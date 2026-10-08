'ആരോഗ്യ രംഗത്ത് മുന്നേറിയതാണോ കുറ്റം'? എയിംസ് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനാണ് സുരേഷ് ഗോപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കെ മുരളീധരൻ
കേരളത്തിൽ എയിംസിന് തറക്കല്ലിടാതെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് തേടില്ലെന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രസ്താവനയെയാണ് മുരളീധരൻ പരിഹസിച്ചത്.
Published : October 8, 2026 at 3:01 PM IST
പാലക്കാട്: കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. എയിംസ് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനാണ് സുരേഷ് ഗോപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ പാലക്കാട് ആരോപിച്ചു. വിഷയത്തിൽ വിശദമായ കത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അയയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി അറിഞ്ഞ ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വീണ്ടും സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെയും മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു.
''എയിംസിന് അനുയോജ്യമായ നാല് സ്ഥലങ്ങൾ സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർമാരെ താൻ ചുമതലയേറ്റശേഷം മാറ്റിയിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിൽ നടക്കുന്നത് അനാവശ്യ സമരങ്ങളാണ്. ആദ്യം മരുന്ന് ക്ഷാമം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു സമരം. അത് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റൊരു സമരവുമായി രംഗത്ത് വരുകയാണ്.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മണ്ഡലത്തിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ബിജെപി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി വോട്ട് ചോദിച്ച് പോകില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരണമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടാണ്. അത് എവിടെയായാലും സർക്കാർ സ്വാഗതം ചെയ്യും'' കെ. മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിൽ എയിംസിന് തറക്കല്ലിടാതെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് തേടില്ലെന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രസ്താവനയെയും മുരളീധരൻ പരിഹസിച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ബിജെപി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി വോട്ട് ചോദിച്ചു പോകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം.
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അതേസമയം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ രോഗികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. ഓരോ ദിവസവും പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഓരോ കാരണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. ആദ്യം മരുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതിയെങ്കിൽ, മരുന്ന് എത്തിയപ്പോൾ ചികിത്സാപ്പിഴവാണെന്ന് പറയുന്നു. അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ആളില്ലെന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളുമാണ് നടക്കുന്നത്.
ആശുപത്രിയിലെ ആൾ ക്ഷാമം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ലെന്നും അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഒരു ഡോക്ടറെ പോലും മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും, അവരെല്ലാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ നിയമന പ്രകാരം നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഭയിൽ ഇതിനെല്ലാം മറുപടി നൽകുമെന്നും അതിനുള്ള ആയുധങ്ങൾ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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