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"മരുന്ന് ക്ഷാമമില്ല, 657 ഇനം മരുന്നുകൾ സ്റ്റോക്കുണ്ട്", മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ, ഇഡിയെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രതികരണം

ചിലരുടെ അസൂയക്കും കഷണ്ടിക്കും മാത്രമാണ് നിലവിൽ മരുന്നില്ലാത്തതെന്നും ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ഏജൻ്റുമാരെപ്പോലെയാണ് ചില ആളുകൾ ആരോഗ്യ മേഖലയ്‌ക്കെതിരെ കുപ്രചാരണങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രിയുടെ വിമര്‍ശനം...

medicine shortage masappadi case ed sabarimala crown
കെ. മുരളീധരൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 2:30 PM IST

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തൃശൂർ: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്ന് ക്ഷാമമുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ പൂർണമായി തള്ളി ആരോഗ്യ-ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. ജനങ്ങളിൽ അനാവശ്യ പരിഭ്രാന്തി പരത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ ബ്ലാക്ക്‌സ്റ്റോൺ ഏജൻ്റുമാരായി ചിലർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

"സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ 657 ഇനം അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ നിലവിൽ കൃത്യമായി സ്റ്റോക്കുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലുള്ള മരുന്ന് ക്ഷാമവും എവിടെയുമില്ല," എന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ചിലരുടെ അസൂയക്കും കഷണ്ടിക്കും മാത്രമാണ് നിലവിൽ മരുന്നില്ലാത്തതെന്നും ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ഏജൻ്റുമാരെപ്പോലെയാണ് ചില ആളുകൾ ആരോഗ്യ മേഖലയ്‌ക്കെതിരെ കുപ്രചാരണങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

ശബരിമല സ്വർണക്കിരീടം സുരക്ഷിതം; എഡിഎം പരിശോധിക്കും

ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ സ്വർണക്കിരീടം കാണാതായെന്ന വിവാദങ്ങളിലും മന്ത്രി വ്യക്തത വരുത്തി. സ്വർണക്കിരീടം കാണാതായിട്ടില്ലെന്നും അത് സന്നിധാനത്ത് തന്നെയുണ്ടെന്നുമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശബരിമലയിലെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ എഡിഎമ്മിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സന്നിധാനത്തെത്തി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും.

എഡിഎമ്മിൻ്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. മുറുക്കിപ്പിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ സർക്കാർ ശക്തമായിത്തന്നെ മുറുക്കിപ്പിടിക്കും. ശബരിമല സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി തനിക്ക് പ്രത്യേക നിർദേശങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മാസപ്പടിയിലും പ്രതികരണം

മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് എം.ഡി. ശശിധരൻ കർത്തയുടെ ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം വാങ്ങുന്നതും അഴിമതിപ്പണം കൈപ്പറ്റുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. അത് അഴിമതിപ്പണമല്ല. ഈ ഡയറിയെക്കുറിച്ച് ഏത് അന്വേഷണം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല," കെ. മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകണമെന്നും അന്വേഷണങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇഡി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന നിലപാടല്ല കേരളത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ, ഒരു കേന്ദ്ര ഏജൻസി ഔദ്യോഗികമായി ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് നിർവഹിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്ര വിവാദം: പിണറായിയും ഇതേ വിമാനം ഉപയോഗിച്ചു

മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ്റെ സ്പോൺസേർഡ് വിമാനയാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് മന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മുൻപ് ഇതേ കമ്പനിയുടെ വിമാനം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കെ. മുരളീധരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

"കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രകളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. യാത്രയുടെ സ്പോൺസർ ആരാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തന്നെ നന്നായി അറിയാം, അത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഉടൻ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇത്തരമൊരു വിമാനയാത്ര ഇപ്പോൾ നടത്തേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല," എന്നും മന്ത്രി പരിഹാസരൂപേണ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

MEDICINE SHORTAGE
MASAPPADI CASE
ED
SABARIMALA CROWN
K MURALIDHARAN

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