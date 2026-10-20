'പിണറായിക്കെതിരായ കേസില് പൊതുചര്ച്ച വേണ്ട, ഇഡി റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയാല് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാനാകില്ല':കെ മുരളീധരന്
പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ പൊതു ചർച്ച വേണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. ഇഡി റിപ്പോർട്ട് നൽകുമ്പോൾ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 20, 2026 at 2:10 PM IST
കോട്ടയം: പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. 'പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങളിൽ പൊതുചർച്ച വേണ്ടെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് പാർട്ടിയും സർക്കാരും ശക്തമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ്.
നേതാക്കൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ പാർട്ടിയിൽ അവസരമുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി കെപിസിസി യോഗം കൂടാറുണ്ട്, ഹൈപ്പർ കമ്മിറ്റിയും ചേരാറുണ്ട്. പിണറായിയുടെ കേസ് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനം 100% ശരിയാണ്. ഇഡിയെക്കുറിച്ച് അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ തന്നെ പാർട്ടിക്ക് വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ട്. ഇഡിയുടെ നിലപാടിനെ കുറിച്ച് പാർട്ടിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇഡി റിപ്പോർട്ട് നൽകുമ്പോൾ അത് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാരിന് നിവർത്തിയില്ല. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആ തീരുമാനം ക്യാബിനറ്റിൽ എടുത്തതാണ്, ക്യാബിനറ്റ് എന്നാൽ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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'കേസെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞപ്പോൾ കേസെടുത്തു. പിണറായി വിജയൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ? അപ്പീല് അംഗീകരിച്ചാൽ സ്റ്റേ വരും അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ കേസുമായി മുന്നോട്ടുപോകും. സോണിയ ഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ഇ.ഡി നോട്ടീസ് നൽകി, അവര് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹാജരായി. ഇഡിയുടെ നടപടികൾ എതിർക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാകാനും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാനും അവർ തയ്യാറായി. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അഭിപ്രായം പറയണം എന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പടെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും ബാധകമാണ്. എസ്എംഎ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കുലർ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇറക്കിയതാണ്.
അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ എസ്ഐടിയിലെ ഡോക്ടർ മിനിയോട് ചോദിക്കണം, അവരാണ് അതിൽ എക്സ്പേർട്ട്. മന്ത്രിക്ക് എല്ലാ മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആരോഗ്യരംഗത്തെ മുന്നേറ്റമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി വൈസ് ചെയർമാനുമാണ്, അതിലെ അംഗങ്ങൾ ഓരോ മേഖലയിലും വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവർ' മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് കമ്മറ്റിയിൽ ഇല്ല എന്ന് വച്ച് കമ്മറ്റി കുഴപ്പം പിടിച്ചത് ആവില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ വ്യക്തത വരുത്തും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ആരോഗ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ അകറ്റാൻ ആരും നോക്കണ്ട. വീണാ ജോർജിന് നേരെയുള്ള കെഎസ്യു പ്രതിഷേധ കേസ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കരിങ്കൊടി കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ? എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഗൺമാൻ്റെ മൊഴി കണ്ടില്ലേ? മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞതെന്ന് ഗണ്മാൻ പറയുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ ആണിത്. ഇപ്പോൾ പാവം ഗൺമാൻ കേസിൽ പ്രതിയായി' മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
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