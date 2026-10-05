സ്പായിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലോഡ്ജിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി; കൊച്ചിയിൽ യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത 2 പേർ പിടിയിൽ
വിവിധ സ്പാകളിൽ ജോലി ശരിയാക്കി നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രതികൾ വിവാഹിതയായ യുവതിയെ ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിനായി വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു.
Published : October 5, 2026 at 11:54 AM IST
എറണാകുളം: തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം നൽകി വിളിച്ചുവരുത്തി യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ പൊലീസ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടികൂടി. സ്പാകളുടെ മറവിൽ എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെൺവാണിഭ സംഘത്തിലെ പ്രധാനികളായ ആലപ്പുഴ കാർത്തികപ്പള്ളി ഇരിക്കാവ് സ്വദേശി ശ്രീരാജ് (30), തൃക്കാക്കര നോർത്ത് തേവക്കൽ സ്വദേശി ജിത്ത് മാർട്ടിൻ (27) എന്നിവരാണ് കളമശ്ശേരി പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡനം
ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. വിവിധ സ്പാകളിൽ ജോലി ശരിയാക്കി നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രതികൾ വിവാഹിതയായ യുവതിയെ ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിനായി വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു. രാവിലെ അഭിമുഖം നടത്തിയ ശേഷം ജോലി ലഭിച്ചതായി ഇവർ യുവതിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് വൈകിട്ട് വീണ്ടും വിളിച്ചുവരുത്തി ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ വച്ച് ലഹരിമരുന്നും ബിയറും നൽകി മയക്കിയ ശേഷം ക്രൂരമായി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിക്ക് നേരെ പലതവണ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ കാട്ടിയതായും പരാതിയിലുണ്ട്.
പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ബോധം വന്നപ്പോഴാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവരം യുവതി തിരിച്ചറിയുന്നത്. കടുത്ത മാനസികാഘാതത്തിലായിരുന്ന യുവതിക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകാനുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ നൽകിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ യുവതി നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി.
പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
സംഭവത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കായി ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു. പ്രതികളിൽ ഒരാൾക്ക് നഗരത്തിൽ നാല് സ്പാകൾ ഉള്ളതായി പൊലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ മുൻപ് സമാനമായ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നും അന്തർസംസ്ഥാന സെക്സ് റാക്കറ്റുകളുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണസംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. മേഖലയിൽ സ്പായുടെ മറവിൽ ഇത്തരം അവിഹിത ഇടപാടുകളും പെൺവാണിഭവും നടത്തുന്ന വൻ സംഘങ്ങൾ സജീവമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ യുവതിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ കളമശ്ശേരി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അഭിലാഷ് എ എല്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുകയും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രതികളെ തന്ത്രപരമായി പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ രാം ലാൽ, ബിനു വി എസ്, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ലിബിൻ കുമാർ, സിജിൽ സുരേഷ്, അനീഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതികളെ വലയിലാക്കിയത്. കേസിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ ബിജോയ് ചന്ദ്രൻ സി കെ അറിയിച്ചു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
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കൊച്ചി നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാജ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി യുവതികളെ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നഗരത്തിലെ വിവിധ സ്പാകളിലും മസാജ് സെൻ്ററുകളിലും വ്യാപകമായ പരിശോധന നടത്താനാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീരുമാനം. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവ അടച്ചുപൂട്ടാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
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