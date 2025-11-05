'അട്ടിപ്പേറവകാശത്തിന് ആരും വരേണ്ട, ഇത് ചക്കിട്ടപ്പാറയുടെ വിജയം'; വന്യജീവി ബില്ലിൽ ജോസ് കെ മാണിയെ തള്ളി കെ സുനിൽ

ETV Bharat / state

ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുനിൽ (ETV Bharat)
കോഴിക്കോട്: അക്രമകാരികളായ വന്യജീവികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനുള്ള കരട് ബിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാസാക്കിയതിൻ്റെ ഖ്യാതി സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരു പാർട്ടിക്കും അവകാശമില്ലെന്ന് ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുനിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനം ഔദ്യോഗികമായി കൈക്കൊണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണത്. അല്ലാതെ എവിടെയും പ്രസംഗിക്കുകയോ പ്രസ്താവന നടത്തുകയോ ചെയ്ത ഒന്നല്ല. തങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലിൻ്റെ ഫലമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബിൽ പാസാക്കിയത് എന്ന ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെ സുനിൽ. ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ വിയോജന കുറിപ്പിനെപ്പോലും അവഗണിച്ചാണ് ഏകകണ്ഠമായി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. എൽഡിഎഫ് ഭരണസമിതിയാണ് അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്.

തങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ അക്ഷരംപ്രതി വ്യതിചലിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ബിൽ പാസാക്കിയത് ജനങ്ങളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കിയാണ്. ഈ നിയമം നടപ്പായാൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുക ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് നിവാസികൾ ആയിരിക്കുമെന്നും കെ സുനിൽ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി മലയോര മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് വന്യജീവി ആക്രമണം. ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ പത്തു വാർഡുകളിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഏറ്റവും അധികം വേട്ടയാടപ്പെട്ടതും ഈ വിഷയത്തിലാണ്. ഇത് ഒരുതരത്തിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് 2025 ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഐക്യകണ്ഠേന ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്ന അക്രമകാരികളായ വന്യജീവികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക എന്ന തീരുമാനമായിരുന്നു അത്. ഒരിക്കലും വൈകാരികമായ ഒരു തീരുമാനം ആയിരുന്നില്ല അത് ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവകാശ പോരാട്ടം ആയിരുന്നു. ആ തീരുമാനം വലിയ വിവാദമായി. കേരളത്തിൽ ഒന്നടങ്കം ചർച്ചയായി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിന് നൽകിയിരുന്ന ഓണററി ലൈഫ് വാഡൻ എന്ന അധികാരപരിധി കേരള വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് അധികൃതർ പിൻവലിച്ചു. ഈ പ്രത്യേക അധികാരം റദ്ദ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും വനം വകുപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തു. എന്നാൽ തങ്ങൾ ആയിരുന്നു ശരിയെന്നും ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിൽ യാഥാർഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇത് വലിയ വിജയമാണെന്ന് കെ സുനിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കെ സുനിൽ (ETV Bharat)
സംസ്ഥാനത്ത് വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അക്രമകാരികളായ വന്യമൃഗങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ അനുമതി നൽകുന്ന കരട് ബില്ലിന് കേരള മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഇന്ത്യൻ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം, 1972-ൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർദേശമാണിത്. മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലാൻ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന് അനുമതി നൽകാൻ ഈ ഭേദഗതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നിലവിൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഈ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിയും. ​ അടുത്തിടെയായി കേരളത്തിൽ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. കടുവ, പുലി, പന്നി, ആന തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകളിലിറങ്ങി ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു. നിലവിലെ നിയമം അനുസരിച്ച്, ഒരു വന്യമൃഗത്തെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ നിരവധി നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഇത് സമയമെടുക്കുന്നതും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമല്ലാത്തതുമാണ്. ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി, മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉടനടി നടപടിയെടുക്കാൻ അധികാരം നൽകുകയാണ് പുതിയ ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതേ സമയം ഇത് കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്ന ഒന്നായതിനാൽ, നിയമമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിടണം.

