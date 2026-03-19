സുധാകരനെ വരവേൽക്കാൻ അണികള്‍; ആൻ്റണിയുടെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിൽ മാറിമറിഞ്ഞ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം

കെ സുധാകരനെ - File (ETV Bharat)
Published : March 19, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂർ: പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആണ്... തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡും... അവസാന പട്ടിക പുറത്ത് വന്നില്ലെങ്കിലും സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ മാറിമാറി മറിയുകയാണ് കണ്ണൂർ മണ്ഡലം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ എംപി മാർക്ക് സീറ്റ്‌ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ വീണ്ടും സുധാകരൻ പിണങ്ങി. ഇതോടെ ടിഒ മോഹനൻ്റെ പേര് പട്ടികയിൽ നിറഞ്ഞു.

കെ സുധാകരൻ പുറത്തേക്കുള്ള വഴി എന്ന വാർത്ത പരന്നു തുടങ്ങിയതോടെ കണ്ണൂർ ഡിസിസി ഓഫീസ് നിശ്ചലം ആയി. കെസി വേണുഗോപാലിനോടും രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടും ഗുഡ്ബൈ പറഞ്ഞ് ബിജെപി നേതൃത്വം ആയി ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച നടത്തിയെന്ന വാർത്ത കൂടി പുറത്തുവന്നതോടുകൂടി കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയം കലങ്ങിമറിയും എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴേക്കും കണ്ണൂർ ഡിസിസി ഓഫീസ് നിശ്ചലമായിരുന്നു. അണികളോ നേതാക്കളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ...

സുധാകരനെ വരവേൽക്കാൻ അണികള്‍ (ETV Bharat)

അതിനിടയിലാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. പട്ടിക ഇതുവരെയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ അതിനു മറുപടി പറയാമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതികരണം. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം വീണ്ടും കണ്ണൂരിൽ കെ സുധാകരൻ മത്സരിക്കും എന്നുറപ്പായതോടെ കണ്ണൂർ ഡിസിസി ഓഫീസ് വീണ്ടും ശബ്‌ദമുഖരിതമായി. അണികൾ സുധാകരന് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. പടക്കം പൊട്ടിച്ചു.

കെ സുധാകരൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ വേണ്ടെന്ന് നിലപാടിലായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം പേരും. എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം ഹൈകമൻ്റിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കെസി വേണുഗോപാൽ തന്നെ അവഗണിച്ചു എന്നതായിരുന്നു കെ സുധാകരൻ്റെ പ്രധാന പരാതി. താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒറ്റ പേരുകാരനെയും ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്കും പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ അനുയായികൾ പറയുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതു പോരാട്ടത്തിനും അവസാനം വരെ സുധാകരൻ തയ്യാറായി. അങ്ങനെയാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയെ ഉൾപ്പെടെ അണികൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയത്. കെ സുധാകരൻ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ക്ഷീണം ആവുമെന്ന് കോൺഗ്രസിന് നന്നെ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.

പക്ഷേ എംപിമാർക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന നിലപാട് ഹൈക്കമൻ്റെ ഉറക്കെ പിടിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ ആകെ മാറിമറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെയിരിക്കുകയാണ് എ കെ ആൻ്റണിയുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും നിർണായകമായ ഇടപെടൽ സുധാകരന് വേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്. കെ സുധാകരൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെയോടെ കണ്ണൂരിലെത്തുന്ന സുധാകരനെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം മുതൽ കണ്ണൂർ ഡിസിസി ഓഫീസ് വരെ റോഡ്ഷോ നടത്തി സ്വീകരിക്കാനാണ് കണ്ണൂരിലെ സുധാകരൻ അനുകൂലുകളുടെയും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെയും തീരുമാനം.

