ETV Bharat / state

'നഗരത്തിൻ്റെ നഷ്ടപ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുക പ്രധാന ലക്ഷ്യം'; ഏല്‍പ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നെന്ന് കെ എസ് ശബരീനാഥന്‍

തിരുവനന്തപുരത്തെ 'ഭാവിയുടെ സുസ്ഥിര നഗരമാക്കാൻ' വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിരിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുകയെന്നും ശബരീനാഥന്‍

K S Sabarinathan
കെ എസ് ശബരീനാഥന്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് യുഡിഎഫിൻ്റെ മേയർ സ്ഥാനാർഥി കെ എസ് ശബരീനാഥൻ. പാർട്ടി ഏൽപിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം വിനയത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയും ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും കവടിയാർ വാർഡിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ നഷ്ടപ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ, തിരുവനന്തപുരത്തെ 'ഭാവിയുടെ സുസ്ഥിര നഗരമാക്കാൻ' വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിരിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വി എം സുധീരനും ഒരു ഫോണില്‍നിന്ന് ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് മുംബൈയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നത്. പാര്‍ട്ടി എന്തു പറഞ്ഞോ അത് ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരത്തോടുള്ള സ്‌നേഹം കൊണ്ടു കൂടിയാണ് താന്‍ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു വന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലേക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പാനലാണ് കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റേത്. ആശാവര്‍ക്കര്‍മാര്‍ മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം എന്‍ജിനീയറിങ് കോളജിലെ അധ്യാപിക വരെയുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥികളാണുള്ളത്. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ സ്ലീപ്പര്‍ സെല്ലുകള്‍. അവര്‍ മികച്ച വിജയം കോണ്‍ഗ്രസിന് നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കെ എസ് ശബരീനാഥന്‍ (ETV Bharat)
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷൻ്റെ ചുമതലയുള്ള കെ മുരളീധരന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ ഔദ്യോഗിക പട്ടിക പുറത്തു വിട്ടത്. കവടിയാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 48 സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പട്ടികയാണ് പുറത്തു വിട്ടത്. നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളെയും നിരത്തി രണ്ടും കല്‍പ്പിച്ചാണ് ഇത്തവണ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മത്സരത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ് ക്യാമ്പ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റ് കൂടിയാണ് കവടിയാര്‍. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരായ നീതു വിജയന്‍, നീതു രഘുവരന്‍ കെഎസ്‌യു ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വൈഷ്ണ സുരേഷ് എന്നിവരും സ്ഥാനാര്‍ഥികളാകും. എല്‍ഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് 10 സീറ്റ് മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്. കരുത്തരായ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ അണിനിരത്തി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സാന്നിധ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ നീക്കം ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയാകാനാണ് സാധ്യത.

ഇതാദ്യമായാണ് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളില്ലാതെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പുറത്തു വരുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. വാര്‍ഡ് തലത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാന ദേശീയ നേതാക്കളെയിറക്കാനും കോണ്‍ഗ്രസ് നീക്കമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി അംഗം ദീപാ ദാസ് മുന്‍ഷിയും തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനിലേക്കുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നേരിട്ടു വിലയിരുത്തും. അതേ സമയം ഇന്നു വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തല ജാഥ വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് ജംഗ്ഷനില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

Also Read: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: മേയറായി കെഎസ് ശബരീനാഥൻ മത്സരിക്കും, തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിച്ച് കോൺഗ്രസ്‌

TAGGED:

K S SABARINATHAN
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
KERALA PANCHAYAT ELECTION
KS SABARINATHAN MAYOR CANDIDATE
K S SABARINATHAN ON HIS CANDIDATURE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.