മഞ്ചേശ്വരത്തെ SDPI സ്ഥാനാർഥിയെ പിൻവലിച്ച സംഭവം; പിന്നിൽ യുഡിഎഫ് - കെ സുരേന്ദ്രന്‍

എസ്‌ഡിപിഐ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കെ എം അഷ്‌റഫ് നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക പിന്‍വലിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രതികരണം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 26, 2026 at 8:43 PM IST

കാസർകോട് : മഞ്ചേശ്വരത്തെ എസ്‌ഡിപിഐ സ്ഥാനാർഥിയെ പിൻവലിച്ച സംഭവത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ബിജെപി. മഞ്ചേശ്വരത്ത് എസ്‌ഡിപിഐ സ്ഥാനാർഥിത്വം പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നിൽ യുഡിഎഫും മതസംഘടനകളുമെന്ന് ബിജെപി നേതാവും സ്ഥാനാര്‍ഥിയുമായ കെ സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. എസ്‌ഡിപിഐ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കെ എം അഷ്‌റഫ് നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക പിന്‍വലിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രതികരണം.

വി ഡി സതീശനും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും അടക്കമുള്ളവര്‍ ഇടപെട്ടാണ് കെ എം അഷ്‌റഫിൻ്റെ പത്രിക പിന്‍വലിപ്പിച്ചത്. മുസ്‌ലിം സംഘടനകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് സമര്‍ദം ചെലുത്തിയത്. വിഡി സതീശന് നട്ടെല്ലിന് പകരം വാഴപ്പിണ്ടിയാണ് ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കില്‍ എസ്‌ഡിപിഐ വോട്ടുകള്‍ വേണ്ടെന്ന് പറയണം. ഇതൊന്നും മഞ്ചേശ്വരത്ത് വിലപ്പോകില്ലെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാഷ്ട്രീയബന്ധമില്ലാത്ത മതനേതൃത്വവും ഇതിനായി ഇടപെട്ടു. ഇതോടെ എസ്‌ഡിപിഐ യുഡിഎഫ് ബന്ധം വ്യക്തമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എസ്‌ഡിപിഐയുടെ വോട്ട് വേണ്ട, അവരുടെ മുഖത്ത് ചെരുപ്പൂരി അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞവർ അവരുടെ വോട്ട് ഇരന്ന് വാങ്ങുകയാണ്. മതേതരത്വത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലെന്നും അരമന നിരങ്ങില്ലെന്നും പറയുന്ന സതീശന് എസ്‌ഡിപിഐ പിന്തുണ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോയെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു.
എല്ലാ മതസംഘടനകളും ഒരുമിച്ച് നിന്നാലും മുസ്‌ലീം സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഇത്തവണ പിന്തുണ ബിജെപിക്ക് ലഭിക്കും. ശരിയായ വികസന നിലപാടിൽ എൻഡിഎ ഉറച്ചുനിൽക്കും. ആരൊക്കെ എതിർത്താലും എൻഡിഎ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ജയിക്കും. ജനവിശ്വാസം ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ നീചരാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നവരെ ജനങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കും. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

തീരുമാനം പാർട്ടിയുടേത്

അതേസമയം മഞ്ചേശ്വരത്ത് സ്ഥാനാർഥിത്വം പിൻവലിച്ചതായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് എസ്‌ഡിപി ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് സിപിഎ ലത്തീഫ് രംഗത്ത് എത്തി. ബിജെപിക്ക്‌ അനുകൂലമാണെന്ന പൊതുവികാരം ഉയർന്നപ്പോഴാണ് പത്രിക പിൻവലിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ മത സംഘടനകൾ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. യുഡിഎഫ് സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല തീരുമാനം പിൻവലിച്ചതെന്നും എസ്‌ഡിപിഐ നേതാവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ആർക്കാണ് പിന്തുണയെന്ന് എസ്‌ഡിപിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല.

