സംസ്കൃത സർവകലാശാല സസ്പെൻഷൻ കേസ്: അപ്പീലിൽ വാദം പൂർത്തിയായി; വിധി ചൊവ്വാഴ്ച
മാപ്പപേക്ഷ നൽകിയാൽ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാമെന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനം വിദ്യാർഥികളോടുള്ള ഉദാരമായ നിലപാടായിരുന്നുവെന്ന് സർവകലാശാല അപ്പീലിൽ വാദിച്ചു
Published : November 26, 2026 at 5:00 PM IST
എറണാകുളം: കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ വിദ്യാർഥികളുടെ സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ സർവകലാശാല നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചൊവ്വാഴ്ച വിധി പറയും. അപ്പീലിൽ ഇരുപക്ഷത്തിൻ്റെയും വാദം കോടതിയിൽ പൂർത്തിയായി. സർവകലാശാലയുടെ വാദം നേരത്തെ പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിൽ, വിദ്യാർഥികളുടെ മറുപടി വാദമാണ് കോടതി ഇന്ന് കേട്ടത്.
മാപ്പപേക്ഷ നൽകിയാൽ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാമെന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനം വിദ്യാർഥികളോടുള്ള ഉദാരമായ നിലപാടായിരുന്നുവെന്ന് സർവകലാശാല അപ്പീലിൽ വാദിച്ചു. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിയനുസരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്താൻ തയാറാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഉറപ്പ് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാണെന്നും സർവകലാശാല വ്യക്തമാക്കി.
യുജിസി ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ബദൽ പരാതി പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ തേടാതെയാണ് വിദ്യാർഥികൾ നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് അപ്പീലിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മതിയായ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാതെയാണ് സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയതെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്നുമാണ് സർവകലാശാലയുടെ നിലപാട്. സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനമുണ്ടായെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിരീക്ഷണം തെറ്റാണെന്നും സർവകലാശാല വാദിച്ചു.
ജസ്റ്റിസ് പി. വി. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് നേരത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കുകയും അവർക്കായി പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തത്. കൂടാതെ, സർവകലാശാല നിയോഗിച്ച അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിഷയത്തിൽ പുതിയ അന്വേഷണം നടത്താനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് സർവകലാശാല ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചത്.
കാമ്പസിലെ ഒരു ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധമാണ് കേസിന് ആധാരമായ സംഭവം. പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് സർവകലാശാല അധികൃതർ വിദ്യാർഥികളെ 64 ദിവസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പോലും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ നടപടികൾ എന്ന് വിദ്യാർഥികൾ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്നാൽ, സസ്പെൻഷൻ കാരണം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഹാജർനില ഇല്ലാതെ വന്നുവെന്നും, ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം ഹാജർനില ഇല്ലാത്തവരെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നുമാണ് സർവകലാശാലയുടെ നിലപാട്. സർവകലാശാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ഈ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിലും ആവർത്തിച്ചു. ഹാജർനില കർശനമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും സർവകലാശാല വാദിച്ചു.
പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ആദ്യം ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, സർവകലാശാല ഇതിനെതിരെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ അപ്പീൽ നൽകി. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കി. ഇതിനെതിരെയാണ് 16 വിദ്യാർഥികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയത്.
ഹർജിയിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാതിരുന്ന സുപ്രീം കോടതി വിദ്യാർഥികളുടെ ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിച്ച് തീർപ്പാക്കാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് നിർദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. ഹർജിയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടായാൽ അവർക്കായി പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്തണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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