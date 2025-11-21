കോഴിക്കോട് 'അത്ഭുതം' നടക്കും, പാലക്കാട് ഹാട്രിക്: മോദി തരംഗത്തിൽ ഇടത്-വലത് മുന്നണികൾ തകരും; ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ
കേരളത്തിൽ വളർന്നത് ബിജെപി മാത്രമെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ. ഇതിൽ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നവർക്ക് മുഖ്യപങ്കുണ്ട്. വോട്ട് ശതമാനം 35ലേക്ക് ഉടൻ എത്തും. ചുമതലകൾ ലഭിക്കാത്തതിൽ വിഷമമില്ലെന്നും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ സന്തോഷമെന്നും ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ
Published : November 21, 2025 at 8:34 PM IST
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ പകുതിയിലധികം സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ പ്രധാന ശക്തിയായി വളർന്നുവെന്നും അത്ഭുതകരമായ മുന്നേറ്റമായിരിക്കും ഇത്തവണയുണ്ടാവുകയെന്നും ബിജെപി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 2015ലും 2020ലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. നിലവിൽ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അർബൻ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ മോദി തരംഗം വളരെ ശക്തമാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കാര്യമായി സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ദുർബലരായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പദ്ധതികൾ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ശക്തമായ ഇടത് വിരുദ്ധ വികാരവും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ബിജെപിക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാകും.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ക്ഷേമപെൻഷൻ വർധിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും അത് വോട്ടായി മാറില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലെ വിലക്കയറ്റം അതിഭീകരമാണ്. കേന്ദ്ര ശരാശരി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ മുകളിലാണ് കേരളത്തിലെ വിലക്കയറ്റം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വിലക്കയറ്റ നിരക്ക് കേരളത്തിലാണെന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക, തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രതിസന്ധിയും രൂക്ഷമാണ്.
കോൺഗ്രസിനെതിരെ വിമർശനം രാഹുൽ ഗാന്ധി വിഡ്ഢിത്തം പറയുന്നതുപോലെയാണ് വിഎം വിനുവിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയ വിഷയത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിച്ചത്. വോട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാതെ രംഗത്തിറക്കി അപമാനിച്ചു. 2020ലും അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ടിവി ചാനലിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പരിഹസിച്ചു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസ്ഥ നിലവിലും വളരെ പരിതാപകരമാണ്.
പാലക്കാട് ഹാട്രിക് നേട്ടം ബിജെപി നഗരസഭ ഭരിക്കുന്ന പാലക്കാട് സ്ഥാനാർഥി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ തർക്കങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാധിക്കില്ല. അഞ്ചും ആറും തവണ മത്സരിച്ചവർ മാറണം എന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ടു പേർ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ ബിജെപിയെ ബാധിക്കില്ല. പുതുമുഖ സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ ഹാട്രിക് അടിക്കുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. മറ്റ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വലിയ മുന്നേറ്റം ബിജെപി ഉണ്ടാക്കും. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 5000 വാർഡുകളിൽ ബിജെപി മുന്നിലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം സ്വാഭാവികമായും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉണ്ടാകും.
നേതൃത്വവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും നിലവിലെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ രീതിയുണ്ട്. തനിക്ക് തൻ്റേതായ രീതിയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ശൈലി ഒരുപോലെ ആവില്ലല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളായി നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പാർട്ടിയാണ് ബിജെപി. ആ ഒരേയൊരു പാർട്ടിയും ബിജെപിയാണ്. നേതൃത്വം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോഴും സംഘടന സംവിധാനം മാറില്ല.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഫലം വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും നിയമസഭയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. താൻ അടക്കം ഏതൊക്കെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ മത്സരിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ തീരുമാനിക്കും. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ച് തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തും. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ചുമതലകൾ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്നതിൽ ഒരു വിഷമവുമില്ല. താൻ എന്നും ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനാണ്.
കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ആളല്ല താൻ. വെറും നാട്ടിൻപുറത്തുകാരനാണ്. ബൂത്ത് തലം തൊട്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായ വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും കുറച്ചിലില്ല. എല്ലാം അഭിമാനത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കും. സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.
ആനന്ദ് തമ്പിയുടെ മരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആനന്ദ് തമ്പി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് വേദനാജനകവും ദുഃഖകരവുമായ സംഭവമാണ്. ദൗർഭാഗ്യകരമായ ആ സംഭവത്തിൽ ഇനിയും പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പാർട്ടി നേതൃത്വം വേണ്ടതുപോലെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യും.
വോട്ടർ പട്ടികയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം കേരളത്തിൽ എന്തായാലും നടപ്പാക്കപ്പെടും. പൗരത്വ വിഷയം കേരളത്തെ ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും ഇരട്ട വോട്ട് എസ്ഐആർ നടപ്പിലാകുന്നതോടെ ഇല്ലാതാകും. വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരണം അത്യാവശ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ മറ്റു പാർട്ടികൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് വെറുതെയാണ്. നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. സുപ്രീംകോടതി അത് അംഗീകരിക്കില്ല.
പട്ടികയിൽനിന്ന് പുറത്ത് പോകുമെന്ന് ആർക്കും ആശങ്ക വേണ്ട. ഇത് ഒരു ഘട്ടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അല്ല. ഡിസംബറിൽ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ പേരില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ചേർക്കാൻ വീണ്ടും നിയമാനുസൃതമായി അവസരം ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾക്ക് നേരായ രീതിയിൽ ക്ലാസ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ബിഎൽഒമാരുടെ ആവശ്യം എസ്ഐആറിൽ വേണ്ടിവരില്ലായിരുന്നു. ജോലി ഭാരം കൊണ്ടാണ് കണ്ണൂരിലെ ബിഎൽഒ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ബിഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കേരളത്തെയും വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കും.
ന്യൂനപക്ഷ മേഖലകളിൽ ബിജെപിക്ക് വോട്ട് കിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ബിഹാറിലെ പ്രചാരണം. കേരളവും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. അവരെ ഇടത് വലതു മുന്നണികൾ പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ തെറ്റിദ്ധാരണ വൈകാതെ മാറി ബിജെപിയെ അവർ അംഗീകരിക്കുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ശക്തമായ വേരോട്ടം ബിജെപിക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട്. 20 ശതമാനത്തിൽ എത്തിയ വോട്ട് ശരാശരി 30-35 ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ വലിയ താമസം ഉണ്ടാകില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 35 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചാൽ ഭരണം പിടിക്കും എന്നത് സ്വപ്നലോകത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞതല്ല. ആ സീറ്റുകളിൽ എല്ലാം ബിജെപി നിർണായക ശക്തിയായി മാറിയിരുന്നു. അന്ന് അവിടങ്ങളിൽ ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ നിലവിൽ ജയിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം വന്നിരിക്കുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ള വിവാദം ദേവസ്വം മന്ത്രിമാരിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനിലേക്കും മന്ത്രി വിഎൻ വാസവനിലേക്കും അത് എത്തും. ഒപ്പം സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തിലേക്കും എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ചിത്രം പൂർണമാവുകയുള്ളൂ. മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അറിയാതെ ഈ കൊള്ള നടക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിപാർശ പ്രകാരമാണ് കൊള്ള നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആസൂത്രണം നടത്തിയത് കടകംപള്ളിയും എ പത്മകുമാറും ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും ചേർന്നാണ്. അതിൽ സംശയമില്ല. ടിപ്പുസുൽത്താനെ നാണിപ്പിക്കുന്ന കൊള്ളയാണ് ശബരിമലയിൽ നടന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
Also Read:- നെഞ്ചിടിപ്പേറി സ്ഥാനാർഥികൾ: അയോഗ്യതകൾ ഇവയാണ്; തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കടമ്പകൾ അറിയാം