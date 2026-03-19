ആദ്യന്തം ഉദ്വോഗ ജനകം, ഒടുവില്‍ അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റ്, കെ സുധാകരനെ അനുനയിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിലെ അന്തര്‍ നാടകങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

കണ്ണൂർ സീറ്റിനായി കടുത്ത നിലപാടെടുത്ത സുധാകരൻ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ സ്വതന്ത്രരെ നിർത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എ.കെ ആൻ്റണിയുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും ഇടപെടലിനൊടുവിലാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം വഴങ്ങിയത്.

കെ സുധാകരൻ
Published : March 19, 2026 at 1:47 PM IST

കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: കണ്ണൂർ സീറ്റിനുവേണ്ടി ഡൽഹിയിലിരുന്ന് കലാപക്കൊടിയുയർത്തിയ കെ സുധാകരൻ്റെ മുന്നിൽ നേതൃത്വം വഴങ്ങിയത് വൻ തിരിച്ചടി ഭയന്നെന്ന് വ്യക്തം. കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്തിമ പട്ടിക കാത്തിരുന്ന അദ്ദേഹം തൻ്റെ പേരില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജില്ലയിലും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വരെ മുന്നൊരുക്കം നടത്തി. സുധാകരൻ്റെ ഈ നീക്കം പിണറായി വിജയന് മൂന്നാം ഭരണം സമ്മാനിക്കുമെന്ന ചിന്ത ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് വലിയ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായത്.

എകെ ആൻ്റണിയുടെ ഇടപെടൽ

സുധാകരനുമായി സംസാരിച്ച രമേശ് ചെന്നിത്തല വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികളെ അറിയിച്ചു. പിന്നാലെ കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് എകെ ആൻ്റണിയുടെ വിളിയും ഹൈക്കമാൻഡിനു മുന്നിൽ എത്തി. കണ്ണൂരിൽ സിപിഎമ്മിനോട് പടപൊരുതുന്ന കെ സുധാകരനെ കൈയൊഴിയരുത് എന്ന് ആൻ്റണിയും ദേശീയ നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുധാകരൻ്റെ നീക്കം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ആഘാതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും വലുതായിരിക്കുമെന്നും അതിനു മുതിരുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമാകുമെന്നും ആൻ്റണി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഉൾപ്പെടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഇതോടെയാണ് കണ്ണൂർ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം സുധാകരന് ഇളവ് നൽകാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നിർബന്ധിതരായത്.

സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലെ തർക്കങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്ന കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂരിൽ മത്സരിച്ചേ തീരൂ എന്ന വാശിയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് താത്പര്യമുള്ള സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്താമെന്ന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സമവായ ഫോർമുലയിലും സുധാകരൻ വഴങ്ങിയില്ല. ആ സമയത്താണ് കെസി വേണുഗോപാലിനു താത്പര്യമുള്ള ടിഒ മോഹനൻ്റെ പേര് ഉയർന്നുവന്നത്. ഇതറിഞ്ഞ സുധാകരൻ ഇന്ന് രാവിലെ സർവ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിട്ട് കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു. കെസി ഫോൺ എടുത്തില്ല. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് കെസി വേണുഗോപാൽ സുധാകരനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. കണ്ണൂരിൻ്റെ കാര്യം എന്തായി എന്നാണ് വേണുഗോപാലിനോട് സുധാകരൻ ചോദിച്ചത്. എംപിമാർ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് തീരുമാനം എന്ന് വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചു. ടിഒ മോഹനനെയാണ് സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ തീരുമാനമെന്നും അറിയിച്ചു.

നേതൃത്വവുമായുള്ള വിയോജിപ്പ്

ഞാനൊരുത്തൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മര്യാദയൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടേ എന്ന് സുധാകരൻ കെസി വേണുഗോപാലിനോടു ചോദിച്ചു. എന്തായാലും ശരി നമുക്ക് പിരിയാം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴി എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി, ഗുഡ്‌ബൈ. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കുറ്റം പറയരുത്, അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി നിങ്ങൾ ആണെന്നും സുധാകരൻ കെസി വേണുഗോപാലിനോടു പറഞ്ഞു. അഭിമാനവും വ്യക്തിത്വവും പണയപ്പെടുത്താൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ വേണുഗോപാൽ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; പക്ഷേ കാര്യമുണ്ടായില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി ഗുഡ്‌ബൈ പറഞ്ഞു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.

ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം

ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം അംഗീകരിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി കടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നുമുള്ള കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ അഭ്യർഥനയും സുധാകരൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ഒടുവിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും സുധാകരനോട് സംസാരിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിഷയം ഹൈക്കമാൻഡ് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്തത്. കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയ നേതാക്കളുമായി ഓൺലൈനിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് കണ്ണൂർ സുധാകരന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനമായത്.

വിസ്മയങ്ങൾ നടത്തുകയും അത് ഇനിയും വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഡി സതീശന്, കെ സുധാകരൻ തന്നെ ഒരു മഹാവിസ്മയമാകും എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചെടുത്താണ് വീണ്ടും ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ സുധാകരന് മാത്രം ലഭിച്ച ഈ ഇളവ് കണ്ണൂരിൽ ഗുണം ചെയ്യുമോ? ഈ തീരുമാനത്തോട് താത്പര്യമില്ലാതെ മുഖം തിരിച്ചവർ സുധാകരനെ ഇനി അനുകൂലിക്കുമോ? ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കാണുന്ന ജനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ വിധി എഴുതും? രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൽ എന്നും ഒരുപടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ണൂർ, ഈ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്.

