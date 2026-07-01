സ്കൂട്ടറിലെത്തി കൂടിക്കാഴ്ച, മാധ്യമങ്ങളോട് മിണ്ടാതെ മടക്കം; സ്വർണക്കൊള്ള അന്വേഷണത്തിനിടെ ചെന്നിത്തലയെ കണ്ട് കടകംപള്ളി
രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെയാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വഴുതക്കാടുള്ള വസതിയിലെത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സന്ദർശിച്ചത്.
Published : July 1, 2026 at 1:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ എത്തിനിൽക്കെ, മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ വിവാദമാകുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ വഴുതക്കാടുള്ള മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലായിരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റോളം നീണ്ട നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച. കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുന്നതിനിടെയുള്ള ഈ സന്ദർശനം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചേക്കും.
രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെയാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വഴുതക്കാടുള്ള വസതിയിലെത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സന്ദർശിച്ചത്. സ്വന്തമായി സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം വീടിനു പുറത്തെ റോഡരികിൽ വാഹനം വച്ച ശേഷമാണ് മന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയത്. പത്ത് മിനിറ്റോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ കടകംപള്ളിയോട് അവിടെയെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല. തുടർന്ന് സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും തയാറായില്ല. ഇരുവരും തമ്മിൽ എന്താണ് സംസാരിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായ വിശദീകരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
സ്വർണക്കൊള്ള കേസും അന്വേഷണവും
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) അന്വേഷിക്കുന്ന ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ് നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ ഈ സന്ദർശനം. 2019ൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. സ്വർണം പൂശിയ ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിന് നാൽപത് വർഷത്തെ ഗ്യാരൻ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയതായി നിർമിച്ച താങ്ങുപീഠം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് വരുത്തിത്തീർത്ത് ദ്വാരപാലക ശിൽപവും കട്ടിളപ്പാളിയും ഇളക്കിമാറ്റുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കെന്ന പേരിൽ ഇവ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയതായി നിർമിച്ച താങ്ങുപീഠത്തിൻ്റെ അളവുകൾ കൃത്യമല്ലാത്തതിനാൽ അത് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇത് ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ശിൽപത്തിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഭാഗം പൊട്ടുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ കേടുപാടുകൾ മനഃപൂർവം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ സംശയം. ചെന്നൈയിലേക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ പല ഉന്നതരുടെയും വീടുകളിൽ ഈ ശിൽപം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതായും വിവരമുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തിരിമറി ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നത്.
ശബരിമലയിലെ സ്വർണം ഏത് കോടീശ്വരനാണ് വിറ്റതെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് അറിയാമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ വി.ഡി സതീശൻ മുൻപ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ വി.ഡി സതീശനെ പ്രതിയാക്കി കടകംപള്ളി തിരുവനന്തപുരം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി കഴക്കൂട്ടത്ത് നിന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ജനവിധി തേടിയിരുന്നെങ്കിലും ബി.ജെ.പിയിലെ വി. മുരളീധരനോട് ചെറിയ വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതിനിടെ കേസിൽ തിരുവിതാംകൂർ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി.എസ് പ്രശാന്ത്, ബോർഡ് അംഗം അജികുമാർ എന്നിവരെ പുതുതായി പ്രതിചേർക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നീക്കം. കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും അന്വേഷണ സംഘം തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.
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