ്‌വ്യക്തികളുമായുള്ള സംവാദ ചിത്രങ്ങൾ, നവോത്ഥാന നായകരുമൊത്തുള്ള മെഴുക് പ്രതിമകൾ എന്നിവ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും.

ഐതിഹ്യപ്പൊലിമയും വിസ്‌മയങ്ങളും

പ്രതിഷ്‌ഠയ്ക്ക് ശേഷം പനച്ചിമരച്ചുവട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന കൊച്ചുബാലന് മൂലമന്ത്രം ഉപദേശിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആദ്യ പൂജാരിയാക്കിയ ഗുരുവിൻ്റെ ചരിത്രവും (കോത്തല സൂര്യനാരായണ ദീക്ഷിതർ), വക്കീലിൻ്റെ മനസറിഞ്ഞ് കാണിക്ക സ്വീകരിച്ച എൻ ആർ കൃഷ്‌ണൻ വക്കീലിൻ്റെ മുല്ലൂർ ഭവനത്തിലെ സംഭവവുമെല്ലാം ക്ഷേത്ര ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ അധ്യായങ്ങളാണ്.

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താഴെ ഒറ്റച്ചുവടും മുകളിൽ രണ്ട് മാവുമായി പിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന, രണ്ട് രുചിയിലുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾ തരുന്ന അത്ഭുത 'ഇരുമാവും' വേനലിലും വറ്റാത്ത തീർഥക്കിണറും ഇവിടുത്തെ വിസ്‌മയങ്ങളാണ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂഹവിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടെ, വധൂവരന്മാർ തങ്ങളുടെ പൂമാലകൾ ഈ മാവിൽ ചാർത്തുന്ന അപൂർവ്വ ചടങ്ങുമുണ്ട്. ചേർത്തല ടൗണിൽ നിന്നും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭക്തർക്ക് ഈ നവോഥാന പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം.

"മനുഷ്യൻ്റെ മതം മനുഷ്യത്വമാണ്" എന്ന് ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഗുരുദേവൻ്റെ പാദസ്‌പർശമേറ്റ ഈ പുണ്യഭൂമി, നൂറിൻ്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സന്ദേശം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഈ കാൽവെപ്പ് വരും തലമുറകൾക്കുള്ള നവോഥിനത്തിൻ്റെ നേർസാക്ഷ്യമായി മാറുമെന്നുറപ്പാണ്.

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NARAYANA GURU MUSEUM
SIVAGIRI
MIRROR INSTALLATION
OM SHANTHI
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