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ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിൽ ന്യൂനതയുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ അന്വേഷണമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി

കുറ്റപത്രത്തിൽ ന്യൂനതയുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

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K Muraleedharan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 15, 2026 at 11:49 AM IST

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തൃശൂർ: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിൽ ന്യൂനതയുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ അന്വേഷണമുണ്ടാകുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. കുറ്റപത്രത്തിൽ ന്യൂനതയുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. തൃശൂരില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കുറ്റപത്രത്തിൽ എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുറവുകൾ കണ്ടാൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം നടത്തും. പത്മകുമാറിന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പോലെ ഇനിയും സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാനുണ്ടെന്നും പുറത്തുവരുന്ന സത്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കെ മുരളീധരൻ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

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പരിശോധന തുടരും

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലുള്ള പ്രഭാമണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ ഇളക്കി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. കട്ടിളപ്പാളിയുടെ മുകള്‍ ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഭാഗമാണ് പ്രഭാമണ്ഡലം. ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ തൂക്കം കൃത്യമായി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ ലീഗല്‍ മെട്രോളജി വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരും അന്വേഷണ സംഘത്തിനൊപ്പമുണ്ട്.

മിഥുന മാസ പൂജകള്‍ക്കായി നടതുറന്നതിന് ശേഷമാണ് പരിശോധന. പ്രഭാമണ്ഡലവും കട്ടിളപ്പാളിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗവും ഏപ്രിലില്‍ നടന്ന പരിശോധനയില്‍ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പ്രഭാമണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് സ്വർണം കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. കോടതിയില്‍ അന്തിമ റിപോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന.

കേസിൽ പ്രതിയായ എ പത്മകുമാറിനെതിരായ നടപടി സിപിഎം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും. പത്മകുമാറിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആവശ്യം നടപ്പിലാക്കാനാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്‍റെ തീരുമാനം. മുതിർന്ന നേതാക്കളായ തോമസ് ഐസക്, വിഎന്‍ വാസവന്‍ എന്നിവര്‍ ഇന്ന് ചേരുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, നിപ്പ പ്രതിരോധത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്‍റെ കാലത്തെപ്പോലെ നിപ്പ പടർന്നു പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഡോക്‌ടർമാരെയും ജീവനക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് അതിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്താണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഷിഗെല്ല പ്രതിരോധത്തിനായി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സമ്പർക്കം കുറവാണ്. നിപ്പ ബാധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി പഴയ നിലയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. നിലവിൽ കോഴിക്കോട് ആണ് കേസകുൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

K MURALEEDHARAN
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