ETV Bharat / state

ലീഗിനെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വിഴുങ്ങി, എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫും നടത്തുന്നത് വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങൾ- കെ സുരേന്ദ്രൻ

കേരളത്തിൽ ഉടനീളം പിണറായിക്കെതിരായ ജനവികാരം ശക്തമാകുമ്പോൾ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ യുഡിഎഫും കോൺഗ്രസും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന നിലയാണ് ഉള്ളതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

K SURENDRAN ON LDF UDF JAMAAT E ISLAMI K SURENDRAN BJP
k surendran (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 8, 2026 at 8:41 PM IST

|

Updated : February 8, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് മുന്നണികൾ സംസ്ഥാനത്ത് വർഗീയ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്ന് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇവർ വർഗീയ പ്രചാരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. കോഴിക്കോട് മാരാർജി ഭവനിൽ നടത്തിയ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

കെ സുരേന്ദ്രൻ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ (ETV Bharat)

ജനവിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഇരുമുന്നണികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നതിനായി അപായകരമായ
വർഗീയ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്‌നങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനവും ചർച്ചയാകാതിരിക്കാൻ ആസൂത്രിതമായ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിനുള്ള പ്രചാരണമാണ് ഇരു മുന്നണികളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത്.

കേരളത്തിൽ ഉടനീളം പിണറായിക്കെതിരായ ജനവികാരം ശക്തമാകുമ്പോൾ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ യുഡിഎഫും കോൺഗ്രസും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇനി എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന നിലയാണ് ഉള്ളത്. ശരിയത്ത് നിയമം ആയിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുക എന്ന നിലയിലേക്ക് കേരളത്തെ യുഡിഎഫ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പോലുള്ള സംഘടനകളെ വെള്ള പൂശുന്ന പച്ച വർഗീയ നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ പിണറായി സർക്കാറിൻ്റെ അപകടത്തിൽ നിന്നും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് യുഡിഎഫ് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ ദുരന്തമാകുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അവർ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ തന്നെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനയെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ പലപ്പോഴായി നിരോധിച്ച ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേയ്‌ക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്.

സമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന നാടിനെ ചിന്നഭിന്നമാക്കുന്ന ശക്തികളെ ചേർത്തുപിടിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഒരു പുതിയ വികസിത കേരളം ഉണ്ടാക്കാൻ യുഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു.

ഇന്ത്യയെ മതാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആക്കുക എന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ തുറന്ന അജണ്ടയാണ്. പേരിനെങ്കിലും സമസ്‌ത ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വി ഡി സതീശൻ്റെ കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു അപാകവും കാണുന്നില്ല എന്നത് ലജ്ജാകരമാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

ഇതേസമയം തന്നെ എൽഡിഎഫും പിണറായി വിജയനും എംവി ഗോവിന്ദനും ഈ അവസരം മുതലാക്കി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് എതിരാണെന്ന് സൃഷ്‌ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല.

നേരത്തെ ദീർഘകാലം എൽഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നവരാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെന്നും
കെ സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ മലബാറിലെ പരമ്പരാഗത സംസ്‌കാരത്തെ തകർക്കുകയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്.

നേരത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കെതിരായി പല ശക്തമായ നിലപാടുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിംലീഗിനെയും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വിഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പരിഹസിച്ചു.
മതമാണ് മതമാണ് പ്രശ്‌നം എന്ന് പരസ്യമായി ലീഗ് നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.

ഞങ്ങളുടെ ഭരണം വന്നാൽ അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കുമെന്ന്
ഒരു മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്‌തത്. ഇതിലൂടെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ അതേ ആശയമാണ് മുസ്ലിം ലീഗിനും എന്ന കാര്യം കേരള ജനതക്ക് മനസിലായിട്ടുണ്ടെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

Also Read: ഈദ്,അദ്ഹ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം അവധി വേണം; ജുമുഅ സമയത്തുള്ള പരീക്ഷകളും ക്ലാസുകളും വിശ്വാസികളോട് കാട്ടുന്ന അനീതിയെന്ന് സമസ്‌ത

Last Updated : February 8, 2026 at 8:46 PM IST

TAGGED:

K SURENDRAN ON LDF UDF
JAMAAT E ISLAMI
K SURENDRAN
BJP
K SURENDRAN ON LDF UDF

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.