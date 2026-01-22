ETV Bharat / state

'പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ഒളിക്കാനില്ല'; സന്ദർശനം ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലെന്ന് കടകംപള്ളി

പോറ്റിയെ ഭക്തനായാണ് കണ്ടിരുന്നതെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. വീട്ടിൽ പോയത് രഹസ്യമായല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Kadakampally Potti controversy Sabarimala gold theft accused link Kerala CPM leader controversy news Kadakampally Potti meeting news
കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 22, 2026 at 10:57 AM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സന്ദർശനവേളകളിൽ താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പോറ്റി എന്ന വ്യക്തി തികഞ്ഞ അയ്യപ്പഭക്തനാണെന്ന ധാരണയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും 2025ൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നത് വരെ ഇദ്ദേഹം കളങ്കിതനാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. വിവാദ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത് ഒളിച്ചുവയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അയ്യപ്പ ഭഗവാനോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന യഥാർഥ ഭക്തനെന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു വ്യക്തി കളങ്കിതനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നടക്കില്ല. അന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ മലയാളി സമാജത്തിൻ്റെ പരിപാടിക്കിടെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സംസാരിക്കാനോ കാപ്പി കുടിക്കാനോ ശങ്കയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന അഞ്ചു വർഷക്കാലം നിരവധി തവണ ശബരിമലയിൽ വച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അന്നദാന മണ്ഡപത്തിലോ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തോ വച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു.

സന്ദർശനം രഹസ്യമല്ല

വിവാദ വ്യക്തിയായ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ താൻ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിലക്ഷണം പ്രകടമാക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ ഗൺമാനോടൊപ്പമാണ് അവിടെ പോയത്. ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കെയാണ് ഇത് നടന്നത്. സന്ദർശനം രഹസ്യമായിരുന്നില്ല. ഒന്നിലധികം തവണ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സമ്മതിക്കാൻ മടിയില്ല. തൻ്റെ ഓർമയിൽ ഏഴോ എട്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു തവണയാണ് പോയതെന്നാണ് ഉള്ളത്. ഇക്കാര്യം ഗൺമാനോട് ചോദിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചുവയ്ക്കുന്ന പതിവ് തനിക്കില്ല. തൻ്റെ നാട്ടുകാരനായ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി എന്നതിൽ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലെന്നും ഉള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരമായിരുന്നു സന്ദർശനം.

പോറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ നടന്നത് കുട്ടിയുടെ ചടങ്ങാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിതാവിൻ്റെ സപ്തതിയോ നവതിയോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു. അവിടെ വച്ച് ഉപഹാരം നൽകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അവിടെ കരുതിയിരുന്ന സാധനം കൈമാറിയതാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അല്ലാതെ പഴങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങി ചടങ്ങുകൾക്ക് പോകുന്ന ശീലം തനിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. ദേവസ്വം ബോർഡ് നിർമിച്ച വീടിൻ്റെ താക്കോൽ ദാന ചടങ്ങിൽ ഇദ്ദേഹം സ്പോൺസറുടെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ വിവാദം

ഈ വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ആയുധമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മറുപക്ഷത്തുനിന്ന് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സിപിഎമ്മിന് വിവാദ വ്യക്തിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. സോണിയ ഗാന്ധിയെപ്പോലൊരു നേതാവ് കളങ്കിതനായ ഒരാളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ മറികടന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാനാകില്ല. ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് താൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു.

അടൂർ പ്രകാശ് എംപിയും ആൻ്റോ ആൻ്റണിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം. ചിത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പമുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന വാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, അത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉയർന്നാൽ അത് നിയമപരമായി നടക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. താൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷണം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെയും കോടതിയുടെയും പരിധിയിലുള്ളതാണെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

