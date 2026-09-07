കൈപ്പമംഗലം കാറപകടം: 8 വിദ്യാർഥികളുടെ മരണത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്
മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന സംഘം നാട്ടുകാരുമായി തർക്കത്തിലാവുകയും പൊലീസ് പിടിയിലാകാതിരിക്കാൻ അമിതവേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയുമാണ് ദുരന്തം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിലും അന്വേഷണത്തിലും കണ്ടെത്തി.
Published : September 7, 2026 at 8:46 AM IST
തൃശൂർ: കൈപ്പമംഗലത്ത് ദേശീയപാതയിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിക്ക് പിന്നിൽ കാറിടിച്ച് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ എട്ട് എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്. മരിച്ച വിദ്യാർഥികൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഫൊറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ഹിതേഷ് ശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് നാട്ടുകാരുമായി സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇവർ, പൊലീസ് എത്തുമെന്നായപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അമിതവേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചുപോകവെയാണ് ദുരന്തമുണ്ടായതെന്നും വ്യക്തമായി.
മദ്യലഹരിയും നാട്ടുകാരുമായുള്ള സംഘർഷവും
അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ തളിക്കുളം പത്താംകല്ലിൽ നിർത്തിയിരുന്നു. മുറി അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെ ഇവിടെവച്ച് യുവാക്കൾ നാട്ടുകാരുമായി വാക്കുതർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയും തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൈയാങ്കളിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. സംഘത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ വാടാനപ്പള്ളി പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു.
പൊലീസ് എത്തുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കിയ വിദ്യാർഥികൾ പിടിയിലാകാതിരിക്കാൻ അടിയന്തരമായി അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൊച്ചി ഭാഗത്തേക്ക് അമിതവേഗത്തിൽ പായുന്നതിനിടയിലാണ് കൈപ്പമംഗലത്തുവച്ച് കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. തളിക്കുളം പത്താംകല്ലിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, മദ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി സാമ്പിളുകൾ കാക്കനാട്ടിലെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ലാബിലേക്ക് അയച്ചു.
നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11.45നാണ് കൈപ്പമംഗലം പനമ്പിക്കുന്ന് സെൻ്ററിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. തമിഴ്നാട് ദിണ്ടിഗൽ പിഎസ്എൻഎ എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കിയ കാർ, നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന ദേശീയപാതയിലെ ഒന്നാം ട്രാക്കിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര രജിസ്ട്രേഷൻ ലോറിയിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിൻ്റെ മുൻഭാഗം ലോറിക്കടിയിലേക്ക് പൂർണമായും ഇടിച്ചുകയറി തകർന്നുതരിപ്പണമായി. വലിയ ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും പൊലീസും ചേർന്ന് വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവരെ പുറത്തെടുത്തത്. ആറുപേർ സംഭവസ്ഥലത്തും രണ്ടുപേർ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേയുമാണ് മരിച്ചത്.
അന്വേഷണം ഊർജിതം
സേലം സ്വദേശി വിശ്വ, ദിണ്ടിഗൽ സ്വദേശികളായ സൂര്യ, ജീവ, യുവസഞ്ജിത്ത്, മധുര സ്വദേശികളായ സന്തോഷ്, പ്രസന്ന, ജോഷ്വ, മുരളീകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി കേരളത്തിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ഇവർ. അനധികൃത പാർക്കിങ്ങും അമിതവേഗതയുമാണ് അപകടകാരണമെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികളുടെ മദ്യപാനവും തുടർന്നുള്ള സംഘർഷവുമാണ് ദുരന്തത്തിന് വഴിവച്ചതെന്ന നിർണായക വിവരങ്ങളാണ് പുതിയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്. പൊലീസ് പിടികൂടാതിരിക്കാൻ നടത്തിയ അമിതവേഗത്തിലുള്ള യാത്ര ഒടുവിൽ എട്ട് യുവജീവനുകളുടെ ദാരുണാന്ത്യത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു.
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അതേസമയം, യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ അനധികൃതമായി ലോറി നിർത്തിയിട്ട മഹാരാഷ്ട്ര പുണെ സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവർ തുക്കാറാം കാംബ്ലെയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ട ഇയാളെ നാട്ടുകാരാണ് പിടികൂടി പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. അപകടത്തിൽ മരിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെയും കരാർ കമ്പനിയുടെയും ഭാഗത്ത് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പൊലീസും സംയുക്തമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വഴിയിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കൊപ്പം ലഹരി നൽകുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ സംഭവം.
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