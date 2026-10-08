സ്പാ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് വനിതാ കമ്മീഷൻ; അതിജീവിതയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും
കളമശ്ശേരി സ്പാ പീഡനക്കേസിലെ പ്രതിയായ യുവതി അമ്മു എന്ന ശരണ്യ ശശിയുടെ പങ്ക് ദുരൂഹമാണന്ന് കൊച്ചി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ
Published : October 8, 2026 at 5:05 PM IST
എറണാകുളം: കളമശ്ശേരിയിൽ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തില് സ്വമേധയാ (Suo Moto) കേസെടുത്ത് വനിതാ കമ്മീഷന്. ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി. സതീദേവി പറഞ്ഞു. അതിജീവിതയായ പെൺകുട്ടിയെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സന്ദർശിച്ചശേഷമാണ് സതീദേവി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
കുട്ടിയിൽ നിന്നും ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. മെഡിക്കൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വൈദ്യപരിശോധനയും ആവശ്യമായ മറ്റ് വൈദ്യസഹായങ്ങളും മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു.
കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ നിയമസഹായം, സൈക്കോളജിക്കൽ പിന്തുണ, ഹൈക്കോടതിയുടെ വിക്ടിം റൈറ്റ്സ് സെൻ്റർ വഴിയുള്ള സഹായങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതിയും വിശദാംശങ്ങളും കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കാൻ കളമശ്ശേരി പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായ അഡ്വ. എലിസബത്ത് മാമൻ മത്തായി, അഡ്വ. ഇന്ദിരാ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്കെപ്പം അതിജീവിതയെ സന്ദർശിച്ചു.
കളമശ്ശേരി സ്പാ പീഡനക്കേസിലെ പ്രതിയായ യുവതി അമ്മു എന്ന ശരണ്യ ശശിയുടെ പങ്ക് ദുരൂഹമാണന്ന് കൊച്ചി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. പിന്നിൽ ഗുണ്ടകൾ ഉണ്ടോ എന്നത് പരിശോധിക്കുന്നു.
സ്പാ കൾക്ക് പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്. സ്പാകളുമായി പൊലീസുകാർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കും. നേരത്തെ അത്തരത്തിൽ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കളമശ്ശേരി പീഡനക്കേസിൽ നാല് പ്രതികളെ പിടിക്കുകയും അഞ്ച് സ്പാ കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തതായി കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
സ്പാകളിൽ നല്ല ജോലി ശരിയാക്കി നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് മുഖ്യപ്രതിയായ ശരണ്യ വിവാഹിതയായ യുവതിയെ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിനായി വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. അഭിമുഖത്തിനു ശേഷം ജോലി ലഭിച്ചുവെന്ന് അറിയിച്ച് വീണ്ടും തന്ത്രപരമായി ലോഡ്ജ് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി അറിയാതെ ഐസ് ക്രീമിൽ ലഹരിമരുന്ന് കലർത്തി നൽകി മയക്കിക്കിടത്തിയാണ് മറ്റ് പ്രതികളായ ശ്രീരാജ്, ജിത്ത് മാർട്ടിൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ശരണ്യ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയത്. അബോധാവസ്ഥയിലായ പെൺകുട്ടിയെ മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ അതിക്രമങ്ങളുടെ പ്രധാന സൂത്രധാരിയായി പ്രവർത്തിച്ചതും ശരണ്യയാണെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ യുവതിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കളമശ്ശേരി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയതോടെ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. സംഭവം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ആലപ്പുഴ കാർത്തികപ്പിള്ളി ഇരിക്കാവ് സ്വദേശി ശ്രീരാജ് (30), തൃക്കാക്കര നോർത്ത് തേവക്കൽ സ്വദേശി ജിത്ത് മാർട്ടിൻ (27) എന്നിവരെ കളമശ്ശേരി പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്.സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ മുഖ്യപ്രതി ശരണ്യയെയും കൂട്ടാളി സഞ്ജുവിനെയും ഒടുവിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണ സംഘം തന്ത്രപരമായി പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ കേസിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള മുഴുവൻ പ്രതികളും വലയിലായി.
Also Read: മന്ത്രി ഒ. ജെ. ജനീഷിനെതിരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം; ഡോക്ടർക്ക് പിന്നാലെ എസ്ടി പ്രമോട്ടർക്കും പിരിച്ചുവിടൽ