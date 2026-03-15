കണ്ണൂരിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സീറ്റ് മോഹം ഉപേക്ഷിച്ച് സുധാകരൻ; പാർട്ടിക്കായി വിട്ടുവീഴ്ചയെന്ന് സൂചന
കണ്ണൂർ സീറ്റിലെ അവകാശവാദങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ. കാപ്പാടൻ രമേശൻ്റെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ വൈകാരികമായി സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം, തൻ്റെ ഭാവി തീരുമാനം പാർട്ടിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്
Published : March 15, 2026 at 3:19 PM IST
കണ്ണൂർ: വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥിത്വവും സീറ്റ് വിഭജനവും സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അതൃപ്തികൾക്കിടെ, കണ്ണൂർ സീറ്റിലെ തൻ്റെ അവകാശവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഒടുവിൽ പ്രതികരിച്ച് കെപിസിസി മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുധാകരൻ. കണ്ണൂർ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായിരിക്കെ, എല്ലാം പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പിൻവാങ്ങുന്ന സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്.
അന്തരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കാപ്പാടൻ രമേശൻ്റെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിലാണ് സുധാകരൻ ഏറെ വൈകാരികമായി സംസാരിച്ചത്. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തനിക്ക് സംരക്ഷകനായിരുന്നത് കാപ്പാടൻ രമേശനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർത്തു. സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വിതുമ്പിപ്പോയ സുധാകരൻ, താൻ ഇന്നും ജീവനോടെയിരിക്കുന്നത് കാപ്പാടൻ്റെ കരുതൽ കൊണ്ടാണെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തനായ 'താരരാജാവ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുധാകരൻ്റെ ഈ വൈകാരിക പ്രകടനം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തനിക്ക് കണ്ണൂർ നിയമസഭാ സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് സുധാകരൻ പക്ഷത്തിൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ, ഈ വാഗ്ദാനം പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ അതൃപ്തനാക്കിയത്.
മറുഭാഗത്ത്, എംപി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് മത്സരിക്കുന്നത് വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ പ്രതികൂലമായേക്കുമെന്ന് പാർട്ടിയുടെ ഒരു വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിലവിൽ ടി ഒ മോഹനൻ്റെ പേരാണ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ളത്. മോഹനൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായെന്നറിഞ്ഞതോടെയാണ് സുധാകരൻ കണ്ണൂർ സീറ്റിനായി ശക്തമായി രംഗത്തിറങ്ങിയതെന്നാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ സംസാരം. കൂടാതെ, തൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ അമൃത രാമകൃഷ്ണൻ, റിജിൽ മാക്കുറ്റി എന്നിവരെ പരിഗണിക്കാത്തതും അദ്ദേഹത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാർട്ടിയുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണെങ്കിലും, ഒടുവിൽ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് വഴങ്ങുമെന്ന സുധാകരൻ്റെ വാക്കുകൾ, കണ്ണൂരിലെ കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പിസത്തിൽ പുതിയൊരു സമവാക്യത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത്.
അതേസമയം കെ സുധാകരൻ മത്സരിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻ്റാണെന്നും സുധാകരൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും ഇന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെന്നും പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് വലുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ കെ സുധാകരനുമായി താൻ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും സുധാകരൻ നാളെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേരുമന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ യുഡിഎഫ് പൂർണ സജ്ജമെന്നും അധിക ആത്മവിശ്വാസവുമില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് വിജയിക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം താമസിച്ചതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയം താമസിച്ചതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
