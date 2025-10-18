ETV Bharat / state

'നാഥനില്ലാതെ' വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ജാഥ; കെ മുരളീധരൻ പിണങ്ങിപ്പോയി, മാധ്യമങ്ങളോട് രോഷാകുലനായി സതീശൻ

കെ മുരളീധരന്‍ ജാഥ വിട്ട് ഗുരുവായൂർക്ക് പോയി. വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ജാഥ നാഥനില്ലാതെ സംഗമ വേദിയായ പന്തളത്തേക്ക്‌ എത്തേണ്ട സാഹചര്യം...

K MURALEEDHARAN VD SATHEESAN KPCC REORGANIZATION FAITH PROTECTION MARCH
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 18, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയ്ക്കും‌ ആചാര ലംഘനത്തിനുമേതിരെ കെപിസിസിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം നടത്തുന്ന വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ജാഥ പുരോഗമിക്കവെ ഉത്തര കേരള യാത്രയുടെ ക്യാപ്റ്റന്‍ കെ മുരളീധരന്‍ ജാഥ വിട്ട് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു. കെപിസിസി ഭാരവാഹി പട്ടികയില്‍ തൻ്റെ നോമിനികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മുരളീധരന്‍ ജാഥ വിട്ട് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോയതെന്നാണ് സൂചന. ഇതോടെ ഉത്തര കേരള വിശ്വാസ സംരക്ഷണ ജാഥ നാഥനില്ലാതെ സംഗമ വേദിയായ പന്തളത്തേക്ക്‌ എത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് തിരുവല്ലയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരിൽ എല്ലാ ഒന്നാം തീയതിയും ദർശനത്തിന് പോകുന്നതാണെന്നും ഇതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്നും ആയിരുന്നു വിഡി സതീശൻ്റെ പ്രതികരണം. ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് രോഷാകുലനായി. ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ വലിയ കുഴപ്പം ഉള്ളതായി വരുത്തിത്തീർക്കുകയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ അദ്ദേഹം മടങ്ങി.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കെ മുരളീധരന്‍ പിന്തുണച്ച കെഎം ഹാരിസിനെ തഴഞ്ഞതിലായിരുന്നു മുരളീധരന് അതൃപ്‌തി. ന്യൂനപക്ഷ സെൽ വൈസ് ചെയർമാനാണ് ഹാരിസ്. എന്നാൽ തൃശൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ അനിഷ്‌ഠമുണ്ടാക്കിയ, തൃശൂർ ഡിസിസി മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജോസ് വള്ളൂരിനെ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാക്കുകയും താൻ നിർദേശിച്ച ഒരേ ഒരാളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്‌തതാണ് മുരളീധരനെ കൂടുതൽ ചൊടിപ്പിച്ചതെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കെ മുരളീധരൻ തൃശൂരിൽ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ജോസ് വള്ളൂരായിരുന്നു ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ്. അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുരളീധരൻ കടുത്ത അതൃപ്‌തിയിലായിരുന്നു. 'തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഹായിച്ചതാണല്ലോയെന്നും അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്ഥാനം നൽകണമല്ലോ' എന്നുമാണ് ജോസ് വള്ളൂരിനെ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെ കെ മുരളീധരൻ അനിഷ്‌ടം പ്രകടമാക്കി നടത്തിയ പ്രതികരണം.

ഇതിനിടെയാണ് കെ മുരളീധരൻ ക്യാപ്റ്റനായ ജാഥയെ അവസാന നിമിഷം നാഥനില്ലാ കളരിയാക്കി അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർക്ക് പോയത്. ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനത്തിനു പോകാനുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു പോയ മുരളീധരന്‍ തിരികെ വരാതെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പോകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആരംഭിച്ച നാല് വിശ്വാസ സംരക്ഷണയാത്ര ജാഥകള്‍ ശനിയാഴ്‌ചയാണ് ചെങ്ങന്നൂരില്‍ എത്തിയത്. കെ മുരളീധരനും കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷും അടൂര്‍പ്രകാശും ബെന്നി ബെഹനാനുമാണ് നാലു ജാഥകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻമാർ. ഈ നാല് ജാഥകളും പന്തളത്ത് യുഡിഎഫ് പദയാത്രയായാണ് സമാപിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നു മണിക്ക് ചെങ്ങന്നൂര്‍ കാരക്കാട് ശ്രീ ധര്‍മ്മശാസ്‌താ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്ന് യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന പദയാത്ര പന്തളം നഗരസഭ ബസ്‌റ്റാൻ്റ് പരിസരത്താണ് സമാപിക്കുന്നത്.

Also Read: ചാലക്കുടി സ്വദേശി പ്രസാദ് ശബരിമല മേൽശാന്തി; മനു നമ്പൂതിരി മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി

TAGGED:

K MURALEEDHARAN
VD SATHEESAN
KPCC REORGANIZATION
FAITH PROTECTION MARCH
K MURALEEDHARAN ESCAPED FROM MARCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.