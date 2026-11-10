കണ്ണീരണിഞ്ഞ് ഭക്തർ; അമ്മയോട് വിടചൊല്ലി ജാതവൻ മടങ്ങി, ഉത്തരമലബാറിൽ ഇനി ഉത്സവങ്ങളുടെ നാളുകൾ
കേവലമൊരു ഉത്സവത്തിനപ്പുറം ഭക്തിയുടെയും അവാച്യമായ അനുഭൂതിയുടെയും പുണ്യനിമിഷങ്ങളാണ് കടലുണ്ടി വാവുത്സവം (Kozhikode Temple Festivals) ഭക്തർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്
Published : November 10, 2026 at 12:56 PM IST
രജിത്ത് മാവൂർ
കോഴിക്കോട്: അമ്മയുടെയും മകൻ്റെയും സുദീർഘമായ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലുള്ള ആർദ്രമായ കൂടിച്ചേരലിനും വികാരനിർഭരമായ വേർപിരിയലിനും സാക്ഷ്യംവഹിച്ച് കടലുണ്ടി വാവുത്സവത്തിന് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ കൊടിയിറക്കം. വിലക്ക് ലംഘിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അകറ്റിനിർത്തപ്പെട്ട മകൻ ജാതവനും അമ്മ പേടിയാട്ടമ്മയും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം കണ്ടുമുട്ടുന്ന അപൂർവ നിമിഷങ്ങൾ കാണാൻ വാക്കടവത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ്. ഈ പുണ്യസംഗമത്തിന് സമാപനമായതോടെ ഉത്തരമലബാറിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഭൂമികയിൽ ഇനി തെയ്യത്തിരകളുടെയും കാവുത്സവങ്ങളുടെയും നാളുകൾക്ക് തുടക്കമാവുകയാണ്.
കേവലമൊരു ഉത്സവത്തിനപ്പുറം ഭക്തിയുടെയും അവാച്യമായ അനുഭൂതിയുടെയും പുണ്യനിമിഷങ്ങളാണ് കടലുണ്ടി വാവുത്സവം ഭക്തർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസമായി തൻ്റെ പാൽവർണ കുതിരപ്പുറത്ത് ഊരുചുറ്റുകയായിരുന്ന ജാതവൻ ഉച്ചയോടെയാണ് വാക്കടവത്ത് വെച്ച് അമ്മയുമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. ഇതിന് പിന്നിൽ തലമുറകളായി കൈമാറിവരുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്.
അമ്മയുടെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് മാതൃസഹോദരിയായ അമ്മാഞ്ചേരി അമ്മയോടൊപ്പം വളയനാട് അമ്മയുടെ പൂരം കാണാൻ പോയതാണ് ജാതവന് ശാപമായത്. അവിടെവെച്ച് നിഷ്ഠകൾക്ക് വിഘാതമാകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതോടെ പേടിയാട്ടമ്മ മകന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് മണ്ണൂരിലെ കാക്കകയറാ കുന്നിൽ ജാതവ കോട്ടയിൽ കുടിയിരുത്തപ്പെട്ട ജാതവന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് സ്വന്തം അമ്മയെ കാണാൻ അവസരമുള്ളത്. ഈ അപൂർവ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് നാടിൻ്റെ ഉത്സവമായി മാറുന്നത്.
വാക്കടവത്ത് വെച്ച് ഇരുവരും നേരിട്ട് കണ്ട് വണങ്ങുന്ന ചടങ്ങ് ഭക്തർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് നൽകുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകവും ഇതുതന്നെയാണ്. സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയായ പേടിയാട്ടമ്മയ്ക്കൊപ്പം മകൻ ജാതവൻ കുതിരപ്പുറത്ത് തിരിച്ച് എഴുന്നള്ളുന്നതോടെ ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണതയിലെത്തും. പഞ്ചാരിമേളത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെയുള്ള എഴുന്നള്ളത്ത് കടന്നുപോകുന്ന വഴികളിലത്രയും ഭക്തർ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയും നിറപറയും നിലവിളക്കും മറ്റ് പൂജാദ്രവ്യങ്ങളും സമർപ്പിച്ചുമാണ് വരവേൽക്കുന്നത്. ജാതിമത ഭേദമന്യേ പൊതുജനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നായി ആഘോഷിക്കുന്ന നാടിൻ്റെ ഉത്സവമാണിതെന്നും താൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെന്നും പ്രദേശവാസിയായ നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമ്മയുടെയും മകൻ്റെയും കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചരിത്ര മാഹാത്മ്യവും പടകാളി തല്ലും
വാക്കടവത്ത് നിന്നുള്ള എഴുന്നള്ളത്ത് ആദ്യം എത്തിച്ചേരുന്നത് കുന്നത്ത് തറവാട്ടിലേക്കാണ്. പടികടന്നെത്തുന്ന ദേവിയെയും മകനെയും തറവാട്ടിലെ മുതിർന്ന കാരണവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഭക്തിപൂർവം എതിരേൽക്കും. തുടർന്ന് കറുത്തങ്ങാട്ട് തറവാട്ടിലേക്കാണ് യാത്ര. അവിടെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം സന്ധ്യയോടെ ഇരുവരും ദേവിയുടെ ആസ്ഥാനമായ പേടിയാട്ട് കാവിലെത്തും. ഇവിടെ നിവേദ്യ സമർപ്പണത്തിനും കുടികൂട്ടൽ ചടങ്ങിനും ശേഷമാണ് ഏവരെയും കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുന്ന വേർപിരിയൽ നടക്കുന്നത്. അമ്മയോട് വിടചൊല്ലി മകൻ ജാതവൻ സ്വന്തം ആസ്ഥാനമായ മണ്ണൂരിലെ ജാതവ കോട്ടയിലേക്ക് തിരിച്ച് എഴുന്നള്ളുന്നതോടെ വാവുത്സവത്തിന് സമാപനമാകും.
ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന പടകാളി തല്ലും അരങ്ങേറി. കടലുണ്ടി വാവുത്സവത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുന്നതോടെയാണ് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ കാവുകളിലേയും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും ഉത്സവങ്ങൾക്ക് കൊടിയേറുന്നത്. വാവുത്സവം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് കടലുണ്ടിയിലേക്ക് എത്തിയത്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സുഗമമായ ദർശനത്തിനുമായി കടലുണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കർശനമായ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
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