2.16 കോടിയുടെ വെട്ടിപ്പ്, നിക്ഷേപ ഗാരൻ്റിയുമില്ല; കടത്തനാട് ലേബർ സൊസൈറ്റിയിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് വലവിരിച്ചു, കൂടുതൽ പരാതിക്കാർ രംഗത്ത്
2.16 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് നൽകിയ പരാതിയിൽ കേസ് റൂറൽ ജില്ല ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയിരുന്നു
Published : June 3, 2026 at 6:46 PM IST
കോഴിക്കോട്: വടകര കടത്തനാട് ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പിലും ഇബ്രാഹിം കുട്ടി ഹാജി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലും ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം വ്യാപകമാക്കി. സൊസൈറ്റിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പരിശോധന നടത്തി. 2.16 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് നൽകിയ പരാതിയിൽ കേസ് റൂറൽ ജില്ല ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയിരുന്നു.
സൊസൈറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച 22 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് തിരുവള്ളൂർ സ്വദേശി ഇബ്രാഹിം കുട്ടി ഹാജി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ടി മനോഹരൻ്റ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം തുടരുന്നത്. ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ ആത്മഹത്യ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കേസുകളുടെയും അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തതായി ഡിവൈഎസ്പി ടി മനോഹരൻ പറഞ്ഞു.
നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിനിരയായി തിരുവള്ളൂർ സ്വദേശി ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ഹാജി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ തട്ടിപ്പിനിരയായ കൂടുതൽ പേർ രംഗത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഭരണസമിതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ 2013-ൽ ആരംഭിച്ച കടത്തനാട് ലേബർ സൊസൈറ്റിയിൽ ആകർഷകമായ പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ഹാജിയിൽ നിന്നും പണം നിക്ഷേപമായി വാങ്ങിയത്. ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയും കുടുംബവും ചേർന്ന് ഏതാണ്ട് 22 ലക്ഷം രൂപയോളം സൊസൈറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ 22 പവൻ സ്വർണം വിറ്റ പണം ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. പലിശയും കടവും ഉൾപ്പെടെ തനിക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് 75 ലക്ഷം രൂപയോളം ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്.
എന്നാൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പണം തിരികെ നൽകാൻ സൊസൈറ്റി തയാറായില്ല. പണം തിരികെ ലഭിക്കാത്തതിലുള്ള മാനസിക വിഷമത്തെ തുടർന്ന്, ഡിസിസി സെക്രട്ടറിയും സൊസൈറ്റി മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടി വി സുധീർ കുമാറിൻ്റെ വടകരയിലെ വീടിന് മുന്നിലെത്തി ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ഹാജി തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ആത്മഹത്യയ്ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് അദ്ദേഹം അയച്ച നിർണായക ശബ്ദസന്ദേശങ്ങൾ പിന്നാലെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. തൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ സൊസൈറ്റി മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് സുധീർ കുമാർ, നിലവിലെ പ്രസിഡൻ്റ് ബഷീർ എന്നിവരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, പണം ചോദിച്ചതിന് തന്നെ വണ്ടിയിടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതായും ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
സൊസൈറ്റിയിൽ 2.16 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക വെട്ടിപ്പ് നടന്നതായി സഹകരണവകുപ്പ് നടത്തിയ ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ കരാർ ജോലികൾ കാണിച്ചും, അനുമതിയില്ലാതെ വാഹനങ്ങൾ കൈമാറിയും 2022-2024 കാലയളവിലാണ് പ്രധാനമായും തട്ടിപ്പ് നടന്നത്. തുക തിരികെ നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന 'നിക്ഷേപ ഗാരൻ്റി പദ്ധതിയിൽ' ഈ സൊസൈറ്റി അംഗമായിരുന്നില്ല എന്ന ഗുരുതര വീഴ്ചയും കണ്ടെത്തലിലുണ്ട്. സംഭവത്തിന് ശേഷം മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് സുധീർ കുമാർ ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ കാരണം സുധീർ കുമാറിനെ നേരത്തെ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും നീക്കിയിരുന്നു. തട്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തി കണക്കിലെടുത്താണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത്.
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