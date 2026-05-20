ഇനി കെ റെയിൽ ഇല്ല; മധുരം നൽകിയും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ
മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആഹ്ളാദ പ്രകടനം നടത്തി സമര സമിതി പ്രവർത്തകർ. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കുമെന്നും സമരസമിതി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
Published : May 20, 2026 at 6:50 PM IST
കോഴിക്കോട്/ കോട്ടയം: കെ റെയിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പദ്ധതിക്കെതിരെ ആദ്യം പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന കോഴിക്കോട് കാട്ടില പീടികയിൽ കെ റെയിൽ വിരുദ്ധ സമിതി പ്രവർത്തകർ ആഹ്ളാദ പ്രകടനം നടത്തി. പ്രതിഷേധ പന്തലിൽ മധുരം വിതരണം ചെയ്തും പടക്കം പൊട്ടിച്ചുമാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ആഘോഷിച്ചു.
2020 ഒക്ടോബർ 2 നായിരുന്നു എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച കെ റെയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയത്. അഞ്ചര വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തി രണ്ടാം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജില്ലയിൽ അഴിയൂർ, വടകര, പുതുപ്പണം, കൊയിലാണ്ടി, കാട്ടില പീടിക , കല്ലായി എന്നീ പ്രദേശത്തെ റെയിൽ വേ കടന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ 30 മീറ്റർ ബഫർ സോൺ ഒഴിച്ച് 25 മീറ്റർ വീതിയിലാണ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടത്തിയത്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന സമരങ്ങളിലൂടെ പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച മഞ്ഞ കുറ്റി പിഴുതെറിഞ്ഞതിലൂടെ സമരം ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ വിഡി സർക്കാർ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ അടക്കം റദ്ദാക്കിയതോടെ സമര പന്തലിൽ ആഹ്ളാദം അലയടിച്ചു.
2019 അവസാനമാണ് പദ്ധതിയുടെ കരട് രേഖ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. 2020 ൽ 530 കിമീ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ തുടങ്ങി. നീതി ആയോഗിൻ്റെ കണക്കിൽ ഒന്നേ കാൽ ലക്ഷം കോടിയാണ് പദ്ധതി ചിലവ്. കുറ്റിയിടൽ, സർവേ, ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെ ബജറ്റിൽ നിന്നും കോടികൾ ചിലവഴിച്ചു. ഇതിനിടിയിൽ കൃത്യതയില്ലാത്ത ഡിപിആർ, കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിക്കൽ വൈകൽ, പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയ കാരണത്താൽ പദ്ധതി ഇഴഞ്ഞു. പിന്നാലെ സർക്കാർ മാറി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു.
എന്തായാലും സമരം ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധപന്തലിൽ മധുരം വിതരണം ചെയ്തും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പ്രതിഷേധക്കാർ ആഘോഷിച്ചു. ഈ മാസം 22 ന് വിജയാഹ്ളാദ ബഹുജന റാലി നടത്താനാണ് തീരുമാനം. ആഹ്ളാദ പ്രകടനത്തിന് സമര സമിതി ജില്ല ചെയർമാൻ ടി ടി ഇസ്മയിൽ, സംസ്ഥാന കൺവീനർ പി എം ശ്രീകുമാർ, പി കൃഷ്ണ കുമാർ, ഒലിവ് മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ആളുകൾ മനസിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ സമരം തുടങ്ങി. രാജ്യത്ത് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന സമരനായകർ പങ്കെടുത്തതോടെ കാട്ടിലെ പീടികയിലെ സമരം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി. കോഴിക്കോടിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരാനുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ വലിയ സന്തോഷമായെന്നും സമര സമിതി ചെയർമാൻ ടി ടി ഇസ്മയിൽ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കോട്ടയത്തും വൻ ആഘോഷമാണ് അരങ്ങേറിയത്. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി റദ്ദാക്കിയതിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചേ ആഘോഷിക്കുകയാണ് കോട്ടയം മാടപ്പള്ളിയിലെ ജനകീയ സമരസമിതി. പദ്ധതി റദ്ദാക്കിയ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സമര പന്തലിൽ മധുരം വിതരണം ചെയുകയാണ് പ്രവർത്തകർ.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കുമെന്നാണ് സമര സമിതി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ മധ്യകേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമരം നടന്നത് കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി മാടപ്പള്ളിയിലാണ്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിക്കെതിരെ ആരംഭിച്ച സമരം 1500 ദിവസങ്ങളോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് പദ്ധതി റദ്ദാക്കി കൊണ്ടുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനത്തെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കുമെന്നും സമരസമിതി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.
സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മാടപ്പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അടക്കം പൊലീസ് കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിരവധിപ്പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസുകളും നിലവിലുണ്ട്. ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുടുങ്ങിയ 400 വീടുകളാണ് പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ വീണ്ടും തിരികെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചുമത്തപ്പെട്ട കേസുകൾ ഒഴിവാക്കുമെന്നതും സമരസമിതി പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് പകരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം വി ഡി സതീശൻ സമരപ്പന്തലിൽ എത്തുമ്പോൾ ആവേശകരമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ.
Also Read: പിഴുതെറിയപ്പെട്ട അതിർവരമ്പുകൾ; മഞ്ഞക്കുറ്റികൾക്കെതിരായ സമരം വിജയത്തിലേക്ക്, ആശ്വാസത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ