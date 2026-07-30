ഉപയോഗശൂന്യമായത് കോടികളുടെ മരുന്നുകൾ; കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തെ മരുന്നുവാങ്ങൽ അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ
മരുന്നുകൾക്ക് പുറമേ ശസ്ത്രക്രിയാ സാമഗ്രികൾ, കൊവിഡ് കാലത്ത് വാങ്ങിയ പിപിഇ കിറ്റുകൾ എന്നിവയും പാഴായ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്
Published : July 30, 2026 at 7:46 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വെയർഹൗസുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച കോടികളുടെ മരുന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. പത്തുവർഷത്തെ ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ മന്ത്രി ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദേശം നൽകി. മരുന്നുകളുടെയും കമ്പനികളുടെയും വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കും. ഒരു മാസത്തിനകം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് നിർദേശം.
മരുന്നുകൾക്ക് പുറമേ ശസ്ത്രക്രിയാ സാമഗ്രികൾ, കൊവിഡ് കാലത്ത് വാങ്ങിയ പിപിഇ കിറ്റുകൾ എന്നിവയും പാഴായ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഗോഡൗണുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഇനി ഉപയോഗയോഗ്യമല്ല. പൊതുപണം പാഴാക്കിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു. 50 കോടിയോളം രൂപയുടെ സാമഗ്രികൾ ഇത്തരത്തിൽ കെട്ടികിടക്കുന്നതായാണ് പ്രാഥമികവിവരം. കാലഹരണപ്പെട്ട ഇവ നശിപ്പിക്കാനും ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും.
മരുന്നുകളുടെ സംഭരണം, ഗോഡൗൺ സംവിധാനം, വിതരണം എന്നിവയിൽ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷനുണ്ടായ വീഴ്ച കൃത്യമായി കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ പർച്ചേസ് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടും. കാലഹരണപ്പെട്ട മരുന്നുകളുടെ ആകെ അളവും മൂല്യവും ഇത്തരത്തിൽ മരുന്നുകൾ സംഭരിക്കപ്പെടാനും കാലഹരണപ്പെടാനും ഇടയായ കാരണങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും കൃത്യമായി കണ്ടെത്തണം. കാലഹരണപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ കാലയളവിൽ ചെലവഴിച്ച തുക ഉള്പ്പെടെയുള്ള വീഴ്ചകൾ തെളിവ് സഹിതം കണ്ടെത്തണമെന്നും ഇത്തരം പാഴ്ചെലവുകൾ ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശുപാർശകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുമാണ് മന്ത്രിയുടെ നിർദേശം.
മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാറ് വെയർഹൗസുകളിലുമായി കോടികളുടെ മരുന്നാണ് കൂന്നുകൂടി കിടക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം സർക്കാരിന് ഉണ്ടായത് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിൽ പലതവണകളായി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളും പിപിഇ കിറ്റും പൊട്ടിച്ച് പോലും നോക്കാത്ത പെട്ടികളിലുണ്ട്. എല്ലാം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗ്യശൂന്യമായി കഴിഞ്ഞു. കോടികൾ വില വരുന്ന മരുന്നാണ് നശിച്ചുപോയതെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പ്രാഥമിക അനുമാനം. വിതരണം ചെയ്യാതെ മരുന്നുകൾ നശിച്ച് പോയതിൽ വലിയ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ആവശ്യമായതിലും അധികം മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് വെട്ടിപ്പിനാണെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ സംശയം.
ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിനിടെ നടന്ന പർച്ചേസുകളെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് നേരത്തേ നിർദേശം നല്കിയിരുന്നു. പർച്ചേസുകളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദികളെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി തുടർനടപടികൾക്കായുള്ള ശുപാർശകളും അടങ്ങിയ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.