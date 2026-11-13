കാലടി സർവകലാശാല വിദ്യാർഥി സമരം: സസ്പെൻഷന് പിന്നിൽ ഗവർണറുടെ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് പിണറായി വിജയൻ
Pinarayi Vijayan On Kalady Strike: സർവകലാശാലയിൽ നടന്നത് തികച്ചും മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്. നാടാകെ സമരം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പമാണ് താനെന്നും പിണറായി വ്യക്തമാക്കി
Published : November 13, 2026 at 1:52 PM IST
എറണാകുളം: കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിലെ 16 വിദ്യാർഥികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിക്ക് പിന്നിൽ മുൻ ഗവർണറും വൈസ് ചാൻസലറും ചേർന്നുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ആർ.എസ്.എസ് അജണ്ട നടപ്പാക്കാനാണ് അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കാലടിയിൽ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തുന്ന സമരപ്പന്തൽ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ മുൻ ഗവർണർ
കേരള മുൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറും സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലറും ചേർന്നാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. സർവകലാശാലയിൽ നടന്നത് തികച്ചും മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്. നാടാകെ സമരം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പമാണ് താനെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കാമ്പസിൽ നാടകം അവതരിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ യാതൊരു പരാതിയും ഉയർന്നിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് ഗൂഢാലോചന നടത്തി കള്ളപ്പരാതി തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ ഇതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് പലയിടത്തും ഈ നാടകം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടെ വി.സി സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വി.സി ആർ.എസ്.എസിൻ്റെ ഇഷ്ടതോഴി
തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിന് പകരം വി.സി പിടിവാശി തുടരുകയാണ്. ആർ.എസ്.എസിൻ്റെ ഇഷ്ടതോഴിയായാണ് വി.സി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു. മുൻ വൈസ് ചാൻസലർമാരെല്ലാം ആദരവർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. അവരാരും കുട്ടികൾക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. എസ്.എഫ്.ഐക്കെതിരെ പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടെയാണ് സർവകലാശാലാ അധികൃതർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥികളെ 60 ദിവസത്തിലേറെയായി പുറത്തുനിർത്തുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടപടിയെ ഹൈക്കോടതി പോലും ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. 'ഇത്രയും കൊണ്ട് പോരേ' എന്ന് കോടതി ചോദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടും സസ്പെൻഷൻ തുടരാനാണ് അധികൃതർ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്നും നിലപാട് അടിയന്തരമായി തിരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സർക്കാരിൻ്റെ നിസ്സംഗത
വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിസ്സംഗതയെയും പിണറായി വിജയൻ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഈ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും കടുത്ത വിദ്യാർഥി വിരോധമാണ് തുടരുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ഭാവി തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സംരക്ഷകരാകേണ്ട അവർ യാതൊരു ഇടപെടലും നടത്തിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജനാധിപത്യം കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിദ്യാർഥികൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മർദന സംവിധാനങ്ങളെയും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് രാജ്യത്ത് വലിയ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. ഈ സമരത്തെ രാജ്യം വലിയ ആദരവോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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കാലടിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾ സ്വന്തം പഠനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത്. കുട്ടികളെ സസ്പെൻഷനിൽ നിർത്തി അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നശിപ്പിക്കാമെന്ന വ്യാമോഹം ആർക്കും വേണ്ട. അധികൃതർ നിലപാട് തിരുത്തുന്നതുവരെ സമരം ശക്തമായി തുടരുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വി.സിയുടെ പ്രതീകാത്മക ശവസംസ്കാരം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് 16 വിദ്യാർഥികളെ സർവകലാശാല സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇതിനെതിരെ എസ്.എഫ്.ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ നിരാഹാര സമരമാണ് കാമ്പസിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
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