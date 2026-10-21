കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയതിൽ കടുത്ത അമർഷവുമായി കെ. സുധാകരൻ; ചർച്ചയായി പുതിയ വിഡിയോ
ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നും ഭരണപക്ഷത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും തെറ്റുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ആർജവമുണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം വിഡിയോയില് പരാമർശിക്കുന്നു
Published : October 21, 2026 at 5:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി കെ. സുധാകരൻ്റെ പേരിൽ പുതിയ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു. യാതൊരു ന്യായവുമില്ലാതെ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് തന്നെ മാറ്റാനുള്ള നീക്കം അറിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായി എന്നാണ് വിഡിയോയിൽ കെ. സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
അടിപതറി തകർന്നു തരിപ്പണമായി നിന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റായി ഏറ്റെടുത്ത് താൻ കരകയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. അന്നത്തെ ദുഷ്കരമായ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിനെ വിജയങ്ങളുടെ പുതിയ പാതയിലേക്ക് നയിച്ചതും ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വൻ വിജയങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്നതും ചരിത്രമാണ്. എന്നിട്ടും യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ, ന്യായമില്ലാതെ തന്നെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. കണ്ണൂരിലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പോരാടിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് തൻ്റെ അനുഭവങ്ങള് തുറന്നു പറയുന്നതെന്നും അത് കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവന അല്ലെന്നും സുധാകരന് പറയുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തില് ഞാന് അനുഭവിച്ച ചുടുചോരയുടെയും യാഥാര്ഥ്യങ്ങളുടെയും നേര്സാക്ഷ്യമാണ്. ഇത് വ്യക്തി വൈരാഗ്യമല്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരില് മനുഷ്യജീവികള് കരിച്ച് കളയുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തോടുള്ള എതിര്പ്പാണ്.
ഭരണം വരും ഭരണം പോകും അധികാരങ്ങള് മാറി മറിയും. പക്ഷേ അധികാരത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആത്മാഭിമാനം അടിയറവു വയ്ക്കരുതെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസിലെ ചില സഹപ്രവര്ത്തകരോട് പറയാനുള്ളത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ കൊലവിളി രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളെ ആരും നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും സുധാകരൻ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു.
പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചീന്തിയവരുടെയും പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ നിന്നവരുടെയും വിയർപ്പിനെ വിലകുറച്ചു കാണുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നും ഭരണപക്ഷത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും തെറ്റുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ആർജവമുണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം വിഡിയോയില് പരാമർശിക്കുന്നു.
സര്ക്കാരിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് സ്തുതിപാടകരെയല്ല, തെറ്റുകള് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന് ധൈര്യമുള്ള യാഥാര്ഥ പോരാളികളെയാണ്. പാര്ട്ടിയുടെ താത്പര്യത്തിനു വേണ്ടി ശരികളെ നിശബ്ദരാക്കുകയും തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി കോണ്ഗ്രസിനുണ്ടാകരുത്. വിമര്ശനങ്ങളെ ഉള്ക്കൊള്ളാനും തെറ്റുകള് തിരുത്താനും കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രസ്ഥാനം യഥാര്ഥത്തില് ശക്തമാകുന്നതെന്നും സുധാകരന് പറയുന്നു.
കെ. സുധാകരനെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയ സാഹചര്യം ഒട്ടും തൃപ്തിയോടെയല്ല അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നതെന്നും ആ അമർഷം ഇതുവരെയും വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുമാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയപ്പോൾ മാത്രമല്ല, കണ്ണൂർ നിയമസഭാ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ ഇടം കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം വലിയ അമർഷത്തിലായിരുന്നു.
ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കെ. സുധാകരൻ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ലഭ്യമല്ല. കെ. സുധാകരൻ്റെ പേജിൽ വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അടുത്തിടെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളും ഈ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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