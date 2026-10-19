കടവുംഭാഗം സിനഗോഗ് തീവെപ്പ്: പ്രതി എബിൻ പോൾ നേരത്തെ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടു; ട്രയൽ റണ്ണെന്ന് പൊലീസ്
'ബോസ്' എന്ന് വിളിക്കുന്ന അജ്ഞാതനായ വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എബിൻ ഇത്തരം കൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് ടെലഗ്രാം ചാറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും പൊലീസ് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : October 19, 2026 at 4:54 PM IST
എറണാകുളം: മാർക്കറ്റ് റോഡിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കടവുംഭാഗം സിനഗോഗിന് സമീപത്തെ തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതി എബിൻ പോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക വിവരങ്ങളുമായി അന്വേഷണ സംഘം. സിനഗോഗിന് സമീപം തീയിടുന്നതിന് മുൻപ് ഇയാൾ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ മറ്റ് രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളിലും തീയിട്ടിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. വാളകം അമ്പലപ്പടിയിലുള്ള ആൾത്താമസമില്ലാത്ത കെട്ടിടത്തിലാണ് എബിൻ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലും മാർച്ചിലുമായി രണ്ടുതവണ തീയിട്ടത്. വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ട്രയൽ റൺ ആയിരുന്നു ഇതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ നടത്തിയ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ കെട്ടിടം കത്തിച്ച വിവരം പ്രതി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വാളകത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിലും തീയിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് എബിനെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും നേരിട്ടെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി. 'ബോസ്' എന്ന് വിളിക്കുന്ന അജ്ഞാതനായ വ്യക്തിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എബിൻ ഇത്തരം കൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് ടെലഗ്രാം ചാറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും പൊലീസ് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ തീയിട്ട് പരിശീലനം നേടി വലിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ സജ്ജമാക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം.
യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിൽ തീയിട്ടതിന് പ്രതിഫലമായി 5,000 രൂപയും, സിനഗോഗ് ആക്രമിച്ചതിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയും കൈപ്പറ്റിയതായി എബിൻ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അന്വേഷണത്തോട് കാര്യമായി സഹകരിക്കാത്ത പ്രതി 'ബോസ്' ആരാണെന്ന കാര്യം ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ദുരൂഹത നീക്കുന്നതിനായി ടെലഗ്രാം കമ്പനിക്ക് പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചാറ്റുകളുടെ പൂർണമായ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കേസിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരൂ. ഇതിനിടയിൽ, കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾക്കെതിരെ ലഭിച്ച തെളിവുകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് യുഎപിഎ അടക്കമുള്ള ശക്തമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പ്രതിയെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 12 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയാണ് പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷയൊരുക്കിയിരുന്ന സിനഗോഗിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. നീല നിറത്തിലുള്ള ഇഗ്നിസ് കാറിലെത്തിയ പ്രതി, കരുതിക്കൂട്ടി പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് സിനഗോഗിന് മുന്നിലെ ബ്ലോസം നഴ്സറിയുടെ ഫ്ലെക്സുകൾക്കും പ്രചാരണ സാമഗ്രികൾക്കും തീയിടുകയായിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ശേഷമാണ് ഇയാൾ കടന്നുകളഞ്ഞത്.
രാവിലെ സംഭവം പുറത്തുവന്നതോടെ കൊച്ചി സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അരുൺ കെ. പവിത്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെൻട്രൽ എസിപി സിബി ടോമിൻ്റെ കീഴിൽ ഇരുപതംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി കാമറകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. എങ്കിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വാഹനം കണ്ടെത്തുകയും, പുത്തൻകുരിശിലെ വാടകവീട്ടിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിയെ പൊലീസ് അതിവിദഗ്ധമായി പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. കേസിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണമാണ് പൊലീസ് ഇപ്പോൾ നടത്തിവരുന്നത്.
Also Read: മാക്കേക്കടവ്- നേരേകടവ് പാലം ഉദ്ഘാടനം; പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചില്ല നോട്ടീസിൽ പേരും ഇല്ല, പരിഭവവുമായി ജി സുധാകരന്