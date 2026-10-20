തെറ്റായ മൊഴി നൽകിയതിന് വീണ ജോർജിൻ്റെ മുൻ ഗൺമാനെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
വീണാ ജോർജിനെതിരെ വധശ്രമം നടത്തിയെന്ന് തെറ്റായ മൊഴി നൽകിയതിന്, അവരുടെ മുൻ ഗൺമാനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ.
By PTI
Published : October 20, 2026 at 3:33 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വീണ ജോർജിൻ്റെ മുൻ ഗൺമാനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. കണ്ണൂരിൽ നടന്ന കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ വീണാ ജോർജിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് തെറ്റായ മൊഴി നൽകിയതിന്, അവരുടെ മുൻ ഗൺമാനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കെ. മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കിയത്.
സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (SIT) നൽകിയ പുതിയ മൊഴിയിൽ, വീണാ ജോർജിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അന്ന് താൻ കള്ളം പറഞ്ഞതെന്ന് ഗൺമാൻ സമ്മതിച്ചതായി മന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. കരിങ്കൊടി കാണുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇത്രയധികം ഭയമുണ്ടാകുന്നത് അത്ഭുതകരമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"അന്നത്തെ മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് താൻ അങ്ങനെ മൊഴി നൽകിയതെന്ന് ഗൺമാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അങ്ങേയറ്റം ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. രാഷ്ട്രീയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവർ പെട്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വരികയും മന്ത്രിമാരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി, ഇപ്പോൾ ആ ഗൺമാൻ തന്നെ ഒരു കുറ്റവാളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തീർച്ചയായും നടപടിയുണ്ടാകും" മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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അതേസമയം, കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വീണാ ജോർജ് ഉന്നയിച്ച വ്യാജ ആരോപണങ്ങളിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയൻ (കെഎസ്യു) സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി രാവഡ എ. ചന്ദ്രശേഖറിന് പരാതി നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 25ന് വീണാ ജോർജിനെതിരെ നടന്ന കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.
ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ച അഞ്ച് കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ, ട്രെയിനിൽ കയറാനായി കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ വീണാ ജോർജിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കഴുത്തിന് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ജോർജിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അവരുടെ ഗൺമാൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്ത പൊലീസ് അഞ്ച് കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൽ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചതായി എഫ്ഐആറിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം ജൂണിൽ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ, വധശ്രമക്കുറ്റവും മറ്റ് ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ, കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം, ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുകയും കേസിലെ എല്ലാ വസ്തുതകളും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.
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