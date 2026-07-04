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വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ്; 'ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭാവത്തില്‍ നിര്‍മാണം ഇഴയുന്നു': കെ.രാജന്‍

വയനാട് ടൗണ്‍ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് കെ.രാജന്‍. ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസറെ മാറ്റിയിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെന്നും പരാതി. നിർമാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാവശ്യം.

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K Rajan. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 4, 2026 at 7:12 PM IST

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വയനാട്: ടൗൺഷിപ്പ് നിർമാണം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭാവത്തിൽ ഇഴയുന്നുവെന്ന് മുന്‍ മന്ത്രി കെ.രാജന്‍. ടൗൺഷിപ്പിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാത്ത അവസ്ഥ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വയനാട് ടൗൺഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു എം.രാജന്‍.

നിർമാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ പൂർണ സമയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണം. മുണ്ടക്കൈ–ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പിന്‍റെ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും നിർണായക തസ്‌തികകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാത്തത് ആശങ്ക ഉയർത്തുകയാണ്. ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസറെ മാറ്റിയിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പകരം നിയമനം നടന്നിട്ടില്ല.

കെ.രാജന്‍ സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

പ്രൊജക്‌ട്‌ മാനേജർ, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയർമാർ, സൈറ്റ് സൂപ്പർവൈസർമാർ തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളും നിലവിൽ ഒഴിവാണ്. നിർമാണത്തിന്‍റെ ദൈനംദിന മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന കിഫ്‌കോൺ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അടുത്തിടെ പിൻവലിച്ചു. സെപ്റ്റംബറോടെ രണ്ടാംഘട്ട വീടുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് മേൽനോട്ട സംവിധാനത്തിലെ പോരായ്‌മകൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. 350 വീടുകൾ ടെറസ് ഘട്ടം വരെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ ഏകോപനം ഇല്ലെങ്കിൽ നിർമാണം വൈകുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ദുരന്തബാധിതർക്കുള്ളത്.

പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ മുഴുവൻ തുകയും സർക്കാരിന്‍റെ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണെന്നും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വെല്ലുവിളിയെന്നും കെ.രാജൻ പറഞ്ഞു. ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫിസർ ഉൾപ്പെടെ പൂർണസമയ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കേണ്ട കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കി സമയബന്ധിതമായി വീടുകൾ കൈമാറണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ദുരന്തബാധിതരും ഉയർത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

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WAYANAD TOWNSHIP
WAYANAD LANDSLIDE
WAYANAD TOWNSHIP CONSTRUCTION
K RAJAN ON WAYANAD TOWNSHIP

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