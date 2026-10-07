സ്പായുടെ മറവിൽ പെൺവാണിഭം; കളമശ്ശേരി കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിൽ രണ്ട് പേർ കൂടി പിടിയിൽ
അമ്മു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരണ്യ, സഞ്ജു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.
Published : October 7, 2026 at 10:33 AM IST
എറണാകുളം: കളമശ്ശേരിയിൽ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഒളിവിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേർ കൂടി പൊലീസ് പിടിയിലായി. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ വയനാട് സ്വദേശിനി ശരണ്യ എന്ന അമ്മു (23), മൂന്നാം പ്രതി സഞ്ജു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ അന്വേഷണസംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ആലപ്പുഴ കാർത്തികപ്പള്ളി ഇരിക്കാവ് സ്വദേശി ശ്രീരാജ് (30), നാലാം പ്രതി തൃക്കാക്കര നോർത്ത് തേവക്കൽ സ്വദേശി ജിത്ത് മാർട്ടിൻ (27) എന്നിവരെ നേരത്തെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
യുവതി നേരിട്ടത് അതിക്രൂരമായ പീഡനമാണെന്ന് ഭർത്താവ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർ തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് ബിയർ കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് കഴുത്തിൽ വച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് പ്രതികൾ പിന്മാറിയതും യുവതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതും. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു യുവതിയെന്നും, ഐസ്ക്രീമിലും ബിയറിലും മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തി നൽകിയാണ് പീഡിപ്പിച്ചതെന്നും ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള യുവതി കടുത്ത ട്രോമയിലാണ്. ആരെയും തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും, തന്നെപ്പോലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നും ഭർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്പായുടെ മറവിൽ പെൺവാണിഭം
സ്പാകളുടെ മറവിൽ എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെൺവാണിഭ സംഘത്തിലെ പ്രധാനികളാണ് പിടിയിലായ പ്രതികളെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. മുൻപ് അധ്യാപികയായിരുന്ന ഇരുപതുകാരിയായ യുവതി, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പുതിയ അവസരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഒഎൽഎക്സിൽ സ്പാ മാനേജർ ഒഴിവുണ്ടെന്ന പരസ്യം കാണുന്നത്. വിവിധ സ്പാകളിൽ ജോലി ശരിയാക്കി നൽകാം എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രതികൾ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിനായി വിളിച്ചുവരുത്തി. ജോലി ലഭിച്ചെന്ന് അറിയിച്ച ശേഷം, വൈകിട്ട് ജീവനക്കാരുടെ പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ലോഡ്ജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മുറിയിൽ വച്ച് യുവതി അറിയാതെ ഐസ്ക്രീമിൽ ലഹരിമരുന്ന് കലർത്തി നൽകി മയക്കിയ ശേഷം ക്രൂരമായി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയാണ് യുവതിയെ കൂടുതൽ ഉപദ്രവിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.
അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ യുവതിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ കളമശ്ശേരി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അഭിലാഷ് എ എല്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് സംഘം അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുകയും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആദ്യ രണ്ട് പ്രതികളെ തന്ത്രപരമായി പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ രാം ലാൽ, ബിനു വി എസ്, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ലിബിൻ കുമാർ, സിജിൽ സുരേഷ്, അനീഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതികളെ വലയിലാക്കിയത്.
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മേഖലയിൽ സ്പായുടെ മറവിൽ ഇത്തരം അവിഹിത ഇടപാടുകളും പെൺവാണിഭവും നടത്തുന്ന വൻ സംഘങ്ങൾ സജീവമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപ്പള്ളി കൂനംതൈയിലുള്ള ഡിലൈറ്റ് ആയുർവേദിക് സ്പാ പൊലീസ് പൂട്ടിച്ചു. കേസിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ ബിജോയ് ചന്ദ്രൻ സി കെ അറിയിച്ചു. പ്രതികൾക്ക് നാലോളം സ്പാകൾ ഉണ്ടെന്നും ഇവർ നേരത്തെ തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നുവെന്നും കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
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