'സർപ്രൈസ്' തിരുത്തി പ്ലാന്‍ ബി നടപ്പാക്കി കോൺഗ്രസ്; വിനുവിന് പകരം കാളക്കണ്ടി ബൈജു സ്ഥാനാർഥി

സെലിബ്രിറ്റികളെ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് ബൈജുവിന് നറുക്ക് വീണത്

KAALAKANDI BAIJU, UDF Kallayi Candidate
വി എം വിനു, കാളക്കണ്ടി ബൈജു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 20, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് വി എം വിനുവിന് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നഷ്ടമായ വിഷയത്തിൽ, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം 'സർപ്രൈസ്' തന്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് പ്ലാൻ ബി നടപ്പിലാക്കി. കല്ലായി ഡിവിഷനിൽ വിനുവിന് പകരമായി കാളക്കണ്ടി ബൈജുവിനെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പന്നിയങ്കര മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റാണ് ബൈജു.

കല്ലായ് വാർഡ് കൺവീനർ കെ വി സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ പേരും പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സെലിബ്രിറ്റികളെ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് ബൈജുവിന് നറുക്ക് വീണത്. വി എം വിനു വിഷയം പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം. കല്ലായിയിൽ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തിയതോടെ പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ ഉടലെടുത്ത ഭിന്നത കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും നേതൃത്വം കണക്കൂട്ടുന്നുണ്ട്.

യുഡിഎഫിൻ്റെ അടുത്ത മേയർ സ്ഥാനാർഥി ആര്?

പ്രമുഖ സ്ഥാനാർഥിയായി ഉയർത്തിക്കാണിച്ച വി എം വിനു പുറത്തായതോടെ യുഡിഎഫിൻ്റെ മേയർ സ്ഥാനാർഥി ആരാണെന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും സജീവമായി. പാറോപ്പടി ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന പി എം നിയാസിനാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത്.

"ഇതൊരു അടഞ്ഞ അധ്യായം"

"സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം പിന്‍മാറേണ്ടി വന്നതിൽ തനിക്ക് ആരോടും പരിഭവമില്ലെന്ന് വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് വി എം വിനു പ്രതികരിച്ചു. ഇതൊരു അടഞ്ഞ അധ്യായമാണ്. താനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലെന്നും സിനിമക്കാരനാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ വിനു, നിലവിൽ അടുത്ത സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിലാണെന്നും അറിയിച്ചു. പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ നിലവിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

താരപ്രചാരകർ രംഗത്തിറങ്ങും, അന്വേഷണം തുടരും

താര സ്ഥാനാർഥികൾ ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി താരപ്രചാരകർ രംഗത്തിറങ്ങുമെന്നും ഡിസിസി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. വി എം വിനു അടക്കമുള്ളവർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തായി എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുമെന്നും നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

2020-21 ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇത്തവണയും വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടാകുമെന്ന ധാരണയിലാണ് മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച വിനുവിനെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് കോടതി വിമര്‍ശിച്ചത്. "സെലിബ്രിറ്റിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകാനാകില്ല. താങ്കൾ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരനല്ലേ? മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാറേയില്ലേ?" എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം.

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമല്ലാത്തതിനാൽ വോട്ടർപട്ടിക പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നും, യുഡിഎഫ് സമീപിച്ചപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും വിനു കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. കൂടാതെ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ മേയറാകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ എതിർചേരിയിലെ പാർട്ടിക്കാർ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ പേര് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു എന്നും വിനു വാദമുന്നയിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളൊന്നും ഹൈക്കോടതി മുഖവിലക്കെടുത്തില്ല. സ്വന്തം കഴിവ്കേട് കാരണം മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ വിമർശനം. എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിക്കാൻ നിർദേശിച്ച ഹൈക്കോടതി, വിനുവിൻ്റെ ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു.

KAALAKANDI BAIJU
V M VINU
KOZHIKODE CONGRESS
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
KAALAKANDI BAIJU REPLACES V M VINU

