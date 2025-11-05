'അട്ടിപ്പേറവകാശത്തിന് ആരും വരേണ്ട, ഇത് ചക്കിട്ടപ്പാറയുടെ വിജയം'; വന്യജീവി ബില്ലിൽ ജോസ് കെ മാണിയെ തള്ളി കെ സുനിൽ
തങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലിൻ്റെ ഫലമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബിൽ പാസാക്കിയത് എന്ന ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെ സുനിൽ
Published : November 5, 2025 at 12:44 PM IST
കോഴിക്കോട്: അക്രമകാരികളായ വന്യജീവികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനുള്ള കരട് ബിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പാസാക്കിയതിൻ്റെ ഖ്യാതി സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരു പാർട്ടിക്കും അവകാശമില്ലെന്ന് ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുനിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനം ഔദ്യോഗികമായി കൈക്കൊണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണത്. അല്ലാതെ എവിടെയും പ്രസംഗിക്കുകയോ പ്രസ്താവന നടത്തുകയോ ചെയ്ത ഒന്നല്ല. തങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലിൻ്റെ ഫലമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബിൽ പാസാക്കിയത് എന്ന ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെ സുനിൽ. ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ വിയോജന കുറിപ്പിനെപ്പോലും അവഗണിച്ചാണ് ഏകകണ്ഠമായി പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. എൽഡിഎഫ് ഭരണസമിതിയാണ് അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്.
തങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ അക്ഷരംപ്രതി വ്യതിചലിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ബിൽ പാസാക്കിയത് ജനങ്ങളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കിയാണ്. ഈ നിയമം നടപ്പായാൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുക ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് നിവാസികൾ ആയിരിക്കുമെന്നും കെ സുനിൽ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി മലയോര മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് വന്യജീവി ആക്രമണം. ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ പത്തു വാർഡുകളിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഏറ്റവും അധികം വേട്ടയാടപ്പെട്ടതും ഈ വിഷയത്തിലാണ്. ഇത് ഒരുതരത്തിലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് 2025 ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഐക്യകണ്ഠേന ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്ന അക്രമകാരികളായ വന്യജീവികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക എന്ന തീരുമാനമായിരുന്നു അത്. ഒരിക്കലും വൈകാരികമായ ഒരു തീരുമാനം ആയിരുന്നില്ല അത് ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനത്തിന് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവകാശ പോരാട്ടം ആയിരുന്നു. ആ തീരുമാനം വലിയ വിവാദമായി. കേരളത്തിൽ ഒന്നടങ്കം ചർച്ചയായി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിന് നൽകിയിരുന്ന ഓണററി ലൈഫ് വാഡൻ എന്ന അധികാരപരിധി കേരള വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് അധികൃതർ പിൻവലിച്ചു. ഈ പ്രത്യേക അധികാരം റദ്ദ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും വനം വകുപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തു. എന്നാൽ തങ്ങൾ ആയിരുന്നു ശരിയെന്നും ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിൽ യാഥാർഥ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇത് വലിയ വിജയമാണെന്ന് കെ സുനിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: വിലങ്ങില്ലാതെ മുണ്ട് അഴിച്ചു ഉടുത്ത് കൂളായി ബാലമുരുകൻ! തമിഴ്നാട് പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ചയെ തുറന്നുകാട്ടി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ