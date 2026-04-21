ഗവർണറുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ 'പണി കിട്ടും'; കാലടി സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഭീഷണി
ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ 21 വരെ കാലടി മുഖ്യ കാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന ശ്രീശങ്കര ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം പുറത്തുവന്നത്
Published : April 21, 2026 at 2:04 PM IST
എറണാകുളം: കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേർക്കർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിദ്യാർഥികളോട് വകുപ്പുമേധാവിയുടെ ഭീഷണി. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഗവേഷകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഭാവിയിൽ കടുത്ത അക്കാദമിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ശബ്ദരേഖയാണ് പുറത്തുവന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്.
ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ 21 വരെ കാലടി മുഖ്യ കാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന ശ്രീശങ്കര ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം പുറത്തുവന്നത്. വ്യാകരണ വിഭാഗം മേധാവി ഡോ ആർ ഡി സുനിൽകുമാറിൻ്റേതാണ് ശബ്ദരേഖയെന്നാണ് വിവരം. ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിലും ഒപ്പം നടക്കുന്ന അധ്യാപികയുടെ യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനത്തിലും വിദ്യാർഥികൾ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.
അല്ലാത്തപക്ഷം അക്കാദമിക കാര്യങ്ങളിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന മുന്നറിയിപ്പ്. ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർഎസി, ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് തുടങ്ങിയ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ സഹായവും നൽകില്ലെന്ന് വകുപ്പുമേധാവി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സർവകലാശാലയിലെ ചടങ്ങുകളോട് സഹകരിക്കാത്തവർ ഇത്തരം സെഷനുകളിൽ വകുപ്പിൽനിന്നും സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കർശന നിലപാട്. ഈ ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവന്നതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഗവേഷകർ.
വിദ്യാർഥികളുടെ പേര് കുറിച്ചെടുക്കും
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ പേരുകൾ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഇത് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും ശബ്ദരേഖയിലുണ്ട്. ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായ സമീപനമുണ്ടായതിൽ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. സർവകലാശാല പോലെയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ഗവേഷണ കാര്യങ്ങളിൽ നിസഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭീഷണി അക്കാദമിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി ഭംഗിയായി നടത്തുക എന്നതിലുപരി വിദ്യാർഥികളുടെമേൽ വ്യക്തിപരമായ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വകുപ്പുമേധാവിയുടെ ശബ്ദരേഖയുള്ളതെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ തീരുമാനം. അക്കാദമിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇതിനെ കാണുന്നത്.
വിവാദ സർക്കുലറിന് പിന്നാലെ ഭീഷണിയും
ശ്രീശങ്കര ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയ വിവാദ സർക്കുലർ പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തരുത്, പരിപാടി കഴിയുന്നതിനിടയിൽ ഹാൾ വിട്ട് പുറത്തുപോകരുത്, ഗവർണറുടെ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം നിർബന്ധമായും കൈയടിക്കണം തുടങ്ങിയ വിചിത്രമായ നിർദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച സർക്കുലർ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സർവകലാശാലയ്ക്കകത്തും പുറത്തും വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടായതോടെ അധികൃതർ സർക്കുലർ പിൻവലിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ചർച്ചകൾ അടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേയാണ് വിദ്യാർഥികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പരിപാടിക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പുതിയ നീക്കം.
വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ സിസ തോമസ്, ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേർക്കർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ അധികൃതർ അനാവശ്യ സമ്മർദ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുകയാണെന്നാണ് വിമർശനം. വിഷയത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസം നിൽക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് വിദ്യാർഥി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.
കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് കാമ്പസിലെ വിവിധ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത തീരുമാനം. സർവകലാശാലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരം മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ജനാധിപത്യപരമായി ഇതിനെ നേരിടുമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഗവർണറുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയധികം വിവാദങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്നത് സർവകലാശാലയുടെ സൽപേരിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
