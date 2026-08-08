'പിടിക്കേണ്ടവരെ സമയത്ത് പിടിക്കും'; അർജുൻ ആയങ്കി വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മുരളീധരൻ
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായ സംഭവത്തിലും ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട് വിഷയത്തിലും കെ മുരളീധരൻ സംസാരിച്ചു.
Published : August 8, 2026 at 4:10 PM IST
തൃശൂർ: ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന അർജുൻ ആയങ്കിയെ പൊലീസ് പിടികൂടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. പിടിക്കേണ്ടവരെ സമയത്ത് പിടിക്കുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. തൃശൂരില് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"എത്രനാൾ മുങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയും. പിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് പൊലീസ് പിടിച്ചിരിക്കും" എന്ന് കെ മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. കോതമംഗലം സിഐ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്നിവരെ വെല്ലുവിളിച്ച കേസില് ഒളിവില് കഴിയുകയാണ് അര്ജുന് ആയങ്കി. ഇന്സ്പെക്ടറുടെ പരാതിയില് ക്രിമിനല് ഭീഷണി, അശ്ലീല പരാമര്ശം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിട്ടാണ് കേസെടുത്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആയങ്കിയുടെ ഒളിവിൽ ഇരുന്നുള്ള ഭീഷണി തുടരുന്നത്. സമീപ ജില്ലകളിലും വിവിധ അതിർത്തികളിലും പൊലീസ് വ്യാപക തെരച്ചില് നടത്തിവരികയാണ്.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാതായ സംഭവം
നീണ്ടകര ബോട്ട് അപകടത്തിൽ മത്സ്യ തൊഴിലാളികളെ കാണാതായ സംഭവത്തിലും പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ രംഗത്തെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയും, കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെന്നെന്നും തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 30 നാണ് നീണ്ടകര മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന് സമീപം അഴിമുഖത്ത് തിരയിൽപെട്ട് വള്ളം മറിഞ്ഞത്. പുത്തൻതുറയിൽ കടുവങ്കിൽ അച്ചുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മായാമി വള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. രേഷ്മയുടെ അച്ഛൻ, ഭർത്താവ്, മകൻ എന്നിവരാണ് വള്ളം മറിഞ്ഞു കാണാതായത്. അച്ഛൻ്റെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നു.
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ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട്
ശബരിമലയിലെ നെയ്യ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ദേവസ്വം വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുറ്റം ചെയ്തവരെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്നും ഭക്തരുടെ പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നവരെ സർക്കാർ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശബരിമലയിലെ പ്രധാന വഴിപാടായ നെയ്യഭിഷേകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യിലാണ് വ്യാപകമായ തോതിൽ മായം കലർത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയത്. ശബരിമലയിലെ പ്രധാന വഴിപാടായ നെയ്യഭിഷേകത്തിനും അരവണ, അപ്പം തുടങ്ങിയ പ്രസാദങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിനും നെയ്യ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിനാൽ നെയ്യിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്ന കർശന നിർദേശം നിലവിലുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർഥാടകർ എത്തുന്ന മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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