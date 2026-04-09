'വോട്ട് ചെയ്യാൻ 25 മിനിറ്റ് കാത്തുനിന്നു, ഈ തിരക്ക് മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത്': കെ മുരളീധരൻ

'യുഡിഎഫ് 100 സീറ്റ് നേടും, ബൂത്തുകളിലെ തിരക്ക് ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചന': വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ കെ മുരളീധരൻ
By ANI
Published : April 9, 2026 at 1:07 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് 100 സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയോജകമണ്ഡലം സ്ഥാനാർഥി കെ മുരളീധരൻ. പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെ വലിയ ജനത്തിരക്ക് ഭരണമാറ്റത്തിനായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ജവഹർ നഗർ എൽപി സ്കൂളിലെ പോളിങ് ബൂത്തിൽ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മാറ്റത്തിനായി ജനം
1979 മുതൽ താൻ ഇതേ ബൂത്തിലാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും എന്നാൽ ആദ്യമായാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ 25 മിനിറ്റോളം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 140 അംഗ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ ഏഴിന് ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം മികച്ച പോളിങ് ശതമാനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭരണകക്ഷിയായ എൽഡിഎഫും പ്രതിപക്ഷമായ യുഡിഎഫും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ നേരിട്ടുള്ള മത്സരത്തിനാണ് ഇത്തവണ സംസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎയും ശക്തമായി മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.
വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ യുഡിഎഫ്
മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും സമാനമായ വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ്. കണ്ണൂരിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സംസാരിച്ച സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫും തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സർക്കാരിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാൻ ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കൊച്ചിയിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ കോൺഗ്രസ് എംപി ഹൈബി ഈഡനും സമാന അഭിപ്രായമാണ് പങ്കുവച്ചത്. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരത്തിനായി ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ യുഡിഎഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി ഇത്തവണയും അക്കൗണ്ട് തുറക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 2.69 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 1.38 കോടി സ്ത്രീകളും 1.31 കോടി പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. മൂന്നാം ലിംഗ വിഭാഗത്തിൽ 277 വോട്ടർമാരുണ്ട്. 18 വയസ്സിനും 19 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 4.24 ലക്ഷം കന്നി വോട്ടർമാരും ഇത്തവണ പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. 85 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേരും പട്ടികയിലുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് സുഗമമാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 30,471 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് അധികൃതർ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി 1.46 ലക്ഷം പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചതായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ രത്തൻ യു ഖേൽക്കർ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷയ്ക്കായി കേന്ദ്രസേന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ പൊലീസ് സന്നാഹവും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാധാനപരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക.
