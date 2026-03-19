പാര്ട്ടിയാണ് വലുത്, പാര്ട്ടിക്കൊപ്പം, സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കില്ല; അയഞ്ഞ് കെ സുധാകരന്
Published : March 19, 2026 at 8:00 PM IST|
Updated : March 19, 2026 at 8:15 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി/ തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂര് നിയമസഭ സീറ്റിനെ ചൊല്ലി ഉടക്കി നിന്ന കെ സുധാകരന് അയഞ്ഞു. കണ്ണൂരില് സ്വതന്ത്രസ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കില്ലെന്ന് ഡല്ഹിയില് നിന്നു മടങ്ങും മുന്പ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട സുധാകരന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാര്ട്ടി വലുതാണ്, താന് ചെറുതാണ്. പാര്ട്ടിക്ക് വിധേയനായി പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നും സുധാകരന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പാര്ട്ടി പറഞ്ഞാല് മാത്രമേ താന് മത്സരിക്കൂ. തനിക്ക് പലയിടത്തും അനുയായികള് ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം കോണ്ഗ്രസിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തിനു മാത്രമുള്ളവാണെന്നും സുധാകരന് ഡല്ഹിയില് നിന്നു കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങും മുന്പ് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി ഡല്ഹിയില് തുടരുന്ന കെ സുധാകരന് കണ്ണൂരില് മത്സരിച്ചേ തീരൂ എന്ന വാശിയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് താത്പര്യമുള്ള സ്ഥാനാര്ഥിയെ നിര്ത്താമെന്ന നേതൃത്വത്തിന്റെ സമവായ ഫോര്മുലയിലും സുധാകരന് വഴങ്ങിയിിരുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് കെ സി വേണുഗോപാലിനു താത്പര്യമുള്ള ടിഒ മോഹനന്റെ പേര് ഉയര്ന്നുവന്നത്.
ഇതറിഞ്ഞ സുധാകരന് ഇന്ന് രാവിലെ സര്വ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിട്ട് കെസി വേണുഗോപാലിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചു. കെസി ഫോണ് എടുത്തില്ല. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് കെസി വേണുഗോപാല് സുധാകരനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. കണ്ണൂരിന്റെ കാര്യം എന്തായി എന്നാണ് വേണുഗോപാലിനോട് സുധാകരന് ചോദിച്ചത്. എംപിമാര് മത്സരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് തീരുമാനം എന്ന് വേണുഗോപാല് അറിയിച്ചു. ടിഒ മോഹനനെയാണ് സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കാന് തീരുമാനമെന്നും അറിയിച്ചു.
ഞാനൊരുത്തന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോള് ഒരു മര്യാദയൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടേ എന്ന് സുധാകരന് കെസി വേണുഗോപാലിനോടു ചോദിച്ചു. എന്തായാലും ശരി നമുക്ക് പിരിയാം. നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴി എനിക്ക് എന്റെ വഴി, ഗുഡ്ബൈ. ഇതിന്റെ പേരില് കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കില് എന്നെ കുറ്റം പറയരുത്, അതിന്റെ ഉത്തരവാദി നിങ്ങള് ആണെന്നും സുധാകരന് കെസി വേണുഗോപാലിനോടു പറഞ്ഞു. അഭിമാനവും വ്യക്തിത്വവും പണയപ്പെടുത്താന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ വേണുഗോപാല് അനുനയിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചു; പക്ഷേ കാര്യമുണ്ടായില്ല. ഒരിക്കല് കൂടി ഗുഡ്ബൈ പറഞ്ഞു ഫോണ് കട്ട് ചെയ്തു.
ഹൈക്കമാന്ഡ് തീരുമാനം അംഗീകരിക്കണമെന്നും കോണ്ഗ്രസിന് വേണ്ടി കടുത്ത തീരുമാനത്തില് നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നുമുള്ള കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ അഭ്യര്ഥനയും സുധാകരന് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. എന്നാല്, രാത്രി വൈകി കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയ സുധാകരന് പാര്ട്ടിക്കൊപ്പമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.