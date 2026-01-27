വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടയിടം, സന്ദർശകരെ ആകർഷിച്ച് കടലായി ബീച്ച്, വികസനം വേണമെന്ന് ആവശ്യം
ജില്ലയിലെ മറ്റ് ബീച്ചുകളിലെ പോലെ വികസനവും സൗകര്യങ്ങളും കടലായിയിലും വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ. ബീച്ചിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് തദ്ദേശിയരായ സഞ്ചാരികളുടെ ആവശ്യം.
Published : January 27, 2026 at 2:52 PM IST
കണ്ണൂര്: മനോഹരമായ ഉദയാസ്തമന ദൃശ്യങ്ങള്, ഇടതടവില്ലാതെ വീശിയടിക്കുന്ന ഇളം കാറ്റ്, പരന്നു കിടക്കുന്ന കടല് തീരവും ശാന്തമായ കടലും, വിസ്തൃതമായ തീരത്തെ പുണര്ന്ന് കടലിലും കരയിലുമായി കാവല്ക്കാരെ പോലെ നിലകൊളളുന്ന ചെങ്കല് പാറക്കെട്ടുകള്, തീരം അതിരിടുന്ന ഹരിത മേഖല... പറഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ കടലായി കടപ്പുറത്തെ കുറിച്ചാണ്.
കടലിൻ്റേയും തിരമാലകളുടേയും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാന് സഞ്ചാരികള് കൂട്ടമായാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. മലബാറിൻ്റെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തില് വലിയ പരിഗണനകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ഈ കടൽ തീരം വിദേശ സഞ്ചാരികള്ക്ക് പോലും മുഖ്യ ആകർഷണമായി മാറുകയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണൂര് നഗരസഭയുടെ പരിധിയില്പെട്ട കടലായി ബീച്ച് കണ്ണൂര് നഗരത്തില് നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റര് തെക്കുഭാഗത്തായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോലത്തിരി രാജവംശത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കടലായി.
ഈ രാജവംശത്തിലെ പ്രശസ്തനായ വല്ലഭന് രാജാവ് കടലായിയില് ഒരു കോട്ട പണിതതായും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിവാര സമേതം രാജാവ് കടലായി കടപ്പുറത്ത് ഉലാത്തുന്നതും പതിവായിരുന്നുവെന്ന് പഴമക്കാര് പറയുന്നു.
സമുദ്ര നിരപ്പില് നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് അടിയോളം ഉയരത്തിലാണ് കടലായി പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്ര രേഖകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അത് കൊണ്ടു തന്നെ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള കടൽ കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേക്ക് ആകര്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പറ്റിയ ഇടമാണ് കടലായി ബീച്ചും പരിസരവുമെന്നും സൂര്യാസ്തമയം കാണാനാണ് ആൾക്കാർ അധികവും എത്താറുള്ളതെന്നും സന്ദർശകയായ ശ്രീഷ്ണ വിവി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"റോഡ് വഴി ബീച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ടൽ കാടുകൾ നിറഞ്ഞ കടലോരം കാണാം. അത് വളരെ ആകർഷകമാണ്. കടൽ തീരത്തെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ പണ്ട് ഇരിക്കാനാകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതായി അറിയില്ല. ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി റോഡുകളുടെ നിർമാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മറ്റ് ബീച്ചുകളായ മുഴുപ്പിലങ്ങാടി, പയ്യാമ്പലം ബീച്ചുകളിലെ പോലെ വാക്ക് വേ, ചെറിയ ചെറിയ കടകൾ എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കും" ശ്രീഷ്ണ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കടലായി കടൽ തീരം വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണെന്നാണ് വിദേശ സന്ദർശകയായ സെൽദയുടെ അഭിപ്രായം. "ഇവിടെ എത്തിയതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവതിയാണ്. സമാധാനം നൽകുന്ന സ്ഥലമാണ് കടലായി ബീച്ച്. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ സ്ഥലം യഥാർഥത്തിൽ ഒരു മാജിക്ക് തന്നെയാണ്," ഇറ്റലിയിലെ ട്യൂറിൻ സ്വദേശിയായ സെൽദ പറഞ്ഞു.
മാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ട് കടലായി കടൽതീരവും
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തില് വളരുന്ന ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി കേരളം മാറി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇത്തരം സുന്ദരമായ കടലോരങ്ങള് അവഗണനയില് തന്നെ കഴിയുകയാണ്. അറബിക്കടലിന് അതിരിടുന്ന കേരളം കടല് തീര സഞ്ചാരികളെ ആകര്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ്. കടലായി കടപ്പുറത്തേയും അത്തരമൊരു കേന്ദ്രമായി മാറ്റാവുന്നതാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഡ്രൈവിങ് ബീച്ചുള്ളത് കടലായി ബീച്ചിലാണ്. എന്നാല് നേരിട്ട് കടന്നു വരാന് സാധിക്കാത്തതിനാല് ഈ ബീച്ചിനെപ്പറ്റി കേട്ടറിയുന്നവര് മാത്രമേ ഇവിടെ എത്താറുള്ളൂ. കടല് തീരം വരെ റോഡുകളും വഴിയും ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം സുഗമ ഗതാഗതത്തിന് യോഗ്യമല്ല.
എന്നിട്ടും ഈ ബീച്ചില് വിനോദ സഞ്ചാരികളായി ഫ്രഞ്ച്കാരും ഇറ്റലിക്കാരുമടക്കമുള്ള വിദേശ സഞ്ചാരികള് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്.
തദ്ദേശീയ സഞ്ചാരികളും സായാഹ്നങ്ങള് ആസ്വദിക്കാന് ഇവിടെ പതിവായി എത്തുന്നു. ഒരു ജനപ്രിയ ബീച്ചായി കടലായി മാറി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അധികാരികളുടെ അവഗണനയാണ് സഞ്ചാരികളെ മാറ്റി നിര്ത്തുന്നത്. ഈ ബീച്ചിലേക്കുളള സഞ്ചാര സൗകര്യങ്ങള് കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നാണ് തദ്ദേശ സഞ്ചാരികള് പറയുന്നത്. കണ്ണൂരില് നിന്നും സിറ്റി വഴി തയ്യില്-കുറുവ റോഡിലൂടെ കടലായി ബീച്ചില് എത്താം. തലശ്ശേരിയില് നിന്ന് തോട്ടട വഴിയും ഈ ബീച്ചിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം.
ALSO READ: ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം കണക്കിലെങ്കില് നീന ടീച്ചറുടെ സ്പന്ദനം ആര്ട്ടില്... വീട്ടില് വിസ്മയം തീര്ത്ത് കണക്ക് ടീച്ചര്