കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറിയത് 'സുധാകര സമ്മർദം': നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റി ഇടത്- വലത് മുന്നണികൾ; ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി കടന്ന് സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും
അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി പാർട്ടിക്ക് കീഴടങ്ങുകയാണ് കെ സുധാകരൻ. അതേസമയം പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിക്കുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞതോടെ നിലനിന്ന അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിയുകയായിരുന്നു.
Published : March 20, 2026 at 2:50 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായന്മാരായ രണ്ട് 'സുധാകരൻ'മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും തർക്കങ്ങളും കൊണ്ട് ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. കുട്ടനാടൻ പാടശേഖരങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തിയ ജി സുധാകരനും കണ്ണൂരിൽ സീറ്റില്ലാത്തതിനാൽ നാലുദിവസം കോൺഗ്രസിനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ കെ സുധാകരനുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത്. ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ജി സുധാകരൻ അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങി പാർട്ടിക്ക് കീഴടങ്ങുകയാണ് കെ സുധാകരൻ.
അരിവാൾ ചുറ്റിക ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞ ജി സുധാകരൻ
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത്, ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കു മുന്നിൽ സിപിഎമ്മിനെ കൊണ്ടുവരുകയായിരുന്നു ജി സുധാകരൻ. നിരവധി നാളുകളായി പാർട്ടിയുമായി അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജി സുധാകരൻ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ പാർട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കിയില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായത് എന്തോ സംഭവിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു സിപിഎം നേതൃത്വം. കേന്ദ്ര- സംസ്ഥാന തേൃത്വങ്ങൾ ഇടപെട്ടായിരുന്നു അനുനയ നീക്കങ്ങൾ. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വരെ പുന്നപ്രയിലെ സുധാകരൻ്റെ വീടിനു മുന്നിൽ കാത്തുനിന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫോൺ വിളിയെത്തിയെങ്കിലും സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചില്ല.
താൻ പടുത്തുയർത്തിയ ചുവപ്പുകോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള പടിയിറക്കമെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിനു മുന്നിൽ ഒന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. ഒടുവിൽ പാർട്ടി വിട്ട് അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജി സുധാകരൻ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായപ്പോൾ സിപിഎമ്മിൻ്റെ മൂല്യച്യൂതിയെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉറച്ച മണ്ണായ അമ്പലപ്പുഴയിൽ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ സുധാകരൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ സിറ്റിങ് എൽഡിഎഫ് എംഎൽഎയായ എച്ച് സലാമാണ് എതിരാളി.
2021ൽ സലാം വിജയിച്ചെങ്കിലും വോട്ടുചോർച്ച ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. അതിന് കാരണക്കാരനാണെന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തൽ നേരിട്ട സുധാകരൻ ഇത്തവണ സലാമിനെതിരെ പോരാട്ടം നയിക്കുമ്പോൾ അമ്പലപ്പുഴയിലെ മണ്ണിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ആരോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നത് പ്രവചനാതീതമാകുന്നു. 2006ലും 2011ലും 2016ലും പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജി സുധാകരൻ എംഎൽഎയായി വിജയിച്ചത്. 2021ൽ ടേം വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം സുധാകരനെ സിപിഎം മാറ്റി. പകരം എച്ച് സലാം (സിപിഎം) മത്സരിച്ചു. അമ്പലപ്പുഴയുടെ ഇടതുപക്ഷ ചായ്വ് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം.
പടയൊരുക്കത്തിനൊടുവിൽ പിൻമാറ്റവുമായി കെ സുധാകരൻ
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമെന്ന വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടായിട്ടും കോൺഗ്രസിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നാലുദിവസം വലയ്ക്കുകയായിരുന്നു കെ സുധാകരൻ. കണ്ണൂരിൽ സീറ്റില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി വിടുമെന്നും സ്വതന്ത്രനാകുമെന്നും പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമെന്നുമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരന്നപ്പോൾ ചങ്കിടിച്ചത് കോൺഗ്രസിൻ്റേയായിരുന്നു. സീറ്റാവശ്യപ്പെട്ട് സുധാകരൻ ഡൽഹിയിലെത്തി. ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാതെയുള്ള മാരത്തൺ ചർച്ചകൾ. ഡൽഹി ഇന്ദിരാഭവനിൽ നിന്ന് ഫോൺ കോളുകൾ ഇടതടവില്ലാതെ പ്രവഹിച്ചെങ്കിലും മഞ്ഞുരുകിയില്ല. ഇതിനിടെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്, കോഴിക്കോട് എംപി എംകെ രാഘവൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കൾ കെ സുധാകരനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.
കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുമായും സുധാകരൻ ചർച്ച നടത്തി. തീരുമാനം ആകാത്തതിനാൽ സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചെന്നും ഡൽഹിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹം പരന്നു. സുധാകരൻ കേരള ഹൗസിൽ നിന്ന് ബാധ്യതാരഹിത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നു. അതിനിടെ, കണ്ണൂരിൽ സുധാകരൻ അനുകൂലികൾ പരസ്യമായി പ്രകടനം നടത്തി. കണ്ണൂരിലെ ചുമരുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി മുൻ മേയറും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ടിഒ മോഹനൻ്റെ പേരും സുധാകരൻ അനുകൂലികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു.
കണ്ണൂരിലെ ഒറ്റ സീറ്റിൽ തട്ടി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയം വഴിമുട്ടി നിന്നപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട് അഞ്ജനത്തിൽ നിന്നും ഒരു കോൾ സുധാകരനെത്തി. പാർട്ടിയിലെ എക്കാലത്തെയും ട്രബിൾ ഷൂട്ടർ എകെ ആൻ്റണിയുടെതായിരുന്നു അത്. ഈ വിവരം പുറത്തു വന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എ കെ ആൻ്റണിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ മാധ്യമ സംഘങ്ങളെത്തി. എന്ത് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായാലും പാർട്ടിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ ഉറപ്പു നൽകിയതായി എകെ ആൻ്റണി മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. പലതരം വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നതിടെ സുധാകരൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങി. തന്നേക്കാൾ വലുതാണ് പാർട്ടിയെന്നും പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിക്കുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞതോടെ നാലുദിവസം നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു.
