കയ്പമംഗലം ദുരന്തത്തിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ! അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക 8 അംഗ പൊലീസ് സംഘം; തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും അന്വേഷണം നീളുന്നു
കേസ് ശാസ്ത്രീയമായും വിശദമായും അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡിവൈഎസ്പി രതീഷ് കുമാർ ആറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എട്ടംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു
Published : September 7, 2026 at 12:42 PM IST
തൃശൂർ: കയ്പമംഗലത്ത് എട്ട് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ച ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ അന്വേഷണം കടുപ്പിച്ച് പൊലീസ്. കേസ് ശാസ്ത്രീയമായും വിശദമായും അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡിവൈഎസ്പി രതീഷ് കുമാർ ആറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എട്ടംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായതിനാൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയും വിപുലമായ അന്വേഷണം നടത്തും. അതേസമയം, ഈ വൻ ദുരന്തത്തിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും പ്രതിയാകുമെന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ കടുത്ത വീഴ്ച
ദേശീയപാത 66-ൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന മൂന്നുപീടിക ബൈപാസ് മേഖലയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചമോ, കൃത്യമായ റിഫ്ലക്ടറുകളോ, ഡൈവേർഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബോർഡുകളോ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ വരുത്തിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതം വർധിപ്പിച്ചുവെന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡിവൈഎസ്പി വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അമിതവേഗതയിൽ വന്ന കാറിന് മുന്നറിയിപ്പുകളില്ലാത്ത ഡൈവേർഷൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല. റോഡിലെ വെളിച്ചക്കുറവും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതിരുന്നതുമാണ് അമിതവേഗതയിൽ വന്ന കാർ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എൻ.എച്ച്.എ ഈ കേസിൽ പ്രതിയാകും. അപകടത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ എൻ.എച്ച്.എ.ഐ പ്രോജക്ട് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി കൂടുതൽ ബാരിക്കേഡുകളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും അടിയന്തരമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോറി ഡ്രൈവര് പിടിയില്
അപകടത്തില് ലോറി ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അപകടത്തിനുശേഷം സ്ഥലത്തുനിന്ന് പോയ ലോറി ഡ്രൈവർ പൂനെ സ്വദേശി ദൂക്കാറാം കാംബ്ലെ (34) എന്നയാളെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത്. മൂന്നുപീടികയിൽ സംശയാസ്പദമായി കണ്ട ഇയാളെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പ`ലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡി.വൈ.എസ്.പി.യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, ലോറിയിൽ ക്ലീനർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും താൻ മാത്രമാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇയാൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞതായി സൂചനയുണ്ട്. ലോറി റോഡിൻ്റെ വലതുവശത്തേക്ക് ചേർത്ത് നിർത്തിയ ശേഷം ഉറങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് കാർ പിന്നിൽ ഇടിച്ചതെന്നാണ് ഇയാളുടെ മൊഴി.
മറ്റ് രണ്ട് ലോറി ഡ്രൈവർമാരും പ്രതിപ്പട്ടികയിലേക്ക്
അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായും അപകടകരമായും ലോറികൾ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് മറ്റ് രണ്ട് ലോറി ഡ്രൈവർമാരെക്കൂടി കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കും. കൃത്യമായ പാർക്കിങ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പാതയോരത്ത് വണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ടത് അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതം വർധിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രണ്ട് ഡ്രൈവർമാമാരും ലോറികൾ സഹിതം അപകടം നടന്നതിന് പിന്നാലെ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും ഉടൻ കണ്ടെത്തും എന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് നീളുന്ന അന്വേഷണം
അപകടത്തിൽ മരിച്ച യുവാക്കളുടെ പശ്ചാത്തലം, അവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് മുതലുള്ള യാത്രാവിവരങ്ങൾ, അവരുടെ കോളജ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്നതിനായാണ് പ്രത്യേക സംഘം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് തളിക്കുളത്ത് വച്ച് പ്രാദേശികവാസികളുമായി ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ചും ഈ സംഘം കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തും.
തൃശൂരിലെ ദേശീയപാതകളിൽ അടിയന്തര സുരക്ഷാ പരിശോധന
വൻ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ ശിഖാ സുരേന്ദ്രൻ ജില്ലയിലെ ദേശീയപാതകളിൽ അടിയന്തര സംയുക്ത സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടു. എൻ.എച്ച്.എ.ഐ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്, പൊലീസ്, തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘം അപകടമേഖലകൾ സന്ദർശിച്ച് ട്രാഫിക് ക്രമീകരണങ്ങളും അനധികൃത പാർക്കിംഗും വിലയിരുത്തും. വരുന്ന ബുധനാഴ്ചയ്ക്കകം (സെപ്റ്റംബർ 9) ഇതിൻ്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കലക്ടർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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