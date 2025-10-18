നാടകീയതയ്ക്ക് അന്ത്യം; കോണ്ഗ്രസിന്റെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്ര സമാപനത്തില് പങ്കെടുത്ത് കെ. മുരളീധരന്
പന്തളം: കെപിസിസി പുനഃസംഘടനയിലെ അതൃപ്തി കാരണം വിട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ ഉടുവില് കെ. മുരളീധരൻ ഒടുവിൽ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്രയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. പരിപാടി തുടങ്ങി ആറു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് മുരളീധരന് എത്തിയത്.
നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് അനുനയിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം ചെങ്ങന്നൂരിലെ സമാപന വേദിയിൽ എത്തിയത്. ഗുരുവായൂരില് നിന്നാണ് താന് എത്തിയതെന്നും നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടാണ് തുലാം ഒന്നാം തീ്യതിയായി ഇന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോയതെന്നും മുരളീധരന് പറഞ്ഞു. ദേവസ്വം മന്ത്രി വി.എന്. വാസവന് സ്ഥിരം ആചാരലംഘനം നടത്തുന്ന നേതാവാണെന്നും മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു ജാഥാ ക്യാപ്റ്റന്മാരിൽ ഒരാളായ കെ. മുരളീധരൻ കെപിസിസി നേതൃത്വത്തെ ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രധാന ക്യാപ്റ്റന്മാരിലൊരാൾ തന്നെ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് പരിപാടിയുടെ ശോഭ കെടുത്തുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫും നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് മുരളീധരൻ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്.
ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നാണ് കെ. മുരളീധരൻ കാർ മാർഗ്ഗം ചെങ്ങന്നൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെ അദ്ദേഹം പരിപാടിക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചത്.
നാല് ക്യാപ്റ്റന്മാർ നയിച്ച വിശ്വാസ സംഗമയാത്ര ഇന്നലെയാണ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ സംഗമിച്ചത്. കെ. മുരളീധരൻ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, അടൂർ പ്രകാശ്, ബെന്നി ബെഹ്നാൻ എന്നിവരായിരുന്നു ജാഥാ ക്യാപ്റ്റന്മാർ. യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മുരളീധരൻ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു.
കെപിസിസി പുനഃസംഘടനയിൽ താൻ നിർദേശിച്ച കെ.എം. ഹാരിസിനെ ന്യൂനപക്ഷ സെൽ വൈസ് ചെയർമാനായി പരിഗണിക്കാതിരുന്നതിലും, മരിയാപുരം ശ്രീകുമാറിനെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിലും കെ. മുരളീധരന് നീരസമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അതൃപ്തിയാണ് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ അതൃപ്തി താൽക്കാലികമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് അദ്ദേഹം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
നേരത്തെ, മുരളീധരന് വിട്ടു നിന്നത് സംബന്ധിച്ച് തിരുവല്ലയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരിൽ എല്ലാ ഒന്നാം തീയതിയും ദർശനത്തിന് പോകുന്നതാണെന്നും ഇതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്നും ആയിരുന്നു വിഡി സതീശൻ്റെ പ്രതികരണം. ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് രോഷാകുലനായി. ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ വലിയ കുഴപ്പം ഉള്ളതായി വരുത്തിത്തീർക്കുകയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ അദ്ദേഹം മടങ്ങി.
