കെ സ്മാർട്ടിൽ കോടികളുടെ ക്രമക്കേട്; ജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നെന്നും സംശയം, വിശദ അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ
കെ സ്മാർട്ട് പരിപാലനത്തിന് കരാറില്ലാതെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും 2025- 26 സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം എം പാനൽ കമ്പനികൾക്ക് 16.68 കോടി രൂപ നൽകിയതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പരാതി
Published : October 26, 2026 at 6:16 PM IST
സി. എസ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള കെ സ്മാർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി സർക്കാർ കണ്ടെത്തൽ. സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ നൽകിയതിലൂടെ ഡാറ്റാ ചോർച്ചയും കോടികളുടെ ക്രമക്കേടും നടന്നതായ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്ന് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് തദ്ദേശ വകുപ്പ്. കെ സ്മാർട്ട് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം 16.68 കോടിരൂപ സർക്കാർ അനുമതി ഇല്ലാതെ എം പാനൽ കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 950 ലധികം സേവനങ്ങൾക്കായി പൊതുജനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ് ഫോമാണ് കെ സ്മാർട്ട്. ഇൻഫോർമേഷൻ കേരള മിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കെ സ്മാർട്ടിൽ നിലവിൽ ഒരു കോടിയിലേറെ വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങളുണ്ട്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഡിജിറ്റലാക്കുന്നതിനുള്ള കെ സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപുതന്നെ നിരവധി വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കലും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. കെ സ്മാർട്ട് പരിപാലനത്തിന് കരാറില്ലാതെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും 2025- 26 സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം എം പാനൽ കമ്പനികൾക്ക് 16.68 കോടി രൂപ നൽകിയതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പരാതി.
പരാതി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് തദ്ദേശ മന്ത്രി കെ. എ. ഷാജി ഉത്തരവിട്ടത്. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, ഇൻ്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർമാർ, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, സിസ്റ്റം മാനേജർ, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, സീനിയർ ക്ലർക്ക് എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന പരസ്യബോർഡുകളും ഹോർഡിംഗുകളും തടയുന്നതിൽ കെ സ്മാർട്ട് സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. രേഖകളിൽപ്പെടാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടിയിൽ കെ സ്മാർട്ട് വഴി വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. പരാതി ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ യഥാർഥ ഉടമയുടെ പേര് വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തി ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഔദ്യോഗിക ലോഗിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതെന്നാണ് സംശയം.
കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കെ സ്മാർട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി വിവിധ ജില്ലകളിലെയും പഞ്ചായത്തുകളിലെയും രേഖകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വ്യാജമായി നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിലും പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കെ സ്മാർട്ട് ആപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികളിൽ കൃത്യമായ നടപടിയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആപ്പ് വഴി ലഭിച്ച പരാതികൾ, എടുത്ത നടപടികൾ, ചുമത്തിയ പിഴകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.