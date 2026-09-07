ദേശീയപാതയുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കണം; നിതിൻ ഗഡ്കരിക്ക് കത്തയച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ, അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് മന്ത്രി പി കെ ബഷീർ
നിർമാണ മേഖലകളിൽ നിർമാണ വാഹനങ്ങളും ഭാരവാഹനങ്ങളും എങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതും അപകടകരമോ അനധികൃതമോ ആയ പാർക്കിങ് തടയാൻ മതിയായ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധിക്കണം
Published : September 7, 2026 at 5:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തൃശൂർ കൈപ്പമംഗലം വാഹനാപകടത്തിൽ എട്ട് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ദേശീയപാതയുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ കത്തയച്ചു. ദേശീയപാത നിർമാണ മേഖലയിൽ എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഭാരവാഹനങ്ങളുടെയും അശാസ്ത്രീയവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ പാർക്കിങ് തടയുന്നതിന് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ദാരുണമായ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഈ നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം കേരളത്തിലെ എൻഎച്ച്-66 ഇടനാഴിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു, അവിടെ വിപുലമായ വീതികൂട്ടലും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നിർമാണ ഘട്ടത്തിൽ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും താൽക്കാലിക വഴിതിരിച്ചുവിടലുകൾ, ഇടുങ്ങിയ വാഹനപാതകൾ, പൂർത്തിയാകാത്ത ഭാഗങ്ങൾ, നിർമാണ മേഖലകൾ എന്നിവയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.
ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻ്റും റോഡ് സുരക്ഷയും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ തൃശൂരിലെ ദാരുണമായ സംഭവത്തെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട അപകടമായി മാത്രം കാണരുത്, മറിച്ച് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ എൻഎച്ച്-66 ഇടനാഴിയിലുമുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്താനുള്ള അവസരമായി കാണണം. നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന എൻഎച്ച്-66 ൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അടിയന്തരവും സ്വതന്ത്രവും സമഗ്രവുമായ സുരക്ഷാ അവലോകനം നടത്താൻ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു അവലോകനത്തിൽ താൽക്കാലിക ട്രാഫിക് വഴിതിരിച്ചുവിടലുകൾ, റോഡ് ലൈറ്റിംഗ്, മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളങ്ങൾ, പ്രതിഫലന അടയാളങ്ങൾ, ബാരിക്കേഡുകൾ, ഡീലിനിയേറ്ററുകൾ, ക്രാഷ് ബാരിയറുകൾ, മറ്റ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പര്യാപ്തത പരിശോധിക്കണം.
നിർമാണ മേഖലകളിൽ നിർമാണ വാഹനങ്ങളും ഭാരവാഹനങ്ങളും എങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതും അപകടകരമോ അനധികൃതമോ ആയ പാർക്കിങ് തടയാൻ മതിയായ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോ എന്നതും പരിശോധിക്കണം. കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻഎച്ച്-66ൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രവൃത്തികളുടെയും സമഗ്രവും സ്വതന്ത്രവും സമയബന്ധിതവുമായ സുരക്ഷാ അവലോകനം നടത്താൻ എൻഎച്ച്എഐയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാനും, പോരായ്മകൾ കണ്ടെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം ഉടനടി തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും താങ്കൾ വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത നിർമാണത്തിലെയും പരിപാലനത്തിലെയും അശാസ്ത്രീയതയും അനാസ്ഥയുമാണ് വാഹന അപകടങ്ങളിൽ അടിക്കടി മനുഷ്യജീവൻ പൊലിയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതായും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വവും കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് മന്ത്രി പി കെ ബഷീർ
കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ റോഡപകടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി കെ ബഷീർ. ഡിജിപി, ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ, എൻഎച്ച്എഐ സംസ്ഥാന മേധാവി,നാറ്റ്പാക്, റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജില്ലാ കലക്ടർമാർ എന്നിവരുടെ അടിയന്തര യോഗമാണ് നാളെ (08-09-26)തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമസഭ കോംപ്ലക്സില് നടക്കുന്നത്.
യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന റോഡുകളിലും ദേശീയപാതകളിലും ഉണ്ടായ അപകടങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്യും. റോഡ് സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ, ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണം, റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച നടക്കും.
യോഗത്തിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കുകയും റോഡ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.
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