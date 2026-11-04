കാലടി സര്വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്ഥികളുടെ സസ്പെൻഷനെതിരെയുള്ള ഹര്ജി; അടിയന്തര വാദം കേള്ക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി, നാളെ നിര്ണായകം
കേസിൽ അടിയന്തരമായി വാദം കേൾക്കണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകർ സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കോടതി ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല.
Published : November 4, 2026 at 12:06 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ സസ്പെൻഷൻ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് നാളെ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. സസ്പെൻഷൻ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് നാളെ നിർണായക തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക.
കേസിൽ അടിയന്തരമായി വാദം കേൾക്കണമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകർ സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കോടതി ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാളെത്തന്നെ ഹർജി വിശദമായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
സർവകലാശാലാ അധികൃതരുടെ സസ്പെൻഷൻ നടപടി ഏകപക്ഷീയമാണെന്നും തങ്ങളുടെ പഠനാവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് എസ്എഫ്ഐയിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ വാദം. ങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയും, വസ്തുതകൾ വളച്ചൊടിച്ചുമാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരീക്ഷാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
സസ്പെൻഷൻ കാരണം ക്ലാസ് നഷ്ടമായി; സർവകലാശാലയ്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകില്ല
വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ ഹാജർ ഇല്ലെന്ന സർവകലാശാലാ വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരീക്ഷാ അനുമതി റദ്ദാക്കിയത്. എന്നാൽ, സർവകലാശാല ഏർപ്പെടുത്തിയ സസ്പെൻഷൻ നടപടി കാരണമാണ് തങ്ങൾക്ക് ക്ലാസുകളിൽ ഹാജരാകാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ബോധിപ്പിച്ചു. സർവകലാശാലയുടെ സ്വന്തം നടപടി മൂലം അറ്റൻഡൻസ് കുറഞ്ഞ സാഹചര്യം, വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയുള്ള ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സർവകലാശാലയെ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
'അന്വേഷണ വിധേയമായ സസ്പെൻഷൻ' ശിക്ഷയല്ല
തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ സർവകലാശാലാ തലത്തിലുള്ള അച്ചടക്ക അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. കുറ്റം തെളിയുന്നതിന് മുൻപുള്ള 'അന്വേഷണ വിധേയമായ സസ്പെൻഷൻ' ഒരിക്കലും ഒരു മുൻകൂർ ശിക്ഷയായി മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പരീക്ഷയെഴുതാൻ അനുവദിക്കാത്തത് വിദ്യാർഥികളുടെ അക്കാദമിക വർഷം പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇത് തങ്ങളുടെ പഠനാവകാശത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും ഹർജിയിലുണ്ട്.
വിസിയെ ശാരീരികമായി കൈയേറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല
ഓഗസ്റ്റ് 13-ന് സർവകലാശാലാ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിനിടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. സിസ തോമസിനെ ശാരീരികമായി കൈയേറ്റം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണം വിദ്യാർഥികൾ പൂർണമായി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. സർവകലാശാലയിലെ തിയേറ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ ക്യാമ്പസിൽ തെരുവ് നാടകം സംഘടിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും, വിസിയുടെ വാഹനം തടയാനോ കൈയേറ്റം ചെയ്യാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ പൊലീസ് എഫ്.ഐ.ആറിൽ ഇത്തരം കൈയേറ്റ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, പിന്നീട് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് കേസ് കടുപ്പിച്ചതെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല
വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷയെഴുതാൻ അനുമതി നൽകിയ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ സർവകലാശാല പെട്ടെന്ന് അപ്പീൽ നൽകുകയായിരുന്നു. ഹാജർ കുറവാണെന്ന സാങ്കേതിക വാദം സർവകലാശാല ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് ഈ റീട്ട് അപ്പീലിലാണ്. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ വരാത്ത ഈ വാദത്തിന്മേൽ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തങ്ങൾക്ക് മതിയായ അവസരം നൽകിയില്ലെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു.
അടിയന്തര വാദമില്ല; നാളെ നിർണായകം
പരീക്ഷകൾ നവംബർ 4 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ ഹർജിയിൽ ഇന്ന് തന്നെ അടിയന്തരമായി വാദം കേൾക്കണമെന്ന് വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. ഹർജി നാളെ (വ്യാഴാഴ്ച) സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സുപ്രീം കോടതി വിശദമായി പരിഗണിക്കും.
അതുവരെ പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ താൽക്കാലിക അനുമതി നൽകണമെന്നും, കോടതി ഉത്തരവ് വൈകുന്നതുവരെ നഷ്ടമാകുന്ന പരീക്ഷകൾക്കായി പിന്നീട് പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ സുപ്രീം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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