പാറയിൽ കൊത്തിയ 'പല്ലാങ്കുഴി'; കാസർകോടിന്റെ മണ്ണിൽ 8000 വർഷം പഴക്കമുള്ള വിനോദ ചരിത്രം
മടിക്കൈ ഉമിച്ചി, ബാനം, അരിയിട്ട പാറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാടിപ്പലകകൾ കണ്ടെത്തി. കാടിപ്പലകകൾക്ക് രണ്ടായിരം മുതൽ എട്ടായിരം വർഷം വരെ പഴക്കമുണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ് അവയുടെ നിർമ്മാണ രീതി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
Published : October 20, 2026 at 6:00 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്
കാസർകോട്: മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിലോ അതിന് മുമ്പ് നവീന ശിലായുഗത്തിലോ മനുഷ്യർ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതായി തെളിവ്. നീലേശ്വരത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ മടിക്കൈ ഉമിച്ചി, ബാനം, അരിയിട്ട പാറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി. ഇവിടങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ വിശ്രമവേളകളിൽ കളിക്കുന്നതിനായി പാറയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത കാടിപ്പലക എന്നു വിളിക്കുന്ന ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ബാനത്ത് നാലും മടിക്കൈ ഉമിച്ചിയിൽ ഒന്നും ചീമേനി അരിയിട്ട പാറയിൽ ഒന്നും കാടിപ്പലകകളാണ് പാറയിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാത്തിന്റെയും സമീപത്ത് പ്രകൃതിദത്തമായ ജലസംഭരണികളായ പള്ളങ്ങളും ഉണ്ട്.
പ്രാദേശിക പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായ സതീശൻ കാളിയാനം പാറകളിൽ കാണുന്ന അസാധാരണമായ കുഴികളെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവിയും ചരിത്ര ഗവേഷകനുമായ ഡോ. നന്ദകുമാർ കോറോത്താണ് പാറയിൽ കൊത്തിയ കാടിപ്പലക മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണെന്നും അമൂല്യമായ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളാണെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വിജിലൻസ് ജില്ലാ മേധാവി വി.കെ. വിശ്വംഭരനും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.
കാടിപ്പലകകൾക്ക് രണ്ടായിരം മുതൽ എട്ടായിരം വർഷം വരെ പഴക്കമുണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ് അവയുടെ നിർമ്മാണ രീതി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉറപ്പേറിയ വെൺമഴു (celt) പോലുള്ള നവീന ശിലായുഗത്തിലെ പണിയായുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ മഹാശിലാകാലഘട്ടത്തിലെ ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കാം കാടിപ്പലക രൂപത്തിലുള്ള ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ.തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നവീന ശിലായുഗത്തിലെ വെൺമഴു ലഭിച്ചത് 2015 നവംബർ മാസത്തിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ തിമിരിയിലെ ആർ. രാധാകൃഷ്ണന്റെ പക്കൽ നിന്നാണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമീപപ്രദേശങ്ങളായ ചീമേനിയിലും നീലേശ്വരത്തിന്റെ മലയോര മേഖലകളിലും നവീന ശിലായുഗത്തിൽ ജനാധിവാസം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അവരുടെ വിശ്രമവേളകളിൽ കാടിക്കളി പോലുള്ള കളികൾ കളിച്ചിരിക്കാമെന്നുമാണ്.
പൂനെയിൽ മംഗല ബോർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാടിപ്പലക കണ്ടെത്തിയത് ബസാൾട്ട് ശിലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരുണ്ട നിറമുള്ള അഗ്നിപർവതശിലകളിലാണ്. കൽച്ചുറ്റിക കൊണ്ട് ബസാൾട്ട് പാറയിൽ അടിച്ച് വൃത്താകൃതിയിൽ കപ്യൂൾസ് (cupules) എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുഴികൾ രണ്ട് വരിയായി നിർമ്മിച്ച മംഗല ബോർഡുകൾ എന്നാണ് പൂനെ ഡക്കാൻ കോളജിലെയും സമീപത്തെ ക്ഷേത്ര മുറ്റത്തെയും ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഔറംഗബാദ് ഗുഹാ സമുച്ചയത്തിലും മംഗലബോർഡ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രാചീന മനുഷ്യർ എട്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ മംഗല ബോർഡുകളുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കാടിപ്പലകകൾ. നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മഞ്ചാടിക്കുരുകൊണ്ടുള്ള കളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാടിപ്പലക അഥവാ മഞ്ചാടിപ്പലകയുടെ രൂപത്തിലാണ് പാറയിൽ സമാന്തരമായി രണ്ട് വരിയായി കൊത്തിവച്ച പതിനാല് കുഴികളോടുകൂടിയ ചരിത്ര നിർമ്മിതി ഉള്ളത്.
രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പാറകളിൽ കൊത്തിവെച്ച കാടിപ്പലകയിലും ഇപ്പോൾ പല പഴയകാല വീടുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന മഞ്ചാടിപ്പലകയിലും പതിനാല് കുഴികളാണെന്നുള്ളതും ആഫ്രിക്കയിൽ കുഴികളുടെ രൂപത്തെ മംഗലമെന്ന് (Mancala) വിളിക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയ മൺപാത്രങ്ങളെ മംഗലമെന്ന് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതും വിസ്മയകരമായ വസ്തുതകളാണ്.
മഞ്ചാടിക്കുരുവിന് പകരം കല്ലുകളോ മുത്തുകളോ കരുക്കളായി ഉപയോഗിച്ചും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാടിക്കളി കളിച്ചിരുന്നു. ആഫ്രിക്കയിലും പൂനെ ഡക്കാൻ കോളജ് കാമ്പസിലും കണ്ടെത്തിയ മംഗല ബോർഡുകളെക്കാൾ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കാടിപ്പലകകൾക്ക് അവയുടെ കാലനിർണയത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ട്.
ചീമേനി അരിയിട്ട പാറയിൽ മഹാശിലാ കാലഘട്ടത്തിലോ അതിന് മുമ്പോ ഉള്ള നിർമ്മിതിയെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യ രൂപത്തിന്റെ കാലിന്റെ അരികിലായാണ് കാടിപ്പലക കൊത്തി വച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രശസ്ത പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ പ്രൊഫ. അജിത്കുമാർ ബാനത്തെയും ഉമിച്ചിയിലെയും കാടിപ്പലകയുടെ രൂപത്തിലുള്ള കുഴികൾ അരിയിട്ടപാറയിലെ മനുഷ്യ രൂപത്തിന്റെ സമീപത്ത് കൊത്തിവെച്ച കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. ബാനത്ത് കണ്ടെത്തിയത് പല്ലാങ്കുഴി (Pallankuzhi) ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. പല്ലാങ്കുഴി എന്ന പേരിലാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ മഞ്ചാടിപ്പലക അറിയപ്പെടുന്നത്.
വിശ്രമവേളകൾ ചെലവഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം കണക്കു കൂട്ടുന്നതിനുള്ള കഴിവും ബുദ്ധിശക്തിയും വേണ്ടതാണ് കാടിക്കളി. ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സംഖ്യാബോധവും ബൗദ്ധിക വികാസത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങളും അറിയാമായിരുന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ. ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ജനതയുടെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ നേർസാക്ഷിയായ പാറയിൽ കൊത്തിവെച്ച കാടിപ്പലകകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പോ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയോ ഇടപെടേണ്ടി വരും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേരളത്തിൽ ബസാൾട്ട് ശിലകൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ ചെങ്കൽ പാളികൾക്ക് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കരിമ്പാറ (Laterite duricrust) കളിലാണ് ശിലാ ചിത്രങ്ങളും മംഗല ബോർഡുകളും കാണപ്പെടുന്നത്. നല്ല മഴക്കാലവും അതിന് ശേഷം വേനൽക്കാലവും ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് / ചെങ്കല്ല് രൂപപ്പെടുന്നത്.
വേനൽ കാലത്ത് പാറകളിലെ ജലം ഉപരിതലത്തിലെത്തി നീരാവിയായി പോകുമ്പോൾ ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ലവണങ്ങൾ, മുഖ്യമായും ഇരുമ്പ് മുകൾഭാഗത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷമായി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിന്റെ ഫലമായി ചെങ്കല്ലിന്റെ മേൽഭാഗം കട്ടിയാകുകയും അതാണ് കരിമ്പാറകളെന്നും കാസർകോട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ ജിയോളജി വിഭാഗം അധ്യാപകൻ ഡോ. എ. ഗോപിനാഥൻ നായർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
2024ൽ പ്രശസ്ത പുരാവസ്തു ഗവേഷകയായ വെറോണിക്ക വാവേരു (Veronica Waweru) ആണ് ആഫ്രിക്കയിലെ കെനിയയിൽ മംഗല ബോർഡുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ആഫ്രിക്കയിലെ മംഗല ബോർഡിന്റെ സമകാലികമായി നവീന ശിലായുഗത്തിലാണ് നീലേശ്വരത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കാടിപ്പലക കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയതെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിനോദങ്ങൾ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടത് എട്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം.
ഉമിച്ചിയിലും അരിയിട്ട പാറയിലും പ്രാദേശികമായി കാടിക്കുഴി എന്നും ചില പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കപ്യൂൾസ് (cupules) എന്നും വിളിക്കുന്ന കപ്പ് മാതൃകയിൽ മൃഗങ്ങളുടെ കുളമ്പു രൂപത്തിൽ നിരവധി ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ഉമിച്ചിയിൽ നാൽപ്പതിലധികം കുഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണിനടിയിലായിക്കഴിഞ്ഞു. ബാനത്ത് ഇരുപതിലധികം കാടിക്കുഴികൾ ഉണ്ട്. അരിയിട്ടപാറയിൽ എൺപതിലധികം കാടിക്കുഴികൾ ഉണ്ടായതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സോളാർ പ്ലാന്റിന് മാറ്റി വെച്ച സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കളികളിൽ ഒന്നാണ് കാടിക്കളി അഥവാ മഞ്ചാടിക്കളി എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ.
Also Read: കൈമടക്കിൽ കവിതയുമായി വിടപറഞ്ഞ തെരുവിന്റെ അയ്യപ്പന്; വരികളുടെ ലഹരി കെട്ടിട്ട് പതിനാറ് വർഷം