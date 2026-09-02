സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ കാലാവധി 25 വര്ഷമാക്കാന് ശുപാര്ശ; പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിപഠന സമിതി റിപ്പോര്ട്ട് കൈമാറി
ബസ് ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമനിധി വിഹിതം അടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലെ മൂന്ന് പേര് എന്നതിന് പകരം രണ്ട് പേരാക്കി ചുരുക്കണമെന്ന ഉടമകളുടെ ആവശ്യം തൊഴില് വകുപ്പിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാനും സമിതി നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്
Published : September 2, 2026 at 6:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പ്രിയദര്ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിനെ തുടര്ന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കാന് നിര്ണായക ശുപാര്ശകളടങ്ങിയ റിപ്പോര്ട്ട് പഠന സമിതി സര്ക്കാരിന് കൈമാറി. മുന് ഡിജിപിയും മുന് ഗതാഗത കമ്മിഷണറുമായ കെ പത്മകുമാറാണ് റിപ്പോര്ട്ട് ഗതാഗത മന്ത്രി സി പി ജോണിന് കൈമാറിയത്. ബസുകളുടെ കാലാവധി 22ല് നിന്ന് 25 വര്ഷമായി ഉയര്ത്തുക, സ്വകാര്യ ബസ് സര്വീസിനെ വ്യവസായമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക, പ്രതിമാസം നികുതി അടയ്ക്കാന് അവസരം നല്കുക എന്നിവയാണ് സമിതിയുടെ പ്രധാന നിര്ദേശങ്ങള്. എംഎസ്എംഇ പരിഗണന നല്കി ബസ് സര്വീസുകളെ വ്യവസായമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ ബാങ്ക് വായ്പകളും സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാന് കഴിയുമെന്ന് സമിതി ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നു.
പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ ബസുകളെ വെറ്റ് ലീസ് വ്യവസ്ഥയില് വാടകയ്ക്കെടുക്കാനും റിപ്പോര്ട്ടില് നിര്ദേശമുണ്ട്. കിലോമീറ്റര് അടിസ്ഥാനത്തില് കെഎസ്ആര്ടിസി നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിലാകും ഇത് നടപ്പിലാക്കുക. രണ്ട് കെഎസ്ആര്ടിസി പ്രിയദര്ശിനി ബസുകള്ക്ക് ഒരു സ്വകാര്യ ബസ് എന്ന അനുപാതത്തിലാകും സര്വീസ് ക്രമീകരിക്കുക. നിലവിലെ നികുതി ഘടനയില് മാറ്റം വരുത്താതെ തന്നെ പ്രതിമാസം വാഹന നികുതി അടയ്ക്കാന് ഉടമകള്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കണം. കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബസുകളുടെ കാലാവധി 25 വര്ഷമാക്കാന് കേരള മോട്ടോര് വാഹന ചട്ടത്തില് ഭേദഗതി വരുത്തണം. യാത്ര ഫ്യുവല്സ് പമ്പുകളില് നിന്ന് ഡീലര് നിരക്കില് സ്വകാര്യ ബസുകള്ക്ക് ഇന്ധനം ലഭ്യമാക്കാനും നിര്ദേശമുണ്ട്. അവധി ദിവസങ്ങളില് നല്കുന്ന പ്രത്യേക പെര്മിറ്റുകള്ക്കായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്ലഘൂകരിക്കാനും ഓണ്ലൈന് വഴി വേഗത്തില് ലഭ്യമാക്കാനും റിപ്പോര്ട്ട് ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നു.
സുരക്ഷയെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയില് ബസുകളില് പരസ്യം പതിക്കാന് അനുമതി നല്കണം. ഇതിനായി ഓരോ പരസ്യത്തിനും പ്രത്യേകം ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് പകരം പ്രതിവര്ഷം ഒറ്റത്തവണയായി മിതമായ തുക ഈടാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. സംസ്ഥാന ഇന്ഷുറന്സ് വകുപ്പ് വഴി സ്വകാര്യ ബസുകള്ക്ക് ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷ നല്കുന്ന കാര്യവും സര്ക്കാര് പരിശോധിക്കണം. പ്രിയദര്ശിനി സര്വീസുകള് നടക്കുന്ന റൂട്ടുകളില് സമയക്രമം സംബന്ധിച്ചുള്ള തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തില് നടപടിയുണ്ടാകണം. ഇതിനായി മേഖലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലും ഏകോപന സമിതികള് രൂപീകരിക്കണം.
ബസ് ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമനിധി വിഹിതം അടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലെ മൂന്ന് പേര് എന്നതിന് പകരം രണ്ട് പേരാക്കി ചുരുക്കണമെന്ന ഉടമകളുടെ ആവശ്യം തൊഴില് വകുപ്പിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാനും സമിതി നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുഗതാഗത മേഖലയ്ക്കായി സമഗ്രമായ ഗതാഗത നയം രൂപീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൂടാതെ, ഭാവിയില് എല്ലാ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയുന്ന ഐടി അധിഷ്ഠിത മൊബിലിറ്റി കാര്ഡ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കാനും റിപ്പോര്ട്ടില് ശുപാര്ശയുണ്ട്. റിപ്പോര്ട്ടിലെ ശുപാര്ശകള് സമയബന്ധിതമായി വിശകലനം ചെയ്ത് അന്തിമ തീരുമാനം സര്ക്കാര് ഉടന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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