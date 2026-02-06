സൂരജ് ലാമയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു; ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി, ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
ഹൈദരാബാദിലെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലാണ് കളമശ്ശേരിയിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Published : February 6, 2026 at 12:34 PM IST
എറണാകുളം: കളമശ്ശേരി എച്ച്എംടിക്ക് സമീപം കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം ബംഗളൂരു സ്വദേശി സൂരജ് ലാമയുടേതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഹൈദരാബാദ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബിൽ (എഫ്എസ്എൽ) നടത്തിയ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. പരിശോധനാഫലം സംബന്ധിച്ച വിവരം പൊലീസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ നവംബർ 30നാണ് എച്ച്എംടിക്ക് സമീപത്തുനിന്ന് അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കണ്ടപ്പോൾ സൂരജ് ലാമയുടെ മകൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പൊലീസ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം ഫോറൻസിക് ലാബിലെ പരിശോധന വൈകിയതിനെത്തുടർന്ന് സാമ്പിളുകൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഹൈദരാബാദിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. കുവൈറ്റിൽനിന്ന് നാടുകടത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് നവംബർ നാലിനാണ് സൂരജ് ലാമ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. അവിടെനിന്ന് കാണാതായ ഇയാളെ പിന്നീട് തൃക്കാക്കര പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയും മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വീഴ്ചമൂലം ഇയാളെ അവിടെനിന്ന് കാണാതാവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. പിതാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൂരജ് ലാമയുടെ മകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് എച്ച്എംടി റോഡിൽനിന്ന് മൃതദേഹം ലഭിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാഫലം വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുടർനടപടികൾക്കായി കേസ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയെന്ന് കുടുംബം
നാല് മാസമായി ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ പൊലീസ്, ഹൈക്കോടതി, സിവിൽ സർവീസ് തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലും സമീപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മകൻ സാന്റൽ ലാമ പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാവരും അവരുടെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. ഡിഎൻഎ ഫലം വരാൻ ഒരാഴ്ച കൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് കോടതി പറയാനിരിക്കെയാണ് കളമശ്ശേരി പൊലീസിൽനിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചുവെന്ന വിവരം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇന്ന് തന്നെ അത് തൻ്റെ അച്ഛനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും മകൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അടുത്ത നടപടികൾ എന്താണെന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അമ്മയെയും കൂട്ടി കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സാന്റൽ ലാമ വ്യക്തമാക്കി. നാല് മാസം മുൻപ് മൃതദേഹം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഇനി രണ്ട് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്നത് കുടുംബത്തെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ കാലതാമസം കാരണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യമാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ കേരളത്തോടാകെ ചോദിക്കുന്നത്. മൃതദേഹം ദ്രവിച്ചുപോയതിനാൽ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ കുടുംബം തയാറാണെന്നും മകൻ അറിയിച്ചു.
ഇത് സംഭവിച്ചത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലല്ല, മറിച്ച് വിമാനത്താവളം, പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലാണെന്നും മകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ വിദേശത്തുനിന്നും വരുമ്പോൾ സിവിൽ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയാണിത്. കുടുംബം ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ അർഹിക്കുന്ന ആദരവ് നൽകുക എന്നതാണ് അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് തികച്ചും അശ്രദ്ധയാണെന്നും സാന്റൽ ലാമ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരു ആശാരിക്ക് പിഴവ് പറ്റിയാൽ ഒരു കസേരയാകും കേടാവുക, എന്നാൽ പൊലീസിനും ആശുപത്രി അധികൃതർക്കും പിഴവ് പറ്റിയാൽ നഷ്ടമാകുന്നത് ഒരു ജീവനാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
നാടുകടത്തിയത് ഓർമ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ
ബംഗളൂരു സ്വദേശിയായ സൂരജ് ലാമ കുവൈറ്റിൽ ബിസിനസുകാരനായിരുന്നു. അവിടെ വച്ച് കുഴഞ്ഞുവീണതിനെത്തുടർന്ന് ഓർമ നഷ്ടപ്പെടുകയും വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് നാടുകടത്തുകയുമായിരുന്നു. ബംഗളൂരുവിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് പകരം കൊച്ചിയിലേക്കാണ് കയറ്റിവിട്ടത്. കൊച്ചിയിൽ എത്തിയ വിവരം കുടുംബത്തെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ കാത്തുനിന്ന കുടുംബത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൊച്ചിയിൽ ഇറങ്ങിയെന്നും അവിടെനിന്ന് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുനടന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ പൊലീസ് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തിച്ചെന്നും അറിയുന്നത്. അവിടെനിന്നും പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ മകൻ നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
