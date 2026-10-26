കക്കാടംപൊയില് ജീപ്പ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം, 7 പേര്ക്ക് പരിക്ക്
കക്കാടംപൊയിലുണ്ടായ ജീപ്പ് അപകടത്തില് 23കാരന് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടമുണ്ടായത് ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴരയോടെ. പ്രദേശവാസികളാണ് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയത്.
Published : October 26, 2026 at 9:29 AM IST
കോഴിക്കോട്: കക്കാടംപൊയിലിൽ വീണ്ടും അപകടം. ജീപ്പ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു. എഴ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മാറാട് അണ്ടേത്തോടത്ത് സായന്താണ് (23) മരിച്ചത്. സായന്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ അരുൺ, ആദർശ്, സൂരജ്, മിഥുൻ, അമിത്, ആകാശ്, അഷ്റഫ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. മിക്കവരുടെയും പരിക്ക് സാരമുള്ളതാണ്.
ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. മലയോര വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കക്കാടംപൊയിലിൽ പോയി മടങ്ങി വരുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. കക്കാടംപൊയിൽ കൂമ്പാറ റോഡിൽ പീടിക പാറയ്ക്ക് സമീപത്ത് വച്ച് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച തുറന്ന ജീപ്പ് പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
ജീപ്പ് മറിയുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ പരിസരവാസികളാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ജീപ്പിൽ നിന്നും തെറിച്ചു വീണു ജീപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കുടുങ്ങി പോയവരെയും നാട്ടുകാർ പുറത്തെടുത്തു. ഇവരെ മുക്കത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നാല് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്ന
സായന്തിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. പൊതുവെ ഏറെ അപകടം നിറഞ്ഞ റോഡാണ് കൂമ്പാറയിൽ നിന്നും കക്കാടംപൊയിലിലേക്ക് ഉള്ള റോഡ്. കൊടും വളവുകളും കുത്തനെയുള്ള കയറ്റവും ഇറക്കവും വീതിയില്ലാമയുമാണ് കക്കാടംപൊയിൽ റോഡിനെ അപകട മേഖലയാക്കുന്നത്. സാധാരണ റോഡുകളിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് കക്കാടംപൊയിൽ റോഡിൽ എങ്ങനെ വാഹനം ഓടിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈവർമാർ ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് മിക്ക സമയത്തും കക്കാടംപൊയിൽ റോഡിൽ അപകടത്തിൽ പെടാറുള്ളത്.
സമാന സംഭവം വെറെയും
ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് കക്കാടം പൊയിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയായിരുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികൾ സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലർ മറിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടി മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും നാട്ടുകാർ മുക്തമാക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് വീണ്ടും കക്കാടംപൊയിൽ കൂമ്പാറ റോഡിൽ അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ തിരുവമ്പാടി പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കൂമ്പാറ കക്കാടംപൊയിൽ റോഡിൽ നിരന്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയതോടെ നാട്ടുകാരും കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്. അതോടൊപ്പം വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന് എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് റോഡിലെ അപകട ഭീഷണിയെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്. മാറാട് അണ്ടേതോടത്ത് പരേതനായ സുരേഷിന്റെയും ശ്രീലതയുടെയും മകനാണ് സായന്ത്. സഹോദരി സ്നേഹ.
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