കളമശ്ശേരി കൂട്ടബലാത്സംഗം: 'ഭാര്യക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലുമായില്ല', ക്രൂരപീഡനമെന്ന് ഭർത്താവ്
സ്പായിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് യുവതിയെ പ്രതികൾ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. ഐസ്ക്രീമിൽ ലഹരിമരുന്ന് കലർത്തി നൽകുകയായിരുന്നു
Published : October 6, 2026 at 9:41 AM IST
എറണാകുളം: കളമശ്ശേരിയിൽ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം നൽകി വിളിച്ചുവരുത്തി യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾ നടത്തിയത് അതിക്രൂര പീഡനമെന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ലഹരിമരുന്ന് നൽകി മയക്കിയ ശേഷമാണ് പ്രതികൾ കൃത്യം നടത്തിയതെന്നും നിലവിൽ യുവതി കടുത്ത മാനസികാഘാതത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
സ്പായിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് യുവതിയെ പ്രതികൾ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. ഐസ്ക്രീമിൽ ലഹരിമരുന്ന് കലർത്തി നൽകുകയായിരുന്നു. പീഡനത്തിനിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതികൾ തടഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് യുവതിക്ക് അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായത്. താൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭാര്യയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യുവതി ആരെയും തിരിച്ചറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. തന്നെപ്പോലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. കൃത്യത്തിൽ നാലിലധികം പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഭർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വലയിലായത് പെൺവാണിഭ സംഘത്തിലെ പ്രധാനികൾ
സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ കളമശ്ശേരി പൊലീസ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആലപ്പുഴ കാർത്തികപ്പള്ളി ഇരിക്കാവ് സ്വദേശി ശ്രീരാജ് (30), തൃക്കാക്കര നോർത്ത് തേവക്കൽ സ്വദേശി ജിത്ത് മാർട്ടിൻ (27) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. സ്പാകളുടെ മറവിൽ എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെൺവാണിഭ സംഘത്തിലെ പ്രധാനികളാണ് ഇരുവരുമെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.
ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. വിവിധ സ്പാകളിൽ ജോലി ശരിയാക്കി നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രതികൾ വിവാഹിതയായ യുവതിയെ ഇടപ്പള്ളിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിനായി വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു. രാവിലെ അഭിമുഖം നടത്തിയ ശേഷം ജോലി ലഭിച്ചതായി യുവതിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് വൈകിട്ട് വീണ്ടും വിളിച്ചുവരുത്തി ലഹരിമരുന്നും ബിയറും നൽകി മയക്കിയ ശേഷം ക്രൂരമായി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിക്ക് നേരെ പലതവണ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായതായും പരാതിയിലുണ്ട്. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ ബോധം വന്നപ്പോഴാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവരം യുവതി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
കൂടുതൽ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത
മാനസികമായി തകർന്ന യുവതിക്ക് പരാതി നൽകാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ നൽകിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയടക്കം മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു. പ്രതികളിൽ ഒരാൾക്ക് നാല് സ്പാകൾ ഉള്ളതായി സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ മുൻപ് മറ്റ് കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നും സെക്സ് റാക്കറ്റുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
കളമശ്ശേരി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അഭിലാഷ് എ.എല്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘമാണ് പ്രതികളെ തന്ത്രപരമായി പിടികൂടിയത്. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ രാംലാൽ, ബിനു വി.എസ്, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ലിബിൻ കുമാർ, സിജിൽ സുരേഷ്, അനീഷ് എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മേഖലയിൽ സ്പായുടെ മറവിൽ ഇത്തരം അവിഹിത ഇടപാടുകളും പെൺവാണിഭവും നടത്തുന്ന വൻ സംഘങ്ങൾ സജീവമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സൂചന. കേസിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ ബിജോയ് ചന്ദ്രൻ സി.കെ അറിയിച്ചു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
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